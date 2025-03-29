То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Началась репатриация тел погибших в Хургаде россиян
В Хургаде стартовал процесс репатриации тел шести погибших россиян
В Хургаде началась репатриация тел россиян, погибших при крушении батискафа, в том числе двоих детей.
Процесс репатриации тел россиян, погибших в Хургаде, начался, передает РИА «Новости».
Генконсульство подтвердило, что необходимые документы уже выданы, но репатриация потребует времени из-за процедурных нюансов. Все расходы на репатриацию покрывают страховые компании.
В результате крушения батискафа у побережья Хургады погибли шесть россиян, включая двоих детей. Из 45 туристов, находившихся на борту, большая часть была спасена. В больницах Хургады остаются двое россиян, остальные выписаны.
Египетские власти проводят расследование причин трагедии. Капитан судна был освобожден под залог с условием не покидать место жительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на затонувшей прогулочной подлодке в Хургаде погибли мать и двое детей из Выборга. При этом сообщалось, что россиянка Кристина Валиуллина, ранее считавшаяся погибшей, оказалась жива и была госпитализирована.
Подлодка начала затапливаться еще при посадке пассажиров, отмечал генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.