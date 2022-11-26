Военкоматам предстоит «революция в квадрате»

В течение полутора лет в России появится централизованная база данных воинского учета. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Цифровизация военкоматов ведется десять лет, но основной массив данных остается на бумаге. Почему эта реформа происходила так долго, что именно должно измениться - и какие личные данные о каждом подлежащем призыву получит Минобороны?

В России к апрелю 2024 года появится централизованная база данных для повышения эффективности ведения воинского учета. В ней будет храниться информация о состоящих на воинском учете россиянах, кроме офицеров запаса ФСБ и СВР, а также граждан, «не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе». Согласно официальным заявлениям Минобороны, мобилизационный ресурс России составляет 25 млн человек.

Из подписанного накануне указа президента Владимира Путина следует, что информресурс будет создаваться усилиями Минцифры и Федеральной налоговой службы при участии Минобороны. Путин также поручил главам регионов, военному ведомству и Минцифры до 30 декабря «обеспечить преобразование» в электронно-цифровую форму данных о военнообязанных из документов воинского учета военных комиссариатов. Сейчас личные дела военнообязанных хранятся в военкоматах исключительно в бумажном виде.

Из приложения к документу следует, что в новую IT-систему о всех военнообязанных россиянах будут стекаться данные МВД (о судимостях и прописке), Минздрава (о состоянии здоровья и зависимостях), ФНС (о недвижимости и транспорте), Росгвардии, Пенсионного фонда, Минобрнауки, Минпросвещения, Минсельхоза, Минспорта, Центризбиркома и других ведомств, собирающих информацию о россиянах. Минцифры предоставит сведения о номерах мобильных телефонов и адресах электронной почты, которые привязаны к учетным записям на «Госуслугах».

В пятницу на официальном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства об обязанности федеральных и региональных органов власти, а также контрольно-надзорных органов создать собственные витрины данных, чтобы передавать сведения о россиянах для актуализации документов воинского учета.

Как сообщает «Интерфакс», ведомствам нужно будет создавать витрины данных по согласованию с Минцифры и с использованием собственной инфраструктуры либо на базе государственной облачной платформы («Гособлака»).

После объявления в сентябре частичной мобилизации уже в первые дни стало очевидно, что многие военкоматы не справляются с нагрузкой. До этого мобилизация проводилась в годы Великой отечественной войны. Больше всего претензий высказывалось к мобилизации «всех без разбора». Повестки получали многодетные отцы, граждане без боевого опыта или страдающие от серьезных хронических заболеваний. Доходило до того, что повестки приходили инвалидам-колясочникам. Об этих и других проблемах сообщали правозащитные организации.

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в открытом письме министру обороны Сергею Шойгу жаловался в Минобороны на формальный подход военкоматов к частичной мобилизации и просил «неукоснительно соблюдать правила призыва». Он призвал не допустить повторения случая в Бурятии, где в военкоматы вызвали 70 многодетных отцов. Позже о проблеме высказался Владимир Путин, который потребовал исправить «все ошибки» при мобилизации.

По информации «Московского комсомольца», цифровизация военкоматов велась в России последние десять лет. К 2022 году все комиссариаты были оснащены телекоммуникационным оборудованием, которое постепенно заменяется на современные комплексы автоматизированного воинского учета «Горизонт-МР». Такие комплексы есть уже у 81% военкоматов, а завершить оснащение запланировано в 2023 году. Но пока не решена проблема оперативного обновления данных в «Горизонте-МР». Премьер-министр России Михаил Мишустин уже поручил главе Минцифры Максуту Шадаеву начать работу по подключению «Горизонт-МР» к ГАС «Выборы», а также к ФНС, ПФР, ЗАГС и другим базам.

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Замглавы сенатского комитета по обороне Совфеда Владимир Кожин указывал, что корректировка сведений должна проходить автоматически. «Это означает, что система «Горизонт-МР» или несовершенна, или не работает», – считает сенатор. По словам Кожина, Налоговая служба моментально знает, где человек кофе попил, а Минобороны не располагает сведениями о рождении у мужчины ребенка. «Каменный век», – сетовал сенатор.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев указывает, что в военкоматах компьютеры есть у руководителей и секретарей, а те, кто занимается непосредственно учетом, по-прежнему работают с бумагами – как в советское время. Сами работники объясняют это требованиями системы секретности. Собеседник напомнил о внезапном визите Шойгу в московский военкомат летом 2021 года. Министра сильно удивило отсутствие компьютеров для связи с другим военкоматами. «Но реального сдвига в реформе военкоматов не было и проблемы высветились именно после объявления частичной мобилизации», – указал Перенджиев.

Подмосковье первым в России актуализировало реестр призывников с помощью цифровизации. Разработанная программистами система объединила данные из многофункциональных центров (МФЦ), «Школьного дневника» и с «Госуслуг». Об этом сообщил на этой неделе губернатор Андрей Воробьев на конференции «Армия и общество. Десять лет новому формату взаимодействия». По его словам, после внезапного визита министра обороны в военкомат было решено сделать экспериментальной площадкой военный комиссариат в Одинцове, так начался проект «Наш военкомат» по внедрению цифровых сервисов по актуализации сведений о призывниках. По словам губернатора, испытательный период завершен и цифровую платформу удастся внедрить во всех 30 военкоматах Московской области.

По мнению Перенджиева, военкоматы по всей России должны работать по принципу МФЦ, которые обрабатывают персональные данные в электронном виде. Однако многое упирается в компетенцию кадров. Молодые специалисты, которые умеют разбираться в сложных программах, не стремятся работать в военкоматах. «Люди, которые сейчас сидят в военкоматах, опытные, но они никогда не работали с такими системами, они не умеют толком пользоваться компьютерами. Они явно не молодые, многим далеко за 50, а здесь речь идет о навыках работы различными программами. Видимо, все переучиться не смогут», – полагает эксперт.

Таким образом, одна из проблем кроется в менталитете работников военных комиссариатов, «они привыкли работать по старинке». «Для них актуализация воинского учета будет не просто революцией, а революцией в квадрате. Но органам военного управления нужно профессионально решить этот вопрос, не ломать через колено. На первое время нужно набирать айтишников, которые будут помогать осваивать новую систему. Нужно создать группы информационной поддержки военно-учетных столов», – предположил эксперт.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош, который тоже часто бывает в военкоматах, указывает, что там в основном работают женщины предпенсионного возраста. «Они очень старательные и аккуратные, ведут учет по бумажным карточкам. У них есть компьютеры и они что-то делают на них. Но, конечно, им потребуется подготовка, освоение новых программ, чтобы перейти на массовую цифровизацию. Это серьезная работа, но ее нужно начинать без проволочек», – сказал Бартош.

Эксперт подчеркивает, что в России давно пора навести порядок с учетом мобилизационного ресурса.

«Гром не грянет, мужик не перекрестится. Мы давно говорим о цифровизации военкоматов, но как оказалось, это во многом была болтовня, потому что сделано было мало и потребовалось вмешательство президента, чтобы он дал указание военкоматам ввести цифровой учет мобилизуемых. Это же не президентское дело, а других начальников, которые напрямую отвечают за это», – считает Бартош.

Не менее важным вызовом для Минобороны станет защита персональных данных от утечек, которые могут нанести серьезный ущерб, вплоть до подключения к этим базам данных недругов России. Кроме того, нужно учитывать коррупционные риски при установке данной системы. Органы военной прокуратуры должны следить за этим процессом.

«Работники военно-учетных столов всегда боролись против электронных систем, чтобы обеспечить надежную защиту информации. Модернизация военно-учетного процесса – дело хорошее и нужное, но с другой стороны – этот процесс будет очень болезненным, а вопросы защиты персональных данных должны стоять на первом месте», – подытожил Перенджиев.

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