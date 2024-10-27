Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.0 комментариев
Россиян задержали в Шри-Ланке за нарушение визового режима
Пара из России задержана в Шри-Ланке за пребывание без визы в районе Хантана
Пара из России задержана туристической полицией Шри-Ланки за нарушение визового режима в округе Канди. Мужчина и женщина переданы полиции для дальнейшего расследования.
В Шри-Ланке туристическая полиция округа Канди задержала пару из России за нарушение иммиграционного законодательства, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mirror. Задержанные, 39-летний мужчина и 32-летняя женщина, находились в стране без визы. Инцидент произошел вечером в субботу в районе Хантана.
Пара была передана полиции Канди для дальнейшего расследования. На данный момент полиция выясняет обстоятельства их пребывания в стране и возможные причины отсутствия визы. В связи с нарушением иммиграционного законодательства, задержанным могут грозить штрафы или депортация из Шри-Ланки. Официальные комментарии от представительств России в стране пока не поступали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Шри-Ланке наложил на россиян штраф в 370 тыс. долларов за незаконный сбор ящериц. Посольство России в Шри-Ланке потребовало встречи с задержанными россиянами. На Шри-Ланке ввели безвизовый въезд для граждан России и Белоруссии.