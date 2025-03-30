Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево

Tекст: Дмитрий Зубарев

Элитный 6-й полк ССО Украины, известный как «Рейнджеры», покинул населенный пункт Гуево под Курском, оставив без поддержки стрелковые подразделения, передает РИА «Новости». По информации источника в группировке войск «Север», это решение стало частью стратегии командования ВСУ, которое предпочитает заранее выводить элитные подразделения, избегая их участия в непосредственных боевых действиях с наступающими силами ВС России.

6-й полк ССО «Рейнджеры» был создан в 2024 году по стандартам НАТО и предназначен для проведения диверсионных операций в тылу противника. Подразделение ориентировано на выполнение задач, аналогичных тем, которые выполняют подразделения глубинной разведки армии США.

Ранее сообщалось, что потери вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. Украинские войска прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, установленных для защиты позиций от российских сил.