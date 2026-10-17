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Венгрия увязала одобрение бюджета ЕС с разморозкой средств
Мадьяр потребовал разблокировать для Венгрии средства ЕС для одобрения бюджета
Венгрия согласится утвердить новый семилетний бюджет Евросоюза в декабре лишь при условии полного получения причитающихся ей средств из фондов ЕС и сохранения финансирования ключевых программ, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
«Я ясно дал всем понять: в декабре Венгрия одобрит новый семилетний бюджет ЕС только в том случае, если получит все причитающиеся ей средства на развитие и если финансирование общей сельскохозяйственной политики и политики сплочения не будет сокращено ни на один евро», – заявил Мадьяр в видеообращении.
В четверг Мадьяр уже заявлял о готовности Венгрии наложить вето на нынешний проект финансового плана Евросоюза, поскольку считает его условия неприемлемыми для своей страны, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Венгрия назвала неприемлемым проект семилетнего бюджета Евросоюза.
Премьер Нидерландов в пятницу сообщил о недовольстве всех стран новым бюджетом Евросоюза, указав, что у государств остаются серьезные претензии к предлагаемому распределению средств.