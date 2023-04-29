Олимпиада нам нужна, но не путем унижения страны

Весь прошлый месяц в Международном олимпийском комитете шла активная закулисная полемика о том, стоит ли российским спортсменам разрешить участие в предстоящей Олимпиаде, и если да, то в какой форме их при этом следует ущемить. На фоне русофобской кампании по «изоляции России», развязанной Западом, сообщения о намерениях разрешить российским спортсменам принять участие в Олимпиаде воспринималось многими чуть ли не как дипломатический прорыв, как наша малая победа. Голоса тех, кто призывал полностью игнорировать насквозь политическое мероприятие, полностью отказаться от участия в Олимпиаде-2024, были не слишком слышны. Особенно резко высказался председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов: «Зачем нам посылать спортсменов в те организации, которые нас ненавидят? Известные фамилии сейчас пытаются прикрыться, что это катастрофа. Да у страны может катастрофа быть, а не у отдельного человека. А что делать тем, кто на передовой? А спортсмены не думали снять свою спортивную форму, надеть военную и пойти на передовую в окоп?».

Несмотря на возмущение решениями МОК, подобное отношение, скорее, исключение. В публичной сфере доминирует сочувственное отношение к спортсменам, теряющим «возможно единственный шанс в жизни» состязаться с равными себе в мировом масштабе. Мнение спортивной и околоспортивной общественности склонялось к преодолению бойкота любыми возможными средствами. Начиная от смиренного отношения к запрету символики, заканчивая согласием выступать в иезуитском «нейтральном» статусе – как отдельно взятый индивид, по некоторому недоразумению обладающий российским паспортом.

Несмотря на обнадёживающие новости о том, что конкретные спортивные федерации – например, бокса и фехтования – приняли решения о допуске российских и белорусских спортсменов, 28 марта все закончилось достаточно скверно. Условия участия были выставлены поистине издевательские: без флага и гимна, без командных видов спорта, без военных и даже спортсменов из военных клубов. Особенно впечатлило требование, наглядно демонстрирующее декларацию «спорт вне политики» ­– запрет на участие тех, кто активно поддержал СВО.

Для многих на фоне «обнадёживающих новостей» это стало холодным душем. Речь, наконец, зашла о бойкоте Олимпиады-2024. Но критики заголосили, что МОК и стоящий за его спиной Госдеп США как раз и провоцирует Россию бойкотировать соревнования. И что ни в коем случае не следует на подобные провокации поддаваться, лишая себя последнего шанса инфильтровать на Олимпиаду своих людей всеми правдами и неправдами. Хотя два ярких примера бойкота Олимпиады мы помним очень хорошо. В 1980 году США отказались от участия в летней Олимпиаде в Москве, мотивировав это вводом советских войск в Афганистан. Ранее президент США Джимми Картер потребовал от МОК либо отмены московской Олимпиады, либо ее переноса в другую страну. МОК не согласился. В итоге 466 американских спортсменов не полетели в Москву. Американцам удалось сколотить коалицию – полностью Олимпиаду бойкотировали представители 65 государств. В ответ СССР бойкотировал Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 1984 году. Никакой особой трагедией ни для американского, ни для советского спорта это не стало.

Еще 30 января президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался за участие России под нейтральным флагом: «Все, кто сейчас призывает нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны чётко отдавать себе отчёт в том, что подобного рода демарш – это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла. То есть флага, гимна, наших спортсменов не будет на большей части конкурентных международных соревнований на протяжении восьми лет. Как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты. При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране», – сказал он.

Допустим, Станислав Поздняков прав и бойкот действительно вреден для развития спорта. Но вреден ли он для страны в целом? Вреден ли он для государства, восстанавливающего свой суверенитет, сражающегося за свою независимость? Очевидно, что нет. Когда мир стоит на пороге глобальной войны, быть может, пора задуматься о вопросах принципиальных ­– например, о чести и достоинстве? Кстати, тезис о вредоносных для отечественного спорта ужасах восьми лет изоляции, крайне сомнителен сам по себе. Быть может, стоит высвободившиеся олимпийские деньги направить на развитие массового детского и юношеского спорта, и тогда через упомянутые 8 лет мы получим новое поколение с новыми способностями? Именно такую идею российская спортсменка и военкор Марьяна Наумова. Вместо этого нам предлагают продолжать посылать людей на посмешище и унижение, выдавая это за особое достоинство, за хитрую победу.

Даже если международный спорт в некоем смысле является заменой войны между государствами, он не должен напоминать партизанскую войну. Но именно это случилось на прошлой Олимпиаде, к этому нас призывают и сейчас.

Потенциал олимпийской партизанщины вовсе еще не исчерпан – можно, например, отдать всех своих олимпийцев другому государству и выступить под чужим флагом. Все же будут знать, чья эта сборная на самом деле. Можно предположить, что Армения или Киргизия не откажутся от подобного уникального подарка. Наверняка существует еще множество интереснейших лазеек для ловкачей и прочих знатоков международного права. Но достойны ли мы этого? Россия – это сверхдержава, постоянный член Совета Безопасности ООН, а не непризнанное государство, хватающееся за любую возможность принять участие в мероприятиях уважаемых международных организаций. В конце концов, даже у уважающих себя партизан и подпольщиков есть свой флаг. Однако, как написала в своем Telegram Марьяна Наумова, это самоуважение далеко не всегда распространяется на наших спортсменов: «Спортсмены-сборники из людей высоких морально-волевых качеств зачастую превратились в таких покемонов, инфантилов. Многие наши спортивные звезды, например, мужчины лыжники – это офицеры ЦСКА, Динамо, которые принимали присягу. Я видела видеоролик с Чемпионата мира-2021, где эти офицеры, посмеиваясь, заклеивали флаг своей страны чёрной изолентой. О каких мужских, спортивных качествах можно говорить? Чем гордиться? Это стыд и позор».

Но, быть может, этих причин недостаточно для бойкота Олимпиады? А как вам заявление главы МОК Томаса Баха про первую олимпиаду с «полным гендерным паритетом»? Если олимпиада состоится, то мы наверняка увидим очередную трансгендерную буффонаду под радужными флагами, символикой и лозунгами, противоречащими нашему законодательству о запрете пропаганды ЛГБТ. Очень интересно, как наше телевидение будет освещать все это в прямом эфире? Но дело не только в этом. Дело в том, что один из величайших в истории общественных институтов, призванный совершенствовать человека физически и духовно, оказался поражён скверной «повесточки». Есть вещи, которые исправить можно только радикальным путём. И это даже не путь бойкота. Это путь решительного отказа, неучастия, полного отвержения того, что утратило свой изначальный дух, свой смысл. Быть может, России стоит заявить о нелегитимности МОК, призвать расформировать эту организацию и закрыть Олимпийские игры до лучших времён.