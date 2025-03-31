Местный житель устроил стрельбу по экипажу ППС в Мурманске

Tекст: Антон Антонов

«Местный житель, 1981 года рождения», – сообщили в СК о личности стрелявшего.

Как сообщает местное следственное управление СК в Telegram, вечером «мужчина открыл стрельбу по экипажу ППС».

Руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по Мурманской области Виталий Баранов сообщил, что мужчина повредил автомобиль патрульно-постовой службы, передает РИА «Новости».

Он отказался вступать в переговоры с прибывшими на место экстренными службами, вследствие чего было принято решение о его нейтрализации. В СК подтвердили, что злоумышленник тяжело ранен, передает ТАСС.

На месте происшествия были обнаружены две единицы огнестрельного оружия, одно из которых нарезное, и большое количество отстрелянных гильз.

Открыто уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК).

В экстренных службах уточнили, что мужчина не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Напомним, сообщалось, что стреляли со здания бывшего общежития в самом центре города. Сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии нейтрализовали злоумышленника. В результате его действий никто не пострадал.