Началась репатриация тел погибших в Хургаде россиян

В Хургаде стартовал процесс репатриации тел шести погибших россиян

Tекст: Мария Иванова

Процесс репатриации тел россиян, погибших в Хургаде, начался, передает РИА «Новости».

Генконсульство подтвердило, что необходимые документы уже выданы, но репатриация потребует времени из-за процедурных нюансов. Все расходы на репатриацию покрывают страховые компании.

В результате крушения батискафа у побережья Хургады погибли шесть россиян, включая двоих детей. Из 45 туристов, находившихся на борту, большая часть была спасена. В больницах Хургады остаются двое россиян, остальные выписаны.

Египетские власти проводят расследование причин трагедии. Капитан судна был освобожден под залог с условием не покидать место жительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на затонувшей прогулочной подлодке в Хургаде погибли мать и двое детей из Выборга. При этом сообщалось, что россиянка Кристина Валиуллина, ранее считавшаяся погибшей, оказалась жива и была госпитализирована.

Подлодка начала затапливаться еще при посадке пассажиров, отмечал генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.