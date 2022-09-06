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В Псковской области открылась «Школа историков»
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В Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в Псковской области открылся шестой заезд «Школа историков» молодежного историко-культурного форума «Истоки».
В нем принимают участие историки, молодые реконструкторы, экскурсоводы и поисковики из регионов России, Луганской и Донецкой народных республик, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспатриотцентра.
«Сегодня открылся шестой заезд «Школа историков» молодежного историко-культурного форума «Истоки». Смена «Школы историков» продлится до 11 сентября. Историки, молодые реконструкторы, экскурсоводы и поисковики из регионов России, Луганской и Донецкой народных республик примут участие в нетворкинг-сессиях, посетят лекции и панельные дискуссии, посвященные истории России. Завершат смену экскурсии в исторические места псковской земли: к мемориалу «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве и Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь», – сообщили в пресс-службе.
В рамках открытия состоялась панельная дискуссия на тему «История России: движение вверх», в которой приняли участие исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Виталий Мартынюк, руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи Иван Радько, депутат Госдумы Александр Борисов и насельник Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря отец Анастасий.
«В этом году мы участвуем уже в таком взрослом форуме, который реализуем здесь благодаря нашим друзьям – Роспатриотцентру. Вам огромное спасибо за то большое количество мероприятий, которое вы делаете. Мы всегда готовы участвовать во всех мероприятиях», – сказал Мартынюк.
Радько отметил, что форум «Истоки» концентрирует в себе сообщества, которые ранее не взаимодействовали друг с другом, и на одной площадке встречаются творцы, историки и ремесленники. По его словам, форум уникален тем, что в рамках одного из заездов была проведена первая смена родителей с детьми.
«Это получился уникальный компонент, потому что патриотизм начинается с семьи, и все то, что нам с вами говорят родители в неосознанном возрасте, так или иначе остается с нами на всю жизнь», – сказал Радько.
Форум «Истоки» начал работу 1 августа в Псковской области, мероприятие проходит по поручению президента России Владимира Путина. Форум разделен на 10 тематических школ, всего в нем примет участие 1 тыс. человек. Целью форума является формирование гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей, а также молодежных сообществ в сфере патриотического воспитания. Задачей также является создание среды для раскрытия творческого потенциала российской молодежи, обмена опытом и создания собственных проектов.
Первых сдавшихся союзным силам украинских военных отпустили в Харьковской области
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Первым украинским военнослужащим в Харьковской области, которые отказались принимать участие в боевых действиях и сдались союзным силам, разрешили вернуться к своим семьям, сообщают СМИ.
Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобожденных территориях и не успели принять участие в боевых действиях после 24 февраля, а также не замешаны в военных преступлениях киевского режима, сообщает РИА «Новости».
В первую партию тех, кто вернулся в свои дома, попали три украинских контрактника.
Все бывшие военнослужащие, которые прошли проверку, должны будут отмечаться в органах власти на освобожденных территориях, им временно запрещено покидать пределы региона.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США считают нелегитимным трибунал в Мариуполе, который ожидает украинских военных преступников. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что первый трибунал в Донецкой народной республике состоится, скорее всего, в Мариуполе, он будет организован до конца лета.
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Подоляка назвал условие прекращения атак ВСУ на Херсонском направлении
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«Если ВСУ где-либо столкнутся с угрозой прорыва – они начнут маневрировать свои резервы из-под Херсонской области, и на этом все закончится», – заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка. Ранее стало известно о стягивании резервов украинских военных к Херсонщине.
«Пока у них будут резервы – они будут пытаться всеми силами прорваться хоть куда-то. Нам остается только давать отпор, мешать им и наносить удары в других местах. Как только наметится прорыв где-нибудь в другом месте, например, в Донбассе, они будут вынуждены свернуть операцию», – считает военный аналитик, блогер Юрий Подоляка.
«Мы уже начали вновь атаковать позиции ВСУ в Донбассе. Очередная волна штурма идет в районах Соледара, Бахмута. Очевидно, будет нажим и под Авдеевкой. Если у противника начнутся проблемы на одном из направлений, если там будет угроза прорыва, то они, конечно, будут маневрировать резервы, и на этом все закончится», – заключил Подоляка.
Вооруженные силы Украины с вечера 4 сентября начали стягивать резервы в район Посад-Покровского в Херсонской области, об этом стало известно изданию «Русская весна». После этого украинские военные начали атаковать в треугольнике Терновые Поды – Зеленый Гай – Благодатное, первыми в бой вступили танки и боевые машины пехоты (БМП), говорится в материале. Артиллерия практически не применялась, отмечает «Лента.ру».
Отмечается, что российские подразделения встретили противника огнем, бойцы Воздушно-десантных войск были переброшены с соседних участков фронта и помогли отразить удар. Издание уточняет, что бои шли несколько часов, однако ВСУ не удалось продвинуть, они были вынуждены отступить. Среди потерь украинской армии названы три танка, три БМП, пять бронеавтомобилей, также была подбита автомобильная техника.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему битву ВСУ за Херсон стоит переименовать в «бессмысленную бойню». В частности, как отмечал военный блогер Михаил Онуфриенко, «за неделю боевых действий на Херсонском направлении ВС Украины потеряли убитыми и ранеными как минимум две механизированные бригады, суммарные потери бронетехники превышают 300 единиц».
«Такие объемы невозможно восполнить поставками с Запада ни в течение месяца, ни даже до конца года. У партнеров Украины просто нет техники, которую можно было бы передать в ВСУ в таком количестве», – добавил Онуфриенко.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
«Херсон был, есть и будет русским городом <...> Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах. Уже совсем скоро я буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева», – написал Стремоусов в Telegram-канале.
Напомним, вооруженные силы Украины с вечера 28 августа обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.
В украинских СМИ стали появляться сообщения о якобы наступлении на этом направлении. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.
30 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.
В понедельник стало известно, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих.
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Кремль оценил высказывание Борреля о России как о «фашистском государстве»
Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, назвавший Россию «фашистским государством», обнулил себя как дипломат таким высказыванием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», – цитирует Пескова ТАСС.
Между тем пресс-секретарь Борреля Петер Стано заявил, что политик не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом», это была ошибка перевода.
Боррель, которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной испанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика – синхрониста с испанского на английский, полностью отключив звук голоса Борреля.
Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: «Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна – помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС».
«Мы перепроверили это. Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе», – сказал Стано.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему грядущая зима может изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве.
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Минэнерго назвало условие возобновления прокачки газа по «Северному потоку»
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Прокачка газа по «Северному потоку» возобновится, когда будут выполнены контрактные работы по ремонту турбины, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.
«Как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины», – передает ТАСС слова Шульгинова.
По его словам, Россия будет поставлять энергетические ресурсы дружественным государствам и перенаправит поставки на Восток, если страны G7 установят потолок цен на нефть и газ из России.
«Любые действия, в том числе по установлению потолка цен, создают условия дефицита у себя, а также усиливают волатильность цен. Россия как надежный партнер будет обеспечивать энергоресурсами партнеров в дружественных странах и насыщать внутренний рынок, конечно», – сказал министр.
Напомним, Газпром заявил, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва.
Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Заслуженный спасатель назвал основные причины гибели туристов на Ключевской сопке
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«С альпинистской точки зрения, гора несложная. А вот с точки зрения всевозможных осложнений – погоды, ветра, холода, недостатка кислорода, камнепадов, постоянно меняющегося рельефа – достаточно, чтобы половина группы не вернулась оттуда живыми», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн, комментируя гибель туристов на Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку.
В правительстве Камчатки сообщили, что при восхождении на Ключевскую сопку число погибших возросло до 8 человек. На место отправлена группа спасателей. Это уже вторая попытка отправить специалистов, в первый раз вертолет не смог приземлиться из-за штурмового ветра на вулкане.
«Вулкан находится в совершенно необитаемой области, дорог там нет, подъехать спасатели не могут. Из-за плохой погоды вертолет не смог высадить спасателей там, где нужно, поэтому они оказались далеко, причем как по высоте, так и по расстоянию. Им предстоит добраться к выжившим, преодолевая трудности. Операция очень опасная», – говорит Гофштейн.
Он подчеркивает, что предсказать итоги данной спасательной операции ему сложно, но на данный момент, по его оценке, она проходит очень тяжело в «нечеловеческих условиях». «Мало того, что спасателям в условиях камнепадной опасности, ветра, холода нужно дойти туда, спустить живых людей, найти погибших и каким-то даже не совсем понятным для меня способом доставить тела к месту погребения. Это крутые склоны, вертолет не всегда может приземлиться, тела погружать в него будет трудно. Сложная операция как для спасателей, так и для пилотов», – рассуждает собеседник.
По его мнению, большое количество погибших, скорее всего, вызвано тем, что туристы были недостаточно подготовлены к восхождению. Он рассказывает, что альпинисты шли в связках по три человека. Лидер одной из них сорвался и потянул за собой двух человек. То же самое произошло и со второй связкой. В результате шестеро погибли из-за невозможности удержаться на склоне.
«Тут две вещи могут быть: или это склон такой, что на нем невозможно удержаться, или это неумение пользоваться снаряжением и неумение работать на склоне. Для того люди и связываются вместе, чтобы обеспечивать друг другу безопасность. Если люди не понимают, для чего это нужно, значит они потенциальные покойники. Как я понимаю, налицо отсутствие подготовки. С альпинистской точки зрения, гора несложная. А вот с точки зрения всевозможных осложнений – погоды, ветра, холода, недостатка кислорода, камнепадов, постоянно меняющегося рельефа – достаточно, чтобы половина группы не вернулась оттуда живыми», – считает Гофштейн.
30 августа группа туристов из десяти человек, а также два гида, совершавшие восхождение на Ключевской вулкан, обратились к спасателям. Позже стало известно, что пятеро людей погибли, предположительно, от падения с высоты. На следующей день стало известно еще о трех смертях. Следственный комитет возбудилуголовное дело по факту гибели туристов при восхождении.
Газпром объяснил невозможность запуска «Северного потока»
Эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва, заявил Газпром.
«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», – говорится в Telegram-канале Газпрома.
Отмечается, что «подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на ГПА № 14 (двигатель № 120), прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
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Вынесен приговор журналисту Сафронову
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Обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова приговорили к 22 годам заключения по решению Московского городского суда.
«Признать Сафронова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»)», – цитирует судью ТАСС.
Сафронова приговорили к 22 годам колонии.
Ранее прокурор Борис Локтионов запросил в ходе прений 24 года колонии для советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о государственной измене, сообщил адвокат Дмитрий Катчев.
Напомним, Ивана Сафронова задержали летом 2020 года. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.
В том же году ему предъявили обвинение в государственной измене, вину он признавать отказался.
Газета «Коммерсант» утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР. Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге. Президент России Владимир Путин рассказывал, в чем именно обвиняют Сафронова.
Страны ОПЕК+ решили с октября снизить добычу нефти
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Министерская конференция ОПЕК+ завершилась, участники альянса одобрили снижение объемов добычи нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), информация появилась в итоговом коммюнике, опубликованном на сайте ОПЕК.
Из документа следует, что страны альянса договорились вернуться к уровням добычи августа, снизив производство на 100 тыс. б/с. При этом решение об увеличении добычи на 100 тыс. б/с, которое принималось месяцем ранее, было рассчитано только на сентябрь, передает ТАСС.
Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 5 октября.
Позже стало известно, что обязательства Казахстана по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в октябре составят 1,706 млн баррелей в сутки.
«По итогам заседания было принято решение, что в октябре уровень добычи будет на уровне августа, принимая во внимание, что увеличение на 0,1 млн баррелей в сутки было только для сентября. Обязательства Казахстана на октябрь составят 1,706 млн баррелей в сутки», – следует из сообщения.
Из графика производства на октябрь следует, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 26 тыс. б/с каждая, до 11,004 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса может вернуться к августовскому уровню – 43,854 млн б/с.
Ранее сообщалось, что цены на нефть выросли на 2% в ожидании заседания ОПЕК+.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему порог цен на русскую нефть можно назвать полезной глупостью.
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Кремль рассказал о закрытом совещании Путина с руководством Минобороны
Президент Владимир Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», – передает ТАСС слова Пескова. «Совещание закрытое», – уточнил Песков.
Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».
Позднее Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума, а также проведет разговор с губернатором Приморского края, отмечает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Россия задумалась о создании компании по страхованию морских перевозок нефти
Российская сторона работает над мерами, которые помогут избежать последствий, если страны Запада решат запретить страхование морской перевозки нефти из России, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.
В рамках Восточного экономического форума Шульгинов рассказал, что рассматривается «возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран». Кроме того, могут создать «новую страховую компанию», однако в этом случае потребуется «взаимное признание странами этой организации». Речь может идти о создании такой компании в России, передает ТАСС.
В пятницу министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Сообщалось, что планируется запретить транспортировать по морю и страховать компании, которые перевозят российскую нефть по цене выше введенного потолка.
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Захарова резко раскритиковала «омерзительные» слова Борреля о России
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Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Дословно он сказал: «Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить», – сказал Боррель, – «фашистскую страну», – нашу, – «и ее фашистский режим». <…> Он это дословно сказал, хотели списать на переводчика», – отметила Захарова, выступая на сессии «Многоликость истины: как победить в информационной войне?»
По словам дипломата, в течение пары часов после того, как эта тема «недопустимого, омерзительного, находящегося вне закона определения» начала расходиться, представители Борреля пытались объяснить высказывание ошибкой переводчика, передает ТАСС.
«Но вот сейчас достали видео, его бы достали в любом случае. Он (Боррель) позволяет себе в отношении нашей страны использовать такие слова. А потом еще заставляет, я уверена, врать представителей, что такого не было. Было, сейчас это видео разбежалось по всему миру», – сказала Захарова.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с высказыванием Борреля, заявил: «Мы плохо относимся к таким переводам и плохо относимся к неточным формулировкам, которые позволяют такие неправильные формулировки».
Боррель, которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной испанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика-синхрониста с испанского на английский, полностью отключив звук голоса Борреля.
Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: «Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна – помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС».
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Эксперт оценил планы ЕС создать «единого покупателя» российского газа
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«Газпром в любой момент может просто перекрыть подачу газа в ЕС, сославшись на неисполнение странами ЕС контрактов. Это будет справедливо с нашей стороны», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Financial Times сообщила о двух вариантах установления потолка цен на российское голубое топливо, которые обсуждаются в Европе.
«Любой из предложенных вариантов с «единым покупателем российского газа» и разделением стран на две категории покупателей, вероятнее всего, приведет к остановке экспорта топлива. Мы видим, что стороны повышают ставки в этом конфликте. И решимость Газпрома, которая проявляется в остановке «Северного потока», говорит о том, что любые попытки установить некий потолок цен будут расцениваться как нарушение контрактных обязательств», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Эксперт также предположил, что Газпром может отказаться сотрудничать с неким «единым покупателем». «У нас нет контрактных обязательств с такой структурой, а вот с разными коммерческими компаниями – есть. Так что в вопросе установки потолка цен Газпром может быть очень принципиален. В частности, он продемонстрирует контракты, в которых четко прописана формула ценообразования», – пояснил он.
«Если же наша страна недополучит какую-то прибыль, то это будет расцениваться как долг. И в случае его неуплаты Газпром может просто остановить поставки газа в Европу», – уверен собеседник.
«Вариант с разделением Европы на красную и зеленую зоны кажется еще менее вероятным. Тут уже будет страдать общеевропейская солидарность. То есть сначала они говорят о взаимовыручке и поддержке, а теперь хотят поделить всю территорию ЕС на участки», – акцентировал эксперт.
«Естественно, каждая страна будет стремиться попасть в ту зону, где газ дешевле. И им будет очень непросто договориться о создании таких «зон», поскольку всегда найдется хотя бы одно из государств, которое будет блокировать решение. А для его принятия голосование должно быть единогласным», – заключил Юшков.
Накануне стало известно о том, что Еврокомиссия подготовила для стран Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times, первый вариант предполагает введение потолка либо учреждение единого покупателя. Второй – разделение стран ЕС на красную и зеленую зоны.
Согласно первому варианту, странам ЕС необходимо ввести максимальный предел цен на весь импортируемый из России газ либо назначить единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на энергоресурс. При этом в ЕС опасаются, что это может повысить риск форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с Газпромом, а также к усилению геополитической напряженности.
Согласно второму варианту, в ЕС могут разделять страны в зависимости от степени риска перебоев с поставками топлива. Для стран из красной зоны цены могут быть ограничены, а из зеленой – оставаться на достаточном уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны красной зоны. В документе отмечается, что реализовать данный вариант будет проблематично, поскольку разделение стран на зоны будет во многом зависеть от координации между странами Евросоюза.
Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.
В то же время представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.
В свою очередь российские эксперты в сфере энергетики отмечали, что Европа сама ограничила возможность поставок голубого топлива из России, а заявление Мамера не соответствует реальности, поскольку в настоящее время из всех транзитных маршрутов нормальное работает только один – «Турецкий поток».
Рассуждая об идее Еврокомиссии ввести ограничение цен на российский газ, Юшков ранее заметил, что «формула ценообразования прописана в контракте», поэтому «если Европа как покупатель газа будет рассчитываться по меньшей цене, то Газпром расценит это как несоблюдение контракта, а именно – неоплату, и просто остановит поставки».
«Конечно, говорить о том, что если мы остановим поставки газа в ЕС, мы не потеряем в деньгах, это абсурд. С остановкой поставок газа Россия ничего не выиграет. Однако наша официальная позиция заключается в том, что мы готовы продолжать поставлять газ в ЕС, но мы не можем этого сделать по независящим от нас причинам», – заключил Юшков.
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Альбац уехала из России «по совету Навального»
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Главред The New Times Евгения Альбац (включена в реестр СМИ-иноагентов) сообщила, что будет преподавать в одном из университетов Нью-Йорка.
Она объяснила, что уехала из России из-за опасений ареста.
«У меня было четыре административки, меня объявили иностранным агентом, и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста. И собственно, советовалась и с Алексеем Навальным, Алеша мне сказал: «Жень, не валяйте дурака, вам надо уезжать, никому не нужно, чтобы вас посадили», – рассказала журналистка в эфире на своем YouTube-канале, передает «Коммерсант».
Напомним, в июле Симоновский суд Москвы оштрафовал ООО «Новые времена» (учредитель журнала The New Times) и Евгению Альбац на 670 тыс. руб. Их признали виновными в распространении фейковой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Поводом стали публикации о российской военной операции на Украине.
29 июля Альбац была внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
Росгвардейцы нашли рапорт офицера ВСУ о больших потерях под Северодонецком и Лисичанском
Росгвардейцы в ходе боев под Северодонецком и Лисичанском обнаружили документ, подтверждающий большие потери среди военнослужащих ВСУ, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Росгвардейцами в ходе проведения разведывательных мероприятий в Лисичанске на оставленных позициях вооруженных сил Украины был найден рапорт одного из командиров подразделения ВСУ, Александра Коваленко, свидетельствующий о том, что украинские националисты в ходе боев под Северодонецком и Лисичанском понесли большие потери», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Как отметили в ведомстве, рапорт подтверждает, что причиной ухода военнослужащих ВСУ с обороняемых рубежей стала слабая подготовка обороны, не обеспечивающая защиту личного состава от огневого воздействия наступающих российских войск, неэффективное управление украинскими войсками со стороны командования, критически низкое морально-психологическое состояние личного состава.
«Нельзя исключить, что подобные шаблонные рапорты могли готовиться командирами ВСУ различного тактического звена заблаговременно с целью оправдания неэффективности своих решений, которые привели к невыполнению поставленных боевых задач», – заключили в Росгвардии.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что ВСУ в боях за Лисичанск потеряли более 5 тыс. человек, около 2 тыс. убитыми.
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Эксперт: У России нет задачи сохранить свою долю на газовом рынке Европы
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«Полноценной замены у «Северного потока» в настоящий момент нет. Помимо него, газ в Европу Россия может поставлять по трем крупным маршрутам, но на каждом из них сейчас возникли специфические проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Еврокомиссии подвергли сомнению тот факт, что трубопровод «Северный поток» остановлен по сугубо технической причине.
«Три маршрута – это «Ямал–Европа», «Турецкий поток» и два трубопровода через Украину. «Турецкий поток» работает на полную мощность и сильнее его загрузить невозможно. Что касается условного «Украинского транзита», то Киев отказывается пропускать по нему даже те объемы, что прописаны в контракте», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По контракту Газпром должен качать через «Украинский транзит» 109 млн кубов в сутки, но в действительности качает только 42 млн кубов, уточнил эксперт. «Транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины проходит через газоизмерительную станцию «Суджа» - и вот там транзит продолжается. А более южный маршрут проходит через станцию «Сохрановка». Газпром каждый день подает заявку на прокачку через «Сохрановку», и каждый день Киев отказывает, ссылаясь на то, что этот район он больше не контролирует. Введущий к «Сохрановке» трубопровод заходит сперва в ЛНР, а уже потом попадает на подконтрольную Киеву территорию», – пояснил собеседник.
«Можно ли качать больше газа через «Суджу»?». Киев утверждает, что Газпром мог бы увеличить транзит газа через «Суджу», так как несколько лет назад через нее качалось по 180 млн кубов в сутки. Но Газпром отвечает, что на подходе к станции газотранспортная «система оптимизирована», поэтому увеличить объем прокачки невозможно чисто физически. В любом случае, даже в былые годы через эту станцию не прокачивалось объема, шедшего по «Северному потоку», через который качалось под 200 млн кубов в сутки. Поэтому прокачка через «Суджу» все равно не может полноценно заменить «Северный поток», – уверен Юшков.
Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.
Напомним, поставка по «Северному потоку» была полностью прекращена 31 августа в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. 2 сентября Газпром сообщил, что на агрегате обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить лишь в условиях специализированного ремонтного предприятия. В результате «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. В понедельник Газпром уточнил: без устранения течи масла эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» создает риск пожара или взрыва.
В Кремле обвинения Еврокомиссии поводу отвергли. «Мы категорически отвергаем эти попытки, и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия «делает это не голословно, а непосредственно апеллируя конкретными фактами, касающимися конкретных турбин».
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
«Евросоюз сам превратил экономику, в том числе и энергетику, в орудие борьбы с Россией, когда ввел санкции, заблокировал активы нашего Центробанка, пригрозил ввести предельные цены на российские нефть и газ», – пояснил газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Теперь же, отметил аналитик, ЕС сетует на отсутствие у России желания помогать Брюсселю. «Что касается других газопроводов, по которым энергоноситель мог бы поставлять в Европу, то они есть, но с каждым из них есть свои сложности», – указал он.
Так, подчеркнул аналитик, «Ямал – Европа» не работает, потому что Польша, по территории которой проходит газопровод, национализировала актив «Газпрома» – компанию EuRoPol GAZ, оператора трубопровода на польском участке. «Варшаве следует вернуть актив Газпрому – и после этого можно будет вести какой-то диалог», – сказал он.
Как предполагает Юшков, у Газпрома сейчас вообще нет задачи идти навстречу странм ЕС. «Европейцы сами говорят, что года через три откажутся от нашего газа. Конечно, в этих условиях Газпрому нет никакого смысла держать долю на рынке. Поэтому компания максимизирует цены и давит на Европу с целью вывести ее на некий уровень договоренности», – подытожил эксперт.
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