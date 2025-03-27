Среди погибших при крушении батискафа у Хургады оказались двое детей

Tекст: Валерия Городецкая

По словам дипломата, в результате инцидента погибли пять человек, среди которых были двое несовершеннолетних, передает ТАСС.

Ранее Воропаев сообщил, что после аварии батискафа у берегов Хургады судьба восьми российских туристов остается неизвестной.

Напомним, батискаф Sindbad затонул в километре от берега неподалеку от Хургады, на борту находилось 45 российских туристов, включая детей.