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Европейская экономика разлагается на наших глазах Thomas Trutschel/picture alliance/photothek/ТАСС
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Как власти регионов поддерживают мобилизованных земляков

В Калининграде выделили по 15 тыс. рублей каждому мобилизованному, который купил форму и снаряжение за свой счет gov39.ru
Частичная мобилизация поставила перед региональными властями две новые и серьезные задачи. С одной стороны, нужно оказать поддержку родственникам призванных – от детей-дошкольников до родителей-пенсионеров. При этом нужно помочь самим мобилизованным, снабдив их всем необходимым, от термобелья до приборов ночного видения. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как губернаторы напрямую содействуют Вооруженным силам России. Подробности...
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Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ

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    Как власти регионов поддерживают мобилизованных земляков

    В Калининграде выделили по 15 тыс. рублей каждому мобилизованному, который купил форму и снаряжение за свой счет
    		   10 октября 2022, 08:40
    Фото: gov39.ru
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Частичная мобилизация поставила перед региональными властями две новые и серьезные задачи. С одной стороны, нужно оказать поддержку родственникам призванных – от детей-дошкольников до родителей-пенсионеров. При этом нужно помочь самим мобилизованным, снабдив их всем необходимым, от термобелья до приборов ночного видения. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как губернаторы напрямую содействуют Вооруженным силам России.

    В пятницу в Хабаровске начал работать Центр поддержки семей мобилизованных граждан. Центр создан для того, чтобы оказывать родственникам мобилизованных жителей комплексную помощь. Как сообщает региональный портал Khabara.ru, здесь можно получить консультацию о мерах социальной поддержки, попросить содействия в трудоустройстве, в решении социально-бытовых проблем.

    Несколькими часами раньше на другом конце страны, в Ленинградской области, губернатор Александр Дрозденко утвердил новый – уже расширенный перечень мер по поддержке семей мобилизованных. Глава региона сообщил в своем Telegram-канале: детям будут предоставлять внеочередные места в детсадах, школьникам 5–11 классов – бесплатное питание, подросткам, которые хотят получить среднее специальное образование, – внеочередные места в лицеях, колледжах и техникумах, и всем семьям – 50-процентную компенсацию коммунальных расходов.

    В понедельник похожий список мер утвердил костромской губернатор Сергей Ситников. Кроме того, глава области поручил местным администрациям вести реестр семей мобилизованных, на уровне региона создаются отряды волонтеров для адресной помощи этим людям, передавало РИА «Новости».

    О том, как власти помогают родственникам мобилизованных в Челябинской области, газете ВЗГЛЯД рассказал глава региона Алексей Текслер. «Начали выплачивать по 20 тысяч на каждого ребенка. Накануне я принял и ряд других решений: вводим бесплатное питание школьников всех возрастов и студентов колледжей из семей мобилизованных. Сами студенты будут учиться бесплатно. Дети из семей мобилизованных без очереди записываются в детские садики. Родительскую плату за детсады регион будет полностью компенсировать», – перечислил собеседник.

    Кроме того, в Челябинской области вводится полная оплата за счет бюджета газификации для семей мобилизованных, указал губернатор Текслер. «Социальные службы теперь берут на себя заботу о родителях бойцов, если они недееспособные. Они будут вне очереди получать услуги в социальных центрах. В общем, принято много мер. Все направлено на то, чтобы парни были спокойны за свои семьи, за родных», – резюмировал глава уральского региона.

    Региональные руководители следят и за обеспечением самих военнослужащих, призванных по частичной мобилизации. «Мы выделили 250 млн на централизованную закупку необходимой амуниции для мобилизованных – на эти деньги закупается все, что необходимо людям, и передается в Балтийский флот», – сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

    Кроме того, по словам собеседника, власти региона уже приняли решение выделять по 15 тысяч рублей каждому мобилизованному, который закупил одежду и снаряжение за свой счет, для компенсации им этих затрат. «Сейчас мы прорабатываем нормативную базу для осуществления этих выплат, а также для помощи семьям мобилизованных», – добавил Алиханов.

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    Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?


