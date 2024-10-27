Посольство России на Шри-Ланке призвало россиян проверить визы

Посольство России на Шри-Ланке предупредило россиян о проверке виз и документов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посольство России на Шри-Ланке призвало российских туристов внимательно проверить подлинность своих виз и других документов, подтверждающих законность их пребывания на острове, сообщает РИА «Новости». Это связано с начавшимися массовыми проверками со стороны властей страны, которые стремятся удостовериться в легальности нахождения иностранных граждан.

В посольстве подчеркнули, что уже зафиксированы случаи задержаний россиян, которые нарушили миграционные законы Шри-Ланки. Например, 25 октября в районе города Канди была арестована российская семья, находившаяся на острове незаконно почти год. В связи с этим посольство настоятельно рекомендует российским гражданам проверить свои визы, их продления, а также разрешения на работу.

Кроме того, в случае просрочки документов, посольство советует россиянам немедленно связаться с местными миграционными органами для разрешения ситуации. Также рекомендуется уведомить посольство о возникших проблемах. Это поможет избежать неприятностей и обеспечить законное пребывание на территории Шри-Ланки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Шри-Ланке наложил на российских туристов штраф в 370 тыс. долларов за незаконный сбор ящериц, а в округе Канди туристическая полиция задержала пару из России за нарушение визового режима.