NYT: Дженсен Хуанг вернулся в штаб-квартиру Nvidia и пошутил

Tекст: Катерина Туманова

Сотрудники компании выстроились вдоль балкона и скандировали имя Хуанга при его входе в офис, пишет The New York Times.

Хуанг сложил руки вместе и благодарно поклонился. Затем он окинул взглядом всеобщее ликование и приложил руки к сердцу.

«Это мой первый рабочий день. У меня пока нет компьютера, поэтому IT-отдел скоро выдаст мне новый ПК», – пошутил он.

Затем он извинился перед сотрудниками и поблагодарил их за «второй шанс».

«Я совершил несколько ужасных ошибок, и я собираюсь работать над тем, чтобы вернуться», – заявил Хуанг.

Президент США Дональд Трамп приветствовал возвращение Хуанга. По его словам, лидерство главы Nvidia необходимо для процветания не только компании, но и американской экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должности. Президент США выразил надежду на возвращение Хуанга на прежнюю должность, а затем приветствовал его на прежнем посту. Состояние Хуанга выросло на 33 млрд долларов после возвращения в Nvidia.