Мы – поколение, готовое к борьбе за Россию

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3 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:38  |  vz.ru
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Россия подошла к обнулению поставок газа в Европу

Европе грозит отключение света и тепла не только промышленности, но и населению Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После подрыва «Северных потоков» реальным стал сценарий обнуления поставок российского газа в Евросоюз. Этого мало кто ожидал еще неделю назад. Сама Европа признавала, что ей надо хотя бы несколько лет, чтобы полностью отказаться от российского газа. Однако ситуация меняется молниеносно. Кто и как перекроет оставшиеся каналы поставок российского газа в Европу? И как это отразится на простых европейцах?  Подробности...
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Зачем Зеленский начал давить на НАТО

Торжественная церемония в Кремле превратила Россию в новую сверхдержаву с альтернативной универсальной идеологией kremlin.ru
Подача Зеленским заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО указывает на нервозность в Киеве. Там понимают, что вхождение утраченных территорий в состав России не отменить даже успехами на поле боя, для этого придется прибегать к массовым этническим чисткам. Местные жители уже присягнули России и привыкают к новой реальности. Чем обернутся усилия Зеленского, который пытается напомнить о себе и устраивает очередной торг с НАТО? Подробности...
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Донбасс, Запорожье и Херсон встретили на Красной площади

Участники концерта праздновали победу – как сказала со сцены ведущая: «Тот, кто с Россией, не может проиграть» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сегодня особый день – день правды и справедливости. С такими словами Владимир Путин обратился к людям, собравшимся на Красной площади на концерт в честь воссоединения России с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями. Новую веху в своей истории Москва отпраздновала с участием поэтов, актеров. В митинг-концерте на Красной площади приняли участие около 180 тысяч человек. Подробности...
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Новый премьер Британии идет ко дну вместе с британским фунтом

Лиз Трасс находится под огромным политическим давлением Jacob King/AP/ТАСС
Лиз Трасс, совсем недавно ставшая премьер-министром Великобритании, уже столкнулась с риском лишиться своего поста. Почему премьерское кресло зашаталось под нею настолько быстро, что думают о Лиз Трасс британские избиратели и как происходящее связано с кризисом британского фунта и экономики в целом? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Мы – поколение, готовое к борьбе за Россию

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Если бы не поколение, исполненное праведного гнева за преданное Отечество, за чудовищное по своим масштабам надругательство над культурой и историей нашего народа, никто бы не решился на открытый конфликт в обозримом будущем. Подробности...

Мы должны снова стать страшными для врагов

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы должны показать полную решимость сражаться. Так мы сможем избежать большой войны. Никому не рассказывайте, что на самом деле мы мирные люди. Это наша военная тайна. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Болгарский тупик для России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Всё говорит о том, что в Болгарии как был, так и остался огромный разрыв между мнением народа и поведением власти. Потенциально люди вроде бы не против России, но зачастую голосуют за русофобские партии. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Ответ Киева и НАТО на речь Путина

Обсуждение: 6 комментариев

Советский сплав в речи Путина

Самые великие. Выбор народа

Обсуждение: 5 комментариев
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

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    исторические документы


    Геворг Мирзаян: Что будет после референдумов

    на ваш взгляд


    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
    Дмитрий Винник

    Мы – поколение, готовое к борьбе за Россию

    Дмитрий Винник
    профессор Финансового университета, публицист
    		3 октября 2022, 09:02

    Всегда можно найти причины уклониться от войны. В нашу эпоху торжества гуманизма и пацифизма аргументы мира гораздо более понятны, чем аргументы войны. Правда, следует признать, что гуманизм торжествует все более извращенный, а пацифизм формальный и откровенно самоубийственный. Но важны не эти детали, а инерция общественного сознания, довлеющая из прежней эпохи условного мира. Именно эта инерция предопределяет восприятие войны. Эта эпоха условного мира фактически завершилась на наших глазах, но восприятие и мироощущение большинства из нас еще принадлежит этой эпохе.

    Почему эту эпоху стоит понимать именно как эпоху условного мира? Ровно потому, что наша страна практически непрерывно сражалась все эти годы. Восемь лет наши лучшие люди помогали выстоять Донбассу. Семь лет наши ВКС и ССО сражаются в Сирии. В 2008 году была небольшая, но крайне важная война с Грузией. До этого были две чеченские войны и гражданская война в Таджикистане. Сразу после гибели СССР наши добровольцы защищали Приднестровье и Абхазию. Для многих, кто сегодня сражается в Донбассе, все началось именно в Приднестровье.

    На Северном Кавказе всего несколько лет назад стала затихать тяжелейшая война с ваххабитским подпольем, унесшая многие тысячи жизней. Против России извне была развязана беспрецедентная по своим масштабам террористическая война. Апофеозом этой войны стал умопомрачительный по степени своей жестокости террористический рейд на школу в Беслане. По степени цинизма эта террористическая атака, пожалуй, не имеет аналогов в истории человечества. Тогда стало ясно, что война России объявлена не на жизнь, а на смерть.

    Выстоять под подобным моральным давлением захвата в заложники сотен детей способны лишь считанные единицы. В условиях беспрецедентного давления либеральных медиа это почти немыслимо. Однако глава нашего государства нашел в себе силы и смог это сделать. Устояв в подобной – поистине дьявольской – атаке на психику, он не мог не обрести особые властные сиддхи (в индуизме и буддизме – сверхъестественные способности), особую твердость и решимость. Он не мог не стать в те дни другим – тем лидером, которого мы так ждали. С тех страшных сентябрьских дней 2004 года мы знаем: если наш президент говорит, что готов пойти на решительные меры – значит, он именно так и поступит, если понадобится. Это простое обстоятельство почему-то не до конца понимают наши оппоненты и наши враги.

    Все эти годы наше государство выживало, наши спецслужбы сражались на необъявленной войне, а вооруженные силы усмиряли мятежников и инсургентов у себя и у союзников. Все эти годы они делали это практически в полном моральном одиночестве. Торжествующие либеральные медиа убеждали нас, что угрозы против нас мнимые, что они плод больного воображения параноиков – и вообще: «Да кому мы нужны?!» В самые беспросветные времена 90-х, когда для огромных масс гибель России воспринималась реальной и даже неизбежной, маршал Сергеев бросил всю скудную оборонную казну на сохранение и перевооружение стратегического ядерного арсенала. Евгений Примаков не дал уничтожить Службу внешней разведки с ее невидимым закордонным оком – штатом разведчиков-нелегалов. Если бы не эти люди и их верные соратники, нам бы точно конец.

    Наши западные враги отказались решительным ударом добить нас военным путем в 90-е годы, предпочтя этому экономическое и идеологическое подчинение, грабеж, организацию изматывающих войн с сепаратистами и террористами, создание русофобского санитарного кордона вокруг России. Особая роль, мы знаем, была отведена Украине. И теперь, когда я слышу от коллег риторическое восклицание: «Ну ведь это мы напали на Украину?!», хочется спросить их в лицо: «В каких блаженных мирах вы витали эти 30 лет?». Когда на Западе поняли, что удачное время для расправы упущено, началась истерика, отчаянное натравливание на Россию нацистского ударного кулака под названием «Украина».

    Так или иначе, эпоха условного мира или мира взаймы завершилась 24 февраля с началом специальной военной операции, а окончательно фактом общественного сознания это стало в день объявления частичной мобилизации. Существует точка зрения, что этот конфликт не своевременный, что следовало отложить его еще на десятилетия, например, пока Россия от собственного избытка силы естественным путем экономически не поглотит Украину. Допустим, что это так, и даже на время поверим, что Киев не намеревался создать атомное оружие и не готовил удар по Донбассу. Но есть один исключительно важный морально-политический фактор. Назовем его фактором преемственности войны с нашими неизбывными врагами. Можно сказать и проще: мы последнее поколение, которое способно вступить в войну за нашу независимость, у которого для этого еще достаточно полноты исторического сознания.

    Если бы не наше уходящее поколение, исполненное праведного гнева за преданное Отечество, за чудовищное по своим масштабам надругательство над культурой и историей нашего народа, никто бы на это не решился в обозримом будущем. Социальная инженерия и консюмеризм окончательно бы добили нашу молодежь – и русские перестали быть народом воинов. Впрочем, дело не столько в необходимости хранить воинственность, а в том, что нас бы непременно добили.

    Теперь у нас и у идущего на смену поколения есть свой великий вызов. Это поколение должно осознать и принять, что вся их прежняя жизнь, независимо от ее качества и комфорта, была просто жизнью взаймы. Все эти годы глобализма и консюмеризма наша цивилизация на самом деле ходила по краю, все более вглядываясь в бездну, но совсем не осознавала этого.

    Нам предстоит справиться с выросшей у границ экзистенциальной угрозой. Украинское государство само осознало себя таким – враждебным России. Его первые правители поставили цель вступить во враждебный военный блок, разработали военную доктрину против России и даже возгордились до намерений создания атомного оружия против нас. Российский президент объяснил все предельно исчерпывающе. Пожалуй, мы не знаем в истории примеров столь подробного и глубокого объяснения своему народу и миру причин решения о начале СВО.

    Возможно, мы не были достаточно готовы. Однако уверен, что если главнокомандующий, выстоявший в бесланские дни, решился на это, то значит, так надо. Мир взаймы окончательно исчерпал себя. Та великая война, которую мы избегали сначала по малодушию, потом по невозможности вступить в бой, потом по стратегическим соображениям, потом по гуманистическим резонам, – началась. «Никто кроме нас», – это не только про русских десантников, это про все наше поколение, которое способно понять и принять смысл нашей борьбы за независимость и вспомнить природу нашей государственности.

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