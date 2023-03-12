Вместо членства в НАТО Украине достанется «статус дикобраза»

Взгляд
12 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:50  |  vz.ru
Разделы

Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
Перейти в раздел…

Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
Перейти в раздел…

Как российский полковник победил Литву

Юрий Мель прошел через мясорубку литовского судилища кадр из видео
В Россию вернулся Юрий Мель, который девять лет отсидел в литовской тюрьме по надуманным обвинениям за участие в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Он должен был освободиться в 2021 году, но получил дополнительный срок по тому же сфабрикованному делу. Как отмечают наблюдатели, дело Меля показало всю абсурдность литовского законодательства, благодаря которому за решетку попадают неугодные власти люди.  Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский развязал пиар-войну с Россией

Владимир Зеленский нашел возможность отвлечь внимание украинцев от происходящего в Артемовске James McGill/Keystone
Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны проработать возможность переименования России в «Московию». Так он ответил на соответствующую петицию, которая набрала необходимое число подписей. Ранее на Украине неоднократно выступали с подобными предложениями депутаты и прочие официальные лица, но всякий раз Зеленский эти инициативы игнорировал. Почему он передумал именно сейчас? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Как наши спасли Балтфлот под носом у немцев и финнов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 12 марта 1918 года, российские линкоры вышли из Финляндии в Россию. Корабли спешно выводили из Гельсингфорса, чтобы они не достались немцам. Добраться из Финляндии в Кронштадт вроде бы просто. Но на самом деле это был настоящий подвиг. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Лозунг «нет войне» используют против тех, кто за мир

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Такой парадокс: в России, когда слышим «нет войне», подразумеваем проукраинский дискурс, в то время как на Западе «нет войне» – это про диалог и прекращение помощи Зеленскому. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Зеленский понимает только страх

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Произошедшее в Брянской области четко показывает, что Украина – это государство-террорист. Но превратилась она в такое не в одну минуту, украинское государство и общество прошли к этому долгий путь. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Сенсация на Ближнем Востоке: примирение шиитов и суннитов

Зеленскому стали отказывать в США

Покушение СБУ на Приднестровье

Перейти в раздел…

В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
Подробности...

Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
Подробности...

МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Украинский военный предсказал окружение ВСУ в Артемовске
    Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных Журналист Херш: Белым домом движет ненависть к Путину и коммунизму ВСУ начали готовиться к обороне под Красным Лиманом Минобороны Китая возглавил генерал, попавший под санкции за связи с Россией
    СМИ: Байдену грозит катастрофический банковский кризис Российская космонавтка вернулась с орбиты с американцами Украинские полярники «декоммунизировали» Антарктиду Отменен творческий вечер Познера в Москве
    Сенат Франции принял пенсионную реформу вопреки массовым протестам Жители Риги вышли на митинг против сноса памятника Пушкину Стала известна причина массового ДТП под Саратовом Сын Константина Цзю также стал чемпионом мира по боксу

    источники и утечки


    В США назвали три повода для разногласий между Киевом и Вашингтоном

    предупреждение минздрава


    Изменение погоды повысило риски для здоровья

    носитель ядерного оружия


    Американский стратегический ракетоносец B-52H замечен у Петербурга

    Видео

    Аресты в ГП «Антонов»


    СБУ нашла крайнего в гибели легендарного самолета

    угрозы расправы


    Симпатии к России дорого обходятся жителям Скандинавии

    сотрудничество с МУС


    Пентагон попал в ловушку собственных преступлений

    Взаимные разоблачения


    Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

    военный альянс AUKUS


    В противостоянии с Китаем Запад сделал большой просчет

    бойкий характер


    Тимофей Бордачев: Эрдоган наощупь ведет Турцию в неопределенное будущее

    тренд сезона


    Виталий Трофимов-Трофимов: «Леопарды» для Украины прошли принудительный даунгрейд

    государство-террорист


    Сергей Миркин: Зеленский понимает только страх

    на ваш взгляд


    Какой оптимальный возраст для депутата?

    Вместо членства в НАТО Украине достанется «статус дикобраза»

    Эксперты рассказали о двух вариантах вхождения Украины в НАТО
    Украина, может быть, и войдет в ЕС. Однако как эта Украина будет в итоге выглядеть – большая загадка
    		  
    12 марта 2023, 18:45
    Фото: Press Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Украина вступит в НАТО, а Польша резко усилится. Такого рода сценарии геополитического расклада, который может наступить по итогам спецоперации, обсуждают уже не только эксперты, но и лидеры европейских стран. Казалось бы, подобное будущее не несет России ничего хорошего. Однако на самом деле главными пострадавшими в итоге станут и Запад, и Украина, и Евросоюз.

    Мечты украинского руководства, казалось бы, сбываются – страна стала ближе к членству в ЕС и НАТО, чем год назад. Об этом заявил Виктор Орбан – один из самых трезвомыслящих европейских политиков. «Если закончится война, то Украина или то, что от нее останется... станет частью территории НАТО. Как самостоятельное государство – членом НАТО», – отметил венгерский премьер.

    «С Виктором Орбаном трудно не согласиться – Украина находится в стадии активного распада. Однако, видимо, в этом и состоит истинная цель коллективного Запада, прямо вводящего в заблуждение украинский народ перспективами лучшей жизни в составе ЕС и НАТО», – поясняет газете ВЗГЛЯД генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. По сути, в НАТО и ЕС (как бонус) Украина может войти при двух сценариях.

    Первый – как территория, которая останется под контролем Киева после завершения активной стадии боевых действий. И речь идет даже не о тех территориях, которые Киев контролирует сейчас. Чтобы Запад и украинское руководство де-факто были готовы признать факт раздела, киевский режим должен потерять еще территории. То есть, условно говоря, весь левый берег Днепра.

    Второй сценарий заключается в том, что в ЕС и НАТО входят только те части Украины, которые становятся частью других стран – нынешних членов ЕС и НАТО. То есть Польши, Венгрии, Словакии, Румынии (руководство которых вряд ли откажется от удовольствия поделить украинский территориальный пирог в случае краха режима в Киеве).

    Оставшаяся украинская территория либо войдет в состав России, либо в рамках согласия Запада с целями российской СВО станет нейтральным, денацифицированным государством.

    Насколько вероятны эти сценарии? И насколько они устроят Россию?

    Статус «дикобраза»

    У первого есть один минус – признание раздела де-факто отнюдь не означает де-юре. «Если конфликт завершится с сохранением какой-то части Украины как прозападной анти-России, то это будет означать непризнание новых границ. Россия будет считать находящуюся под ее контролем территорию своей, а Запад – незаконно оккупированной территорией Украины», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. – Поэтому даже если конфликт на Украине закончится тем, что какая-то ее часть сохранится под контролем Запада в виде анти-России, ни при каких обстоятельствах она не станет полноценным членом НАТО. Страны альянса не возьмут на себя такие риски и не станут распространять на Украину пятую статью Устава о коллективной обороне».

    Никто в Североатлантическом альянсе не собирается вступать в войну с Россией самим включением Киева (с его претензиями на российские земли) в НАТО. Как и не собирался после 2014 года из-за Крыма. «То, что останется от Украины, станет протекторатом НАТО. К полноценному членству она не готова», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Вместо этого Запад предложит киевскому режиму иной вариант сотрудничества. «Так называемый израильский сценарий. То есть вооружение Украины и максимальная интеграция ее с НАТО без размещения там войск и юридических гарантий безопасности. Превращение ее в сильно вооруженного «дикобраза» – настолько вооруженного, что это будет оказывать сдерживающий эффект для России. Этот концепт был выработан главой администрации Украины Андреем Ермаком и бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном в качестве гарантий безопасности Киева после окончания конфликта», – говорит Дмитрий Суслов.

    Конечно, вряд ли эти гарантии, это нахождение в сенях НАТО является тем, чего хочет украинское население. Однако это максимум, что им готовы предложить в случае непризнания киевским режимом будущих территориальных изменений.

    Что же касается интересов Москвы, то ей тоже не нужен никакой украинский «дикобраз», даже без членства в НАТО. Российские власти не раз и не два говорили о том, что целью СВО является ликвидация тех угроз, которые несет нынешняя украинская территория для безопасности РФ. А значит, операция будет продолжаться до тех пор, пока угрозы эти не будут ликвидированы. Или, по крайней мере, резко сокращены через сокращение будущего натовского протектората.

    «Если протекторатом НАТО станет территория к западу от линии Винница – Житомир, то нас это мало будет волновать. Если туда войдет Киев и Правобережная Украина без выхода к морю – опасность средняя. Но если там будут Харьков, Одесса и даже Чернигов – это уже прямая угроза безопасности России. И этого допустить нельзя», – уверен Вадим Трухачев.

    Под чужим флагом

    Второй вариант – вступление украинских территорий в НАТО и ЕС через переход под контроль Варшавы и других натовских столиц – более реален. Однако он тоже имеет свои сложности. Прежде всего потому, что этот переход не означает становление всех перешедших украинских территорий полноправными частями новых стран.

    «Если Венгрия и Румыния смогут присоединить к себе куски Закарпатья и Буковины – эти районы войдут в НАТО по определению. Но только эти. Поляки скорее установят свой протекторат над Западной Украиной, чем включат ее в свой состав. Разве что о присоединении Львова и половины Львовской области Варшава может подумать. Остальная нищая территория с миллионами идейных бандеровцев Польше не нужна», – продолжает Вадим Трухачев.

    Да и Евросоюзу эта нищая территория не нужна – ведь в нее нужно будет вкладывать колоссальное количество средств. «Надежда ЕС на стабилизацию после вероятного вхождения Украины в состав Евросоюза иллюзорна, как и на ее победу над Россией. Слишком много финансовых расходов и рисков экономической дестабилизации, а также резкой криминализации обстановки в самих европейских государствах», – говорит Алексей Мухин.

    Польский эффект

    Если же оценивать его с точки зрения российских интересов, то ситуация гораздо более многогранна, чем в сценарии с «дикобразом». Прежде всего, далеко не факт, что Украина будет поделена на две части (то есть на ту, что войдет в состав стран Запада, и ту, что вступит в Россию). Вполне возможны три части – и третьей как раз будет Центральная Украина, демилитаризованная и денацифицированная.

    «Вступление Западной Украины в состав Польши, при том, что большая часть Украины (за пределами вошедших в состав России четырех областей и самих западноукраинских территорий) станет нейтральным, буферным государством, с точки зрения стабильности гораздо выгоднее, чем вариант с "дикобразом"», - соглашается Дмитрий Суслов.

    Многогранность объясняется еще и тем, что второй вариант повлечет за собой резкое изменение баланса сил в Европе. Прежде всего усиление Польши.

    Казалось бы, для России это плохо – ведь Варшава является одним из главных и традиционных врагов Москвы в Евросоюзе. «Польша сама по себе не усилится настолько, чтобы угрожать нам в целом. Воевать с Россией в одиночку, без прямой помощи США и Британии, она не станет. Создать свою сферу влияния в треугольнике Грузия – Эстония – Словения (о чем она мечтает), она не сумеет. Но в качестве основы для англо-американского санитарного кордона она подойдет прекрасно. Может играть роль плацдарма для англосаксов, и вот в этой роли она может представлять угрозу», – считает Вадим Трухачев.

    Однако, к счастью для Москвы, такая Польша может представлять угрозу не только (и даже не столько) для России, сколько для ведущих европейских государств. Тех самых, которые хотят видеть Европу единой и сильной, а не децентрализированной и слабой, как ее представляют в Варшаве.

    «Усилившаяся Польша станет прежде всего проблемой для Германии и ЕС в целом. И если Россия будет частично защищена буферной частью нейтральной Украины, то Германии, Франции и другим странам ЕС усиленная и вконец обнаглевшая Польша доставит большое количество неприятностей», – говорит Дмитрий Суслов.

    Так что при таком сценарии ЕС и Польша с большой долей вероятности будут заниматься не Россией, а друг другом. Оставив при этом Москву в покое.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •