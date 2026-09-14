ЕС согласовал продление санкций против России

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    Кельты объединились для удара по Британии
    Писатель Чекунов напомнил о писающем мальчике на символ Японии в музее в США
    В США назвали Москву «страной технологических чудес»
    «Либо они нас, либо мы их». Как относиться к усилению ударов по Украине
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    Российские войска поразили два сухогруза в Одессе
    Каллас призвала создать ледокольный флот Евросоюза
    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере
    Минобороны Польши заявило об обнаружении БПЛА у пляжа на Балтике
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

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    14 сентября 2026, 19:36 • Новости дня

    ЕС согласовал продление санкций против России

    EUobserver: ЕС согласовал продление санкций против России на семь дней

    Tекст: Дарья Григоренко

    Послы стран Европейского союза договорились продлить антироссийские санкции лишь на одну неделю для урегулирования возникших внутренних разногласий, сообщил портал EUobserver со ссылкой на дипломатов.

    Послы стран Европейского союза достигли договоренности о продлении антироссийских санкций лишь на одну неделю, передает ТАСС. Такое решение принято для того, чтобы стороны смогли урегулировать возникшие разногласия по поводу действующих ограничений, сообщает EUobserver.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза изначально не согласовали продление антироссийских санкций.

    Правительство Франции поддержало инициативу Словакии об исключении Алишера Усманова из черных списков.

    Подобный шаг Парижа застал остальных участников обсуждения врасплох.

    14 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению

    «Газпром Армения» сообщил о приостановке поставок газа из России на 11 дней из-за ремонта

    Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия на 11 дней приостановит подачу природного газа в Армению из-за плановых ремонтных работ на трубопроводе, сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».

    Поставки российского голубого топлива по магистрали «Северный Кавказ – Закавказье» будут прекращены с 15 по 25 сентября, передает ТАСС.

    В пресс-службе компании «Газпром Армения» пояснили, что это связано с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на территории России.

    «В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье» на территории РФ, в период с 15 по 25 сентября будет приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу», – говорится в сообщении компании.

    Ограничения не повлияют на потребителей в республике. Бесперебойное газоснабжение планируется обеспечить за счет использования внутренних резервов, а также благодаря дополнительным объемам поставок природного газа из Ирана.

    В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегической договоренности с Россией по цене на топливо.

    МИД России предупредил о возможности денонсации льготного газового соглашения из-за европейского курса Еревана.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев указал на неизбежность оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

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    14 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    Масштабное шествие молодежи мира на МФМ-2026 собрало 10 тыс. участников
    Масштабное шествие молодежи мира на МФМ-2026 собрало 10 тыс. участников
    @ wyffest.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабное Шествие молодежи мира объединило десять тыс. участников Международного фестиваля молодежи 2026 года в Екатеринбурге. Представители разных стран вышли на парад в национальных костюмах, с флагами, музыкальными инструментами и атрибутикой своих народов.

    Грандиозное событие состоялось на улицах специально созданного Города молодежи мира, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В масштабном шествии приняли участие десять тыс. человек, которые представили культуру своих народов с помощью национальных костюмов, флагов и традиционных музыкальных инструментов. Главной идеей карнавала стал «Ритм мира», объединивший звучание разных уголков планеты.

    «Для меня это один из самых ярких моментов Фестиваля. Очень ценно иметь возможность показать африканскую культуру всему миру. Когда оказываешься среди представителей разных народов и видишь их эмоции, чувствуешь невероятную энергию вокруг», – заявил участник из Демократической Республики Конго Арсен Валла.

    Другая участница, китаянка Чжан Юйти, отметила важность подобных встреч для открытой демонстрации своих традиций. По ее словам, взаимный интерес помогает воспринимать культурные различия как шанс узнать мир шире и найти общие ценности.

    Маршрут парада разделили на тематические музыкальные зоны, отражающие традиции Латинской Америки, Востока, Азии и Африки. Финальной точкой стало единое пространство, где выступили известные артисты, включая Антоху МС и рэпера ST. В мероприятии также поучаствовали иностранные делегации из Китая, Кубы, Индии и других государств.

    Напомним, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    Организаторы отобрали для участия в мероприятии десять тысяч молодых лидеров из 191 страны.

    Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей этого события.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о гибели почти 30 человек и ранении около 100 из-за ударов украинских войск по Запорожской АЭС и Энергодару.

    За последние месяцы в результате атак Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС и Энергодару пострадали около 100 человек, сообщил Лихачев, передает «Интерфакс». Жертвами ударов стали почти 30 человек.

    «У нас действительно за последние месяцы около 100 человек ранено. Погибли девять работников станции. Около 20 человек всего жителей Энергодара, к сожалению, были убиты после этих атак», – рассказал Лихачев.

    Соответствующее заявление глава госкорпорации сделал во время общения с журналистами на Генеральной конференции МАГАТЭ, проходящей в Вене.

    Ранее Лихачев назвал смертельно опасной доставку персонала на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что украинские войска целенаправленно разрушают инфраструктуру Энергодара.

    В середине июля украинский беспилотник убил главного инженера предприятия Александра Яковлева.

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    13 сентября 2026, 20:59 • Новости дня
    Иностранцы на молодежном фестивале раскрыли причины переезда в Россию

    Участники фестиваля молодежи рассказали о привлекательности образования России

    Tекст: Денис Тельманов

    Зарубежные гости пленарной сессии Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге поделились личными историями переезда и адаптации и рассказали о привлекательности российского образования, культуры и традиционных семейных ценностей.

    На Международном фестивале молодежи прошла дискуссия о причинах переезда зарубежных специалистов, сообщила газете ВЗГЛЯД пресс-служба мероприятия.

    Участники из разных государств обсудили привлекательность страны для построения карьеры и создания семьи.

    Врач из Танзании Кресенсия Питер Машаури рассказала о работе в Мурманской области.

    «Каково это — жить в Мурманской области, спросите вы. Очень холодные зимы и всегда темно, может быть всего три часа светового дня. Но, несмотря на холодный климат, люди здесь очень теплые, и мы чувствуем это в сердце», – отметила она.

    Итальянский пианист Лоренцо Баньяти подчеркнул теплое отношение местных жителей и обилие возможностей для самореализации.

    Художественный руководитель Музыкального театра Фабио Мастранджело обратил внимание на высокую значимость классической музыки в государстве по сравнению с Италией.

    Блогер Оливье Руа Пеллетье объяснил переезд из Канады желанием растить детей вдали от пропаганды нетрадиционных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    В финальный список участников мероприятия вошли 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны. Представители 10 государств провели на полях форума совместную форсайт-сессию.

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    14 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад

    Каллас назвала удар дрона по поезду на границе с Польшей попыткой запугать союзников Украины

    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что недавний удар беспилотника по поезду на границе с Польшей был направлен на запