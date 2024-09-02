Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.0 комментариев
Посольство в Шри-Ланке потребовало немедленной встречи с задержанными россиянами
Российское посольство в Шри-Ланке заявило, что предпринимает необходимые меры для защиты прав двух граждан России, задержанных по подозрению в незаконном сборе образцов редкой фауны, в частности, дипломаты потребовали встречи с ними.
«Консульский отдел получил информацию о пропаже на юге острова двух россиян в возрасте 17 лет и 21 года. Затем выяснилось, что граждане были задержаны экологической полицией по подозрению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны», – приводит ТАСС слова главы пресс-службы посольства России в островном государстве Германа Федорова.
Он добавил, что дипломаты срочно направили в МИД Шри-Ланки ноту с просьбой немедленно предоставить консульский доступ к согражданам.
В понедельник в населенном пункте Эмбилипития (округ Ратнапура, провинция Сабарагамува) должен пройти суд, который предъявит официальные обвинения и определит меру пресечения задержанным, один которых является несовершеннолетним.
Напомним, россиян задержали ранее по подозрению в незаконной ловле ящериц.
Как рассказал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников, к нему обратились родственники граждан России, которые сообщили, что их дети были задержаны в провинции Суриканда 29 августа природоохранной полицией.
Причем, по его словам, при задержании и допросах были нарушены многочисленные базовые нормы международного права и местного УПК. Так, при проведении допросов несовершеннолетнего не присутствовал опекун. Подозреваемым не были предоставлены квалифицированные переводчик и адвокат, они были помещены в СИЗО без решения суда, а арест длится уже пять суток. Кроме того, несовершеннолетний содержался, предварительно, во взрослом изоляторе.
Отметим, что это не первый случай задержания россиян местной полицией за сбор эндемичных видов островной фауны. Самый известный произошел в 2020 году, когда полиция задержала трех граждан России: их обвинили в намерении вывезти целую коллекцию эндемичных видов островной фауны, но отпустили в 2022 году после того, как суд постановил им уплатить штраф в размере 3 млн ланкийских рупий (около 10 тыс. долларов).