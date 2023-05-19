Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

Взгляд
19 мая, пятница  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
Разделы

Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?  Подробности...
Перейти в раздел…

У Байдена не хватило денег на антикитайскую политику

У Австралии, США, Японии и Индии разные причины для того, чтобы быть частью QUAD REUTERS
Австралия отменила саммит QUAD на высшем уровне, поскольку свой визит в Австралию отменил президент США Джо Байден. Ему в прямом смысле слова не хватает времени и денег на все проекты, которые затеяла его администрация в рамках противостояния Китаю и России: Америке угрожает дефолт.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия находит склады с оружием на Украине

Ключевым условием успеха любого ракетного или бомбового удара является точное целеуказание
Последние несколько дней Россия проводит массированные ракетные обстрелы складов ВСУ с боеприпасами и военной техникой. Мишенью становятся также оборонные и химические предприятия, склады с топливом. Нанесение таких ударов – дело техники, а вот на получение точных координат конкретной цели может потребоваться гораздо больше усилий. Каким образом российские военные вычисляют местоположение крупных складов и резервов вооруженных сил Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Китай предложил Украине деньги за мир с Россией

council.gov.ru,Federico Gambarini/Global Look Press
Разговоры про «украинское наступление» на время приутихли, пока в Киеве находился посланник из Пекина Ли Хуэй. Некоторым на миг показалось, что конфликт и впрямь можно уладить с помощью такого мощного посредника, как Китай. Но Зеленскому разговор с гостем не понравился, хотя Ли, судя по всему, привез с собой деньги, точнее – обещание щедрых инвестиций в Украину в случае, если та согласится на прекращение огня. Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас. Подробности...

Философия – единственная профессия будущего

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней. Подробности...

России стоит плотнее работать с Грецией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

План США на случай провала ВСУ

Боррель угрожает Китаю

Обсуждение: 4 комментария

НАТО меняет генсека

Перейти в раздел…

На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...

На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...

В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Оппозиция Грузии встретила протестом в аэропорту первый за четыре года рейс из Москвы
    Российские штурмовики заняли в Артемовске укрепрайон «Домино» ЗРК Patriot потерял 32 ракеты при попытке сбить над Киевом «Кинжал» CNN: США разрешат союзникам экспорт истребителей F-16 на Украину Польская Europolgaz потребовала от Газпрома 2,3 млрд долларов
    Эксперт рассказал о переброске Украиной резервов к Артемовску Стало известно, что построят на месте «Азовстали» Politico: США готовятся к замораживанию украинского конфликта на десятилетия Кабул заявил о желании закупать нефтепродукты у Татнефти
    Пушилин заявил о препятствовании попыткам ВСУ прорвать российские фланги в Артемовске Суд оштрафовал Ройзмана на 260 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС России Посол Украины при НАТО призвала союзников не переоценивать контрнаступление ВСУ «Большая семерка» решила ограничить торговлю алмазами из России

    Главная тема


    Китай предложил Украине деньги за мир с Россией

    «мирная формула»


    Еврокомиссия выступила против равноправных переговоров России и Украины

    попытка скрыть потери


    Военный эксперт усомнился в восстановлении ЗРК Patriot после удара «Кинжалом»

    национальные интересы


    Балканист объяснила намерение Сербии выстраивать стратегическое партнерство с США

    Видео

    новая тактика Киева


    Миф про украинское «контрнаступление» рушится

    безвозмездное пользование


    Прага потребовала у Москвы деньги за подарки Чехословакии

    вступление в ЕС


    Выбор между Турцией и Украиной оказался сложным для Евросоюза

    нарушение санкций


    Индия защитила российскую нефть от претензий Европы

    карикатура


    «Контрнаступ» становится пороховой бочкой для Запада и киевского режима

    преследование за русофобию


    Сергей Худиев: Не надо делать из маргиналов мучеников

    прагматические отношения


    Игорь Виттель: Главное, чтобы в Турции не разразилась гражданская война

    расчетная единица


    Глеб Простаков: Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки
    Дмитрий Винник

    Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

    Дмитрий Винник
    профессор Финансового университета, публицист
    19 мая 2023, 12:20