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    Похожие меры предпринимает и руководство Челябинской области. «Мы решили обеспечить всех мобилизованных ребят теплой одеждой: термобелье, толстовки утепленные, демисезонная обувь, шапки, перчатки, носки, обязательно фонари, горелки. Аптечки для всех уже укомплектовали, направили в воинские части. Работа идет интенсивно, и к тому моменту, когда ребята поедут туда, за «ленточку», они будут оснащены полностью», – рассказал Текслер.

    По словам главы региона, он лично посетил одно из мест, где располагаются и проходят боевое слаживание мобилизованные, – Чебаркульскую танковую дивизию. «Там ребята поднимали вопрос об обеспечении рюкзаками, спальниками и комбинезонами – и власти сейчас этим занимаются. Из областного бюджета уже выделены средства. При этом мы столкнулись с рядом сложностей: просто так эти товары не купишь – в свободной продаже их нет. Но мы все найдем и вопрос обязательно решим», – заверил он.

    Собеседник добавил: спальники ускоренно шьют местные фабрики, кроме того, в регионе провели общественную акцию по сбору рюкзаков, спальников, комбинезонов и туристических ковриков, в которой поучаствовал и сам Текслер. «Отдельная история – это амуниция, в том числе бронежилеты, которыми тоже ребята будут обеспечены. Вопрос этот решается с помощью челябинских предприятий, мы же промышленный регион: поставили задачи перед директорами предприятий, они в эту работу активно включились, – заметил губернатор и добавил, –

    кроме того, разумеется, идет и переориентация ряда предприятий на нужды армии».

    Добавим, что теперь региональные власти могут помогать «своим» мобилизованным, не только посылая им теплые вещи и аптечки. На этой неделе правительство России позволило руководству субъектов федерации «в качестве специальной меры в сфере экономики» закупать для мобилизованных за счет средств местных бюджетов товары двойного назначения.

    Это беспилотники, приборы ночного видения, бинокли и прицелы, а также средства обнаружения дронов. Также разрешено закупать автотранспорт и запчасти, обмундирование, туристическое снаряжение, лекарства, средства личной гигиены и продовольствие для тех, кого мобилизовали. Это следует из постановления, утвержденного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Но в первую очередь региональные руководители следят за тем, в достойных ли условиях проходят службу мобилизованные. Так, глава приграничной Курской области Роман Старовойт в среду оценил – и весьма критично – условия в воинских частях, где служат его земляки. Губернатор констатировал отсутствие кроватей, нехватку обмундирования и другие проблемы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам визитов во все части.

    «Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые, нехватка обмундирования, плац как после бомбежки и т. д., и т. п.», – отметил курский руководитель.

    «Сейчас мы просто обязаны сплотиться с нашей армией, мы обязаны оказать всестороннюю поддержку, обязаны организовать трудовой фронт, чтобы обеспечить войска всем необходимым, – призвал Старовойт. – Обязаны заботиться о семьях наших воюющих братьев, отцов, мужей, сыновей». В первую очередь требуется обеспечить безаварийную работу всех инженерных систем и коммуникаций, транспорта, предприятий по выпуску предметов первой необходимости и продуктов питания, перечислил курский руководитель.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, за решение проблемы поставок на передовую самого необходимого, работы тыловых служб и армейской логистики взялись и на федеральном уровне. Генеральная прокуратура вместе с Федеральной антимонопольной службой и Минпромторгом начала проверку завышения поставщиками и продавцами цен на товары, необходимые мобилизованным, в том числе на термобелье, спальники, обувь, лекарства.

    Но многое зависит и от чиновников на местах, отмечают эксперты. «Конечно, для всех наших регионов частичная мобилизация стала своего рода стресс-тестом – ведь подобные мероприятия не проводились, кажется, с 1939 года, когда необходимое количество военных специалистов вызывается из резерва. Это была проверка в том числе и для губернаторов, ведь это их зона ответственности, а также для общества в целом», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

    При этом он призвал не вносить эффект соревновательности в обсуждение того, как регионы справляются с оснащением мобилизованных и помощью их семьям. «Все субъекты разные абсолютно, поэтому средний общий коэффициент оценки тут не выработать. В любом случае все стараются, я не сомневаюсь. Тем более ситуация, скажем так, не рядовая», – подчеркнул он.

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