Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.4 комментария
Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске
В Мурманске неизвестный устроил стрельбу с крыши дома, работают силовики, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«В Мурманске на Кольском, 10 – стрельба», – сообщил Чибис в Telegram.
Чибис призвал людей, которые находятся в указанном районе, «погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради «горячего» видео». Он также призвал не вести съемку и не публиковать видеозаписи работы силовиков. Кроме того, губернатор подчеркнул, что необходимо «доверять только проверенной информации».
Кольский проспект - самый протяженный в Мурманске. Дом №10 – здание бывшего общежития – расположен в самом центре города, передает ТАСС.
Автобусы и троллейбусы объезжают место, где неизвестный открыл огонь, передает РИА «Новости».