Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.7 комментариев
Местный житель устроил стрельбу по экипажу ППС в Мурманске
Стрельбу с крыши дома в Мурманске устроил местный житель, он стрелял по экипажу ППС, сообщили в региональном СУ СК.
«Местный житель, 1981 года рождения», – сообщили в СК о личности стрелявшего.
Как сообщает местное следственное управление СК в Telegram, вечером «мужчина открыл стрельбу по экипажу ППС».
Руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по Мурманской области Виталий Баранов сообщил, что мужчина повредил автомобиль патрульно-постовой службы, передает РИА «Новости».
Он отказался вступать в переговоры с прибывшими на место экстренными службами, вследствие чего было принято решение о его нейтрализации. В СК подтвердили, что злоумышленник тяжело ранен, передает ТАСС.
На месте происшествия были обнаружены две единицы огнестрельного оружия, одно из которых нарезное, и большое количество отстрелянных гильз.
Открыто уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК).
В экстренных службах уточнили, что мужчина не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Напомним, сообщалось, что стреляли со здания бывшего общежития в самом центре города. Сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии нейтрализовали злоумышленника. В результате его действий никто не пострадал.