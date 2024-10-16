Суд Шри-Ланки наложил на россиян штраф в 370 тыс. долларов за сбор ящериц

Tекст: Вера Басилая

Джагарян заявил о недоумении по поводу размера штрафа и отметил, что посольство поддерживает контакт с родителями обвиняемых и будет рекомендовать подачу апелляции, передает ТАСС.

Очередное судебное заседание по делу российских граждан Курылева и Кольчевского прошло 15 сентября. Сотрудники консульского отдела посольства присутствовали на процессе. По итогам слушания, молодые люди обвиняются по более чем 1 тыс. пунктов, и им назначен штраф в 110 млн рупий Шри-Ланки, что эквивалентно 370 тыс. долларов. Штраф должен быть уплачен до 26 ноября, когда состоится следующее заседание.

По информации местных СМИ, это самое крупное наказание, наложенное департаментом охраны дикой природы Шри-Ланки.

Ранее в начале сентября 2023 года двое граждан России были задержаны в Шри-Ланке по подозрению в незаконном сборе редких ящериц. На данной территории действуют строгие законы с серьезным наказанием за незаконный сбор объектов флоры и фауны.

Напомним, в 2022 году суд на Шри-Ланке приговорил россиян к штрафу в более чем 14 тыс. долларов и условному сроку на два года за сбор жуков.

