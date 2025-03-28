Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.3 комментария
Генконсул: Батискаф в Египте начал тонуть при посадке пассажиров
Генконсул Воропаев: Батискаф в Египте начал тонуть при посадке пассажиров
Утонувшая прогулочная подлодка в Египте начала затапливаться еще при посадке пассажиров, сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.
Туристов доставили на платформу с пришвартованным батискафом, началась посадка пассажиров, и уже в этот момент в судно начала заливаться вода, сказал Воропаев, передает ТАСС.
«Очевидцы говорят, что сначала не поняли всей серьезности положения, думали, что это розыгрыш. Но когда батискаф резко просел на полтора метра, начали поспешно эвакуироваться. Я говорил с одним из пассажиров, он вытолкнул членов своей семьи из батискафа, а сам уже выбирался из него, когда почти вся кабина уже была в воде», – добавил дипломат.
Он отметил, что в больницах остаются восемь российских граждан, их состояние не вызывает опасений.
Ранее сообщалось, что считавшаяся погибшей при затоплении батискафа у Хургады россиянка Кристина Валиуллина оказалась жива, ее госпитализировали.
Сейчас известно о пяти погибших при затоплении подлодки в Египте.