Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
В аварии с батискафом в Египте погибли четверо россиян
По меньшей мере четыре российских туриста погибли в результате аварии прогулочного батискафа у берегов египетской Хургады.
Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что большая часть пассажиров была спасена, и им ничего не угрожает, передает ТАСС.
«Большую часть туристов спасли, угрозы их жизни сейчас нет. Но четыре человека, к сожалению, погибли», – заявил Воропаев. Инцидент произошел в одном километре от берега около 10.00 по местному времени (11.00 мск).
На борту батискафа находились 45 российских туристов, в том числе дети.
В феврале на Шри-Ланке трагически погибла российская туристка, выпавшая из движущегося поезда во время фотосъемки.
Ранее одна россиянка погибла, шестеро граждан России получили ранения различной степени тяжести в результате крушения скоростного катера неподалеку от таиландского острова Пхукет.