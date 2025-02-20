Российская туристка погибла на Шри-Ланке, выпав из поезда

Туристка из России погибла на Шри-Ланке, выпав из поезда при попытке сделать фото

Tекст: Мария Иванова

Российская туристка погибла на Шри-Ланке после падения из движущегося поезда, передает ТАСС.

Заведующий консульским отделом посольства России в Коломбо Александр Ивин сообщил, что женщина находилась на острове в составе туристической группы. По его словам, «она выпала из поезда» и к моменту прибытия в больницу была констатирована ее смерть.

По информации ланкийского новостного портала Ada Derana, несчастный случай произошел в поезде, следовавшем из города Бадулла в Коломбо. Женщина пыталась сделать фотографию, высунувшись из вагона, что и привело к трагедии.

Посольство России оказывает необходимое содействие родственникам погибшей в оформлении и репатриации тела. В настоящий момент предпринимаются все необходимые меры для завершения необходимых формальностей.

В январе в результате столкновения автобуса с цементовозом на Шри-Ланке пострадали российские туристы, 12 человек поступили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Между тем в конце прошлого года посольство России на Шри-Ланке призвало россиян проверить визы.