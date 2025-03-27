Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Возросло число погибших в затонувшем батискафе с россиянами в Египте
Число погибших в затонувшем у побережья Красного моря батискафе увеличилось до шести, пишет SkyNews.
Как сообщает NBC News со ссылкой на российское посольство в Каире, среди погибших в результате затопления туристической подлодки Sinbad у берегов Египта оказались четыре россиянина, пишет SkyNews. Подлодка затонула в 1 км от берега неподалеку от Хургады, на борту находилось 45 пассажиров, включая детей.
Российское посольство подтвердило NBC, что большинство пассажиров были спасены и доставлены в отели и больницы Хургады, их состояние здоровья не вызывает опасений.
Группа туристов отправилась на морскую экскурсию к коралловым рифам Хургады. В ответ на происшествие была мобилизована служба безопасности и экстренные службы, включая 21 карету скорой помощи, передает издание Al-Masry Al-Youm.
Подлодка Sinbad уже несколько лет осуществляла туристические поездки в этом районе. По информации египетских властей, туристы разных национальностей находились на борту.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре российских туриста погибли в результате аварии прогулочного батискафа у берегов египетской Хургады.