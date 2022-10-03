Россия получила миллионы патриотов на много поколений вперед

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Россия подошла к обнулению поставок газа в Европу

Европе грозит отключение света и тепла не только промышленности, но и населению Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После подрыва «Северных потоков» реальным стал сценарий обнуления поставок российского газа в Евросоюз. Этого мало кто ожидал еще неделю назад. Сама Европа признавала, что ей надо хотя бы несколько лет, чтобы полностью отказаться от российского газа. Однако ситуация меняется молниеносно. Кто и как перекроет оставшиеся каналы поставок российского газа в Европу? И как это отразится на простых европейцах?  Подробности...
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Зачем Зеленский начал давить на НАТО

Торжественная церемония в Кремле превратила Россию в новую сверхдержаву с альтернативной универсальной идеологией kremlin.ru
Подача Зеленским заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО указывает на нервозность в Киеве. Там понимают, что вхождение утраченных территорий в состав России не отменить даже успехами на поле боя, для этого придется прибегать к массовым этническим чисткам. Местные жители уже присягнули России и привыкают к новой реальности. Чем обернутся усилия Зеленского, который пытается напомнить о себе и устраивает очередной торг с НАТО? Подробности...
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Донбасс, Запорожье и Херсон встретили на Красной площади

Участники концерта праздновали победу – как сказала со сцены ведущая: «Тот, кто с Россией, не может проиграть» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сегодня особый день – день правды и справедливости. С такими словами Владимир Путин обратился к людям, собравшимся на Красной площади на концерт в честь воссоединения России с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями. Новую веху в своей истории Москва отпраздновала с участием поэтов, актеров. В митинг-концерте на Красной площади приняли участие около 180 тысяч человек. Подробности...
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Мировые СМИ: Путин призвал к свержению западного миропорядка

Путин взял на себя роль защитника России и последнего бастиона, защищающего справедливость в мире, пишет немецкая пресса Александр Щербак/ТАСС
Речь Путина знаменует новый этап войны на Украине, его посыл однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом. Так в западной прессе отреагировали на «Георгиевскую речь» Владимира Путина, в рамках которой президент РФ выступил с резким осуждением США и их союзников, упомянув работорговлю и разграбление Африки, геноцид индейских племен в Америке, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также ковровые бомбардировки Вьетнама. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Россия получила миллионы патриотов на много поколений вперед

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
30 сентября 2022 года – это день восстановления исторической справедливости. Того, чего многие люди Донбасса ждали даже не с 2014-го, а с 1991 года. Подробности...

Задача Европы – обвинить в подрыве газопроводов Россию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Больше всего распространено такое настроение: «Я думаю, что мы можем спокойно забыть об этом. Если это был не Путин, а США, Польша, Украина или кто бы то ни было, мы никогда не узнаем правду». Подробности...
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Мы – поколение, готовое к борьбе за Россию

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Если бы не поколение, исполненное праведного гнева за преданное Отечество, за чудовищное по своим масштабам надругательство над культурой и историей нашего народа, никто бы не решился на открытый конфликт в обозримом будущем. Подробности...
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Ответ Киева и НАТО на речь Путина

Обсуждение: 9 комментариев

Советский сплав в речи Путина

Самые великие. Выбор народа

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Сергей Миркин

    Россия получила миллионы патриотов на много поколений вперед

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		3 октября 2022, 17:20

    В середине апреля 2014 года я с коллегой пошел к так называемому донецкому «Белому дому» (сейчас это дом правительства ДНР, при Украине – ОГА). У нее было редакционное задание: взять комментарии у протестующих, которые в начале апреля взяли здание штурмом. Коллега спросила у группы мужчин: «За что вы стоите?». И они, не сговариваясь, ответили: «За Россию».

    11 мая того же года я с бабушкой и соседкой пошел голосовать на референдум. Было ощущение праздника: все друг друга поздравляли. Помню одного мужчину средних лет, который проголосовал, но не отходил от участка, обнимал людей, которые уже выходили после голосования, в его глазах были слезы радости. Проголосовав, бабушка и соседка по дороге домой зашли в магазин, а я встретил нескольких знакомых мне парней и подошел поздороваться. Зная, что я журналист, ребята стали у меня интересоваться, как события будут развиваться дальше. Я однозначно ответил, что мы пойдем по пути Крыма. Но на тот момент и не предполагал, что дорога домой будет длиной в более чем 8 лет.

    Тогда, в 2014 году, жителям Донбасса, которые не уехали, все было предельно понятно, нужно было не позволить майданной Украине захватить шахтерский край и навязать жителям свою волю. Было желание повторить путь Крыма и навсегда стать частью России. Еще 11 мая 2014 года в Донецке до конца не осознавали реальность. Война шла где-то далеко – в Славянске, Краматорске. Многие верили, что она не затронет столицу Донбасса. Однако затем война пришла и в Донецк. Многие люди бежали. Город опустел. Отчетливо помню июль 2014 года, когда я шел по одной из центральных улиц города – бульвару Шевченко – более получаса и за это время увидел всего с десяток машин и нескольких человек. Но те, кто остались в Донецке, сплотились. Люди жили без зарплат, пенсий. Многие выживали исключительно за счет гуманитарной помощи. Все помогали друг другу: едой, одеждой, просто участием. Думая об этом времени, я понимаю: это был самый великий час единства и готовности к самопожертвованию.

    После заключения «Минска-2», жизнь стала налаживаться. Начали платить зарплаты, социальные пособия. Стали открываться магазины, рестораны, другие развлекательные заведения. И тогда возникла иллюзия мира. Страшная вещь, когда идет война. Шел год за годом, а ничего не менялось. Донбасс оставался в подвешенном состоянии: ни нормального мира, ни «нормальной» войны. Ополченцы первой волны стали увольняться из рядов Народной милиции ДНР.

    Донецк в это время существовал в двух реальностях. С одной стороны, была линия соприкосновения, где бои никогда не прекращались. С другой – был бульвар Пушкина, где жизнь всегда била ключом, люди гуляли, сидели в кафе и ресторанах, музыканты играли на улице, модные молодые люди прохаживались туда-сюда или сидели на лавочках, уткнувшись в телефоны. Эта иллюзия мира рухнула в одночасье 18 февраля 2022 года – в день, когда была объявлена срочная эвакуация, а затем последовала мобилизация и началась СВО. Но иллюзия не может длиться долго. Есть либо мир, либо война.

    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

    В эти годы, когда более-менее действовали Минские соглашения, многие утратили надежду, что Донбасс когда-либо станет Россией. Были моменты, когда и я уже в это не верил. И постоянно возникали опасения, что в рамках «Минска-2» Донбасс вернут в состав Украины. Слава Богу, этого не произошло. 30 сентября 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. Друг из Москвы вечером этого же дня позвонил меня поздравить и удивился, что не услышал в моем голосе эйфории. Ведь я ждал этого столько лет, значит, должен быть на седьмом небе от счастья!

    Но в этот же день, 30 сентября, я узнал, что под Авдеевкой погиб мой хороший знакомый и талантливый журналист Алексей Ильяшевич. Ему было 25 лет. Для меня эти два события слились воедино.

    С одной стороны, та цель, которая стояла с 2014 года, достигнута. Но с другой – ничего не закончилось. Люди все так же гибнут – и впереди тяжелая борьба с нацистской Украиной, поддерживаемой всем Западом. И сейчас цели изменились. Сейчас главное – победить. Ситуация сейчас похожа на 2014 год. Необходимо сплотиться, но в этот раз не только Донбассу, но и всей России. И всем отказаться от иллюзии мира, потому что идет война. Только так мы победим.

    В 2019 году один знакомый из России спросил меня: «А зачем вы России? Сколько ресурсов уйдет на восстановление Донбасса?». Тогда я ему ответил, что присоединение Техаса тоже недешево обошлось США. Например, Штаты выплатили весь внешний долг Республики Техас. Вели войну с Мексикой за него. Но вряд ли в США сожалеют об этом приобретении. В Штатах есть такая поговорка: «Все американцы патриоты на 100%, а техасцы – на 200%». Думается, именно потому, что им 9 лет пришлось бороться за право быть в том государстве, которое они считали своим. И поэтому даже потомки тех, кто тогда бился за право быть членом союза, с молоком матери впитывают понимание того, что эту державу надо любить и защищать, так как когда-то она спасла предков от жестокой расправы мексиканцев. Так и Россия получит миллионы искренних патриотов на много поколений вперед. А нахлебниками мы не будем. После Великой Отечественной Донбасс восстановился и вновь стал одним из важнейших промышленных районов СССР. Так будет и в этот раз.

    Для меня лично воссоединение с Россией – это, прежде всего, акт исторической справедливости. Донбасс, как и остальные земли Новороссии, оказались в составе советской Украины потому, что лидеры большевиков решили «разбавить» мелкобуржуазный сельский элемент сознательным пролетарским. И это несмотря на то, что такой политической принадлежности активно противились местные партийные организации. За отказ вступать в коммунистическую партию Украины грозили партийным судом и исключением из партии. И если так обходились с членами правящей партии, то стоит ли удивляться, что рядовых граждан данных территорий никто и не думал спрашивать.

     

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    Позднее, особенно после обретения «незалежности», жителей Донбасса и Таврии пытались украинизировать. Превратить в «правильных» украинцев, как выражались украинские националисты всех мастей. Придумывалась украинская история Донбасса, которая либо являлась перевертыванием фактов, либо откровенным мифом. 30 сентября 2022 года – это день восстановления исторической справедливости. Того, чего многие люди Донбасса ждали даже не с 2014-го, а с 1991 года.

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