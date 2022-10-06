Цифровизацию армии стоит начать с военкоматов

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6 октября, четверг  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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Западные СМИ: Россия и Саудовская Аравия нанесли прямой удар по Байдену

России удалось предотвратить крах своей нефтяной промышленности, пишет The Wall Street Journal REUTERS/Evelyn Hockstein
Новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти символизирует провал внешней политики США на Ближнем Востоке и ставит под сомнение способность Белого дома сократить доходы России от продажи энергоресурсов. К такому выводу пришли западные СМИ, анализируя соглашение нефтедобывающего картеля, которое вызвало гнев в Вашингтоне.  Подробности...
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В ряду союзников России есть два ослабевших звена

Связь с Ираном для России теперь важна как никогда прежде Vahid Salemi/AP/ТАСС
США проверяют на прочность ту международную архитектуру, которая позволяет России выдерживать конфликт с Западом. В ход идут как новые интриги, так и привычный метод разгона цветных революций. В данный момент под ударом находятся сразу два важных союзника России – Иран и Республика Сербская. Выстоят ли? Подробности...
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Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»

Украинские умельцы прикрутили на американскую HMMWV свой боевой модуль с автоматическим оружием, превратив нелетальный «Хаммер» в боевую машину кадр из видео
Спецоперация на Украине выявила еще один нюанс современных войн – активное использование в боевых действиях легкой бронетехники. Она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами. Почему Украина использует их в большей степени, чем российская армия?  Подробности...
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НАТО готовится вооружать Молдавию

Молдавия просит у Запада помощь в создании полноценных вооруженных сил @MDAarmy
Несмотря на угрозу замерзнуть предстоящей зимой из-за долгов перед Газпромом, Кишинев может начать создание своей армии. Сейчас у обладающей нейтральным статусом Молдавии есть декоративная армия, состоящая из нескольких тысяч человек. Однако НАТО готово создать Молдавии полноценные вооруженные силы. Сколько времени и средств на это потребуется и как Кишинев планирует решить в этом случае проблему Приднестровья? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Цифровизацию армии стоит начать с военкоматов

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Мобилизация при задействовании уже массово применяемых IT-технологий и тех данных, которые уже собраны и активно используются, могла бы выглядеть настолько фантастически эффективной, что спустя всего сутки-двое все уже были бы на боевых постах и снабжены всем необходимым. Подробности...

Пора отказаться от двойного послания обществу

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Мы все время ругаем Запад. Но у Запада есть одно преимущество – там никакой шизофрении нет. Паранойя есть, а шизофрении нет. Провозгласив нас врагами, там готовы зачистить все, связанное с Россией. Подробности...
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Американцев пугает придуманное при Хрущеве оружие

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Идея вызвать искусственное цунами 100-мегатонным ядерным взрывом у берега США принадлежит советскому академику Михаилу Лаврентьеву. Подробности...
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Одиннадцать самоубийц в НАТО

Нефтяной удар по США и Европе

Доказательство русофобии

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
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    Владислав Исаев

    Цифровизацию армии стоит начать с военкоматов

    Владислав Исаев
    политолог
    		6 октября 2022, 11:56

    Была в моем советском детстве фантастическая трилогия Сергея Снегова «Люди как боги». Почти ничего из той утопии на текущий момент не сбылось. Не случилось (пока) всепланетного коммунизма, избытка продовольствия и предметов потребления (кто же станет производить больше, чем сможет продать?). Не бороздят космические просторы звездолеты на аннигиляционных двигателях, уничтожающих пространство перед собой и создающих его позади себя. Не собираются на межзвездные конгрессы на искусственной планете милые, но отсталые «братья по разуму».

    Но вот всеземная информационная система, знающая все и обо всех, как ни удивительно, практически уже реализована. Интернет знает о нас все – где мы находимся, чем интересуемся, на что тратим деньги, чем болеем, где работаем и сколько получаем, какие идеи поддерживаем и с кем общаемся.

    Пусть это и достигается не через телепатическую, как в книгах Снегова, а через мобильную связь. Может, оно даже надежнее, поскольку не думать мы какое-то время можем во сне или в состоянии опьянения, а тем временем смартфоны, планшеты, компьютеры, браслеты, умные кофеварки и прочие гаджеты продолжают собирать о нас информацию круглосуточно. В свете этого особенно удивительно, что эта система информации так слабо задействована в военном деле, причем не только в нашем отечестве, но и в мире в целом.

    Дело истребления себе подобных всегда было самой передовой сферой человеческой деятельности. Мечи и доспехи уже несколько веков отливали из бронзы, а в быту по-прежнему пользовались инструментами из камня, дерева, а в лучшем случае из меди, причем зачастую даже холоднокованой. Производство всех видов товаров оставалось кустарным и нестандартизированным, а ядра и пушки уже отливались по стандартным меркам, кремневые ружья изготавливали так, чтобы можно было разобрать на запчасти два десятка из партии, перемешать детали и снова собрать 20 ружей. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания и аэропланы оставались дорогой экзотикой, пока Первая мировая война не сделала их массовое производство рентабельным. Даже шариковые ручки были разработаны впервые по армейскому заказу для экипажей тяжелых бомбардировщиков.

    Если бы не военные нужды, человечество долго еще не вышло бы в космос, не пользовалось массово реактивной авиацией, не знало интернета. Тем более странно, что в стране, где через интернет можно платить налоги, оформлять почти любые документы, открывать банковские и брокерские счета, оплачивать любые услуги, дела военнообязанных по мобилизации разбирают вручную немолодые тетеньки, дедушки-добровольцы обходят квартиры для уточнения, где и кто из запасников проживает, а повестки вручают специально обученные команды сотрудников. И при этом неизбежно допускается масса ошибок, призывают тех, кого призывать не должны, а высокопрофессиональных врачей пытаются отправить в окопы в качестве стрелков.

    Фото: Михаил Метцель/ТАСС

    Многое можно сказать в пользу защиты персональных данных и секретности вопросов, связанных с мобилизацией. Но все эти данные и так собираются, причем в объемах, которые военным не требуются. Их собирают банки, страховые компании, агрегаторы такси, маркетплейсы, социальные сети, поисковики и много кто еще. И периодически эти базы утекают заинтересованным коммерческим субъектам, а то и в открытый доступ. Так что вражеские спецслужбы, если им эти данные так уж нужны, вполне могут их собрать. Надеюсь, могут собрать и наши.

    Но к чему гражданину, легко раскрывающему данные о себе малопонятным частным компаниям, скрывать эту информацию от родного государства? А если он хочет ее скрыть, может, и без кредитов, страховок и прочих предоставляемых через интернет услуг ему лучше обойтись? А то ведь злобные следователи при поиске уклониста запросто могут эти данные получить.

    Мобилизация при задействовании уже массово применяемых IT-технологий и тех данных, которые уже собраны и активно используются, могла бы выглядеть настолько фантастически эффективной, что писатели прошлого и настоящего от зависти кусали бы локти. Будущие войсковые части можно было бы формировать уже на уровне баз данных, подбирая кандидатов на каждую позицию в соответствии с воинской специальностью, местом фактического проживания, состоянием здоровья – спасибо данным от страховых компаний и госуслуг. Каждому бойцу подбиралось бы дистанционно обмундирование по размеру (интернет-магазины и поисковики) и сразу же высылалось к будущему месту службы (службы доставки).

    Мобилизуемый получал бы повестку на свой персональный гаджет, подтверждал ее электронной подписью и в назначенный час отправлялся к месту будущей службы (агрегаторы такси, сервисы заказа билетов). Автоматически его работодатель информировался бы о необходимости прервать контракт, если только сервисы поиска работы не предоставили достаточно безработных кандидатов, которых можно призвать без нарушения экономических процессов. Банк информировался бы о налоговых каникулах, семья получала все положенные пособия и льготы через «Госуслуги». Сутки-двое – и все уже на боевых постах, снабжены всем необходимым, проходят обучение и готовы выдвинуться в заданный район для выполнения команд.

    Может, если бы мы более эффективно использовали технологии, которые нам уже доступны, то и до межзвездных полетов стало бы чуть ближе.

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