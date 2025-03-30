Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске

Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России

Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами на нефть из России при отсутствии соглашения по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Трамп отметил, что если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, он введет вторичные тарифы на российскую нефть, что сделает невозможным ведение бизнеса с США для стран, покупающих российскую нефть, сообщает NBC News.

«Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России – что может быть и не так – но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», – сказал Трамп.

Трамп также уточнил, что тарифы могут составить от 25% до 50%.

Кроме того, Трамп сообщил, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии «попали не по адресу».

Ранее Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

В Белом доме сообщили, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом.