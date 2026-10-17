Венгрия увязала одобрение бюджета ЕС с разморозкой средств

Мадьяр потребовал разблокировать для Венгрии средства ЕС для одобрения бюджета

Tекст: Антон Антонов

«Я ясно дал всем понять: в декабре Венгрия одобрит новый семилетний бюджет ЕС только в том случае, если получит все причитающиеся ей средства на развитие и если финансирование общей сельскохозяйственной политики и политики сплочения не будет сокращено ни на один евро», – заявил Мадьяр в видеообращении.

В четверг Мадьяр уже заявлял о готовности Венгрии наложить вето на нынешний проект финансового плана Евросоюза, поскольку считает его условия неприемлемыми для своей страны, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Венгрия назвала неприемлемым проект семилетнего бюджета Евросоюза.

Премьер Нидерландов в пятницу сообщил о недовольстве всех стран новым бюджетом Евросоюза, указав, что у государств остаются серьезные претензии к предлагаемому распределению средств.