    Враждебная Украина сопротивляется упрямо и отчаянно. Призыв к вооруженным силам Украины сложить оружие или перейти на российскую сторону не возымел должного действия. Та атмосфера, которая была органичной для «Русской весны» 2014 года, перестала существовать. Степень враждебности даже в традиционно пророссийских регионах оказалась неприемлемо высокой. На вновь присоединенных территориях наши власти столкнулись с массовым явлением так называемых ждунов, с большим количеством активных диверсионно-террористических ячеек, с социальной базой, достаточной для успешной работы кровавой «безпеки» ­– Службы безопасности Украины. За восемь лет репрессии и пропаганда сумели значительно рассеять тот пророссийский политический потенциал, на который мы рассчитывали. Порой результаты пропаганды носили просто умопомрачительный характер. В Харьковской области наши военные мне рассказали о местных жителях, которые в конце весны 2022 года в пригородах штурмуемого нами Харькова верили, что ВСУ взяли Белгород, Курск и штурмуют Воронеж, а после неизбежного и скорого падения этого города повернут на юг отрезать Россию от Черного моря, чтобы не допускать ошибку вермахта 1941 года, неудачно нацелившегося на Москву.

    По каким причинам это произошло? Что с этим делать? Значительных причин видится всего две. Первая причина банальна, это – украинский национализм, доросший до своих крайних форм – до нацизма. Мы знаем, что самым существенным содержанием украинского национализма является русофобия – это его альфа и омега. В любом случае по своей сути это сугубо негативная установка, по отношению к которой лозунги о «незалежности» и «самостийности» являются вторичными, скорее их следует понимать предельно содержательно ­– как независимость не вообще, а именно от России. Однако одним оголтелым национализмом враждебности не объяснить. На Украине осталось немало людей, говорящих по-русски и даже считающих себя русскими, но предельно враждебно настроенных к России. Их даже не сильно смущают русофобские настроения нации, объявившей себя титульной и притесняющей их по национальному и языковому признаку. В чем дело? Дело в так называемой европейской мечте, она же «європейська мрія».

    В чем содержание европейской мечты? Оно имеет несколько аспектов. Во-первых, ее носители прельщены европейским уровнем жизни, который и является главным содержанием этой мечты. Ради этого одни готовы эмигрировать в Европу, теряя человеческое достоинство, но приобретая возможность вести паразитический образ жизни, существуя на пособия и пенсии. Ради этого другие готовы терпеть лишения войны и затяжного геополитического конфликта, чтобы войти в состав Европейского союза и/или Североатлантического альянса и таким образом получить гарантии того, что неслыханные в истории человечества общеевропейские блага будут распространяться и на них. Это убеждение может показаться наивным. В самом деле, зачем ЕС брать на содержание Украину, находящуюся в очевидном упадке? Даже если это является важным, где на это взять ресурсы в условиях экономического кризиса?

    На этот скептический вопрос у носителей европейской мечты есть свой ответ: «За счет военного поражения и разграбления России». Отметим, что подобные настроения в той или иной степени характерны для многих стран Восточной Европы. Особенно отличаются прибалтийские лимитрофы, согласившиеся на уничтожение своей промышленности. В самом деле, зачем защищать свою промышленность, если совсем скоро в доверительное управление, в кормление от Запада достанется жирный кусок растерзанной России?

    Мы знаем, что они уверены в победе над Россией абсолютно. Это второй аспект. Почему? Потому что они заключили военный союз с НАТО, с военным альянсом западной цивилизации. Дело в том, что носители европейской мечты верят, что западная цивилизация практически всесильна – никто не может сравниться с ней по своей военной и политической мощи. Их коллективное сознание провалилось в дремучую колониальную эпоху, когда выигрывало то племя, которому удалось заручиться поддержкой белых господ или просто купить у них огнестрельное оружие. Так было, например, во время мушкетных войн между племенами маори в первой половине XIX века. Теперь вместо мушкетов «Хаймарсы».

    Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

    Россия представляется убогой и технически отсталой державой, несмотря на массовое применение ракетного вооружения, легко достигающего любой точки украинской территории. Встречались мне и те, кто на полном серьезе считает, что у нас нет и не может быть ядерного оружия: «Я вас умоляю, какая может быть атомная бомба у страны-бензоколонки?» У жителей Украины могут быть более или менее правдоподобные убеждения на счет наших военно-технических возможностей, но в любом случае в общественном сознании по инерции доминирует именно предельно пренебрежительное отношение.

    Также широко распространено гротескное убеждение о том, что российская власть имеет тираническую природу, что значительная часть граждан ее искренне ненавидит, а оставшаяся зомбирована пропагандой и запугана политическим сыском. Но важна даже не эта карикатурная установка, а убеждение, что власть крайне слаба, и нужно приложить совсем немного усилий, чтобы она рухнула под ударами информационно-психологического оружия Запада. Особых высот это убеждение достигает в «Гаагском аргументе» – вере в аналог Божьего суда на земле, который, разумеется, находится на стороне Украины априори. Это и вера в неотвратимость «международного права», которое неизбежно покарает и накажет «преступную Россию».

    Пока европейская мечта укоренена в умах большей части жителей Украины, военная оккупация этого государства вряд ли имеет большой смысл – она будет восприниматься как злая сила, в последний момент воспрепятствовавшая отправке целого народа в рай на земле. Что нам делать в данной ситуации, как решать эту проблему? Думаю, что ответ прост: набраться терпения и подождать. «Европейська мрія» есть искусственный пропагандистский конструкт, оторванный от реальности, который неизбежно выродится и умрет. В принципе, все условия для этого уже созданы.

    Во-первых, лишившись доступа к дешевым российским энергоресурсам и почти угробив собственную атомную энергетику, Европа запустила процесс стремительной экономической деградации, которая в самое ближайшее время выведет из строя привлекательность европейского образа жизни, уничтожив так называемое общество всеобщего благосостояния. Никакие «зеленые» и прочие постиндустриальные камлания не способны реанимировать экономику, лишившуюся базы своей тяжелой промышленности, отрасли, еще десятилетия назад объявленной гадким утенком.

    Во-вторых, процесс моральной деградации европейских обществ зашел настолько далеко, что неизбежно стал вызывать глубочайшее отторжение у весьма религиозных и консервативных жителей сельской Украины. Эта деградация неизбежно вызовет клерикальную реакцию, приход к власти разных фундаменталистов, но это случится не завтра, и это будет совсем другая Европа, по отношению к которой в европейских мечтах рогулей вряд ли найдется достойное место.

    В-третьих, длительное, массовое и непрерывное применение Россией авиации и ракетного вооружения на всей территории Украины неизбежно вызывает глубокие сомнения в ничтожности российской экономики, военно-промышленного комплекса. Неспособность союзного Запада выстроить эффективную ПВО также имеет свое негативное действие на европейскую мечту. А тысячи крестов на воинских кладбищах по всей стране и вовсе побуждают к вопросу: «А стоила ли европейская мечта всего этого?!»


    16 сентября Владимир Путин заявил, что Москва, проводя специальную военную операцию на Украине, не спешит. Судя по всему, с осени прошлого года армия России встала в стратегическую оборону. В этом есть сугубо военные и экономические причины, но есть и политические. Думаю, они описаны вполне корректно. Нашему возвращению на Украину препятствует враждебная нам европейская мечта. И эта мечта должна сдохнуть. Что особенно важно, время работает на нас ускоренными темпами. Каждый наш день в обороне ухудшает ситуацию противника в целом, как украинского подрядчика, так и его хозяев. Да, мы постоянно наступаем на Донбасском фронте. Мы вынуждены это делать и по этическим причинам – очень важно защитить Донецк и другие города Донбасса от террористических артобстрелов. Кроме того, мы морально обязаны Донбассу, поскольку позволили себе быть обманутыми Минскими соглашениями. Кто несет за это ответственность перед местными жителями, поверившими России, если не мы?

    Знаю, среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Действительно, просчеты оценки противника имели место. Причем скорее эти просчеты носили политический, а не сугубо военный характер. В конце концов, наш малочисленный экспедиционный корпус уже полностью разгромил изначальную армию Украины. Важно понимать, что, помимо событий непосредственно на украинских фронтах, Россия ведет активную дипломатическую и экономическую войну в глобальном масштабе и делает это весьма успешно. Время работает на нас.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •