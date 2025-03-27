Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Среди погибших при крушении батискафа у Хургады оказались двое детей
В результате аварии батискафа в Египте погибли двое несовершеннолетних, сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.
По словам дипломата, в результате инцидента погибли пять человек, среди которых были двое несовершеннолетних, передает ТАСС.
Ранее Воропаев сообщил, что после аварии батискафа у берегов Хургады судьба восьми российских туристов остается неизвестной.
Напомним, батискаф Sindbad затонул в километре от берега неподалеку от Хургады, на борту находилось 45 российских туристов, включая детей.