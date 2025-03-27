В аварии с батискафом в Египте погибли четверо россиян

Tекст: Валерия Городецкая

Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что большая часть пассажиров была спасена, и им ничего не угрожает, передает ТАСС.

«Большую часть туристов спасли, угрозы их жизни сейчас нет. Но четыре человека, к сожалению, погибли», – заявил Воропаев. Инцидент произошел в одном километре от берега около 10.00 по местному времени (11.00 мск).

На борту батискафа находились 45 российских туристов, в том числе дети.

В феврале на Шри-Ланке трагически погибла российская туристка, выпавшая из движущегося поезда во время фотосъемки.

Ранее одна россиянка погибла, шестеро граждан России получили ранения различной степени тяжести в результате крушения скоростного катера неподалеку от таиландского острова Пхукет.