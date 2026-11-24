Экс-разведчик США Риттер предложил премьера Болгарии для переговоров ЕС и России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Единственным европейским лидером, который говорит о важности учета интересов национальной безопасности России, является Румен Радев. Глава правительства выступает за сохранение Болгарии в составе НАТО и Евросоюза, но при этом не считает Москву врагом, передает ТАСС.

«Не стоит забывать, что болгарский народ, и я это своими глазами видел, до сих пор считает Россию своим освободителем от османского ига. Болгары помнят, что Россия потеряла 300 тыс. человек ради освобождения их страны. До сих пор в болгарской столице стоит памятник царю Александру II. Русских там чтут», – сказал Риттер.

Экс-аналитик напомнил о национальном празднике Болгарии 3 марта, посвященном подписанию Сан-Стефанского договора 1878 года. По его мнению, России стоило бы намекнуть западным странам на комфортность взаимодействия с болгарским премьер-министром.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости восстановления отношений между Россией и Европой.

Также премьер-министр Болгарии Румен Радев указал на необходимость расширения каналов дипломатической коммуникации с Москвой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы болгарского правительства положительным явлением.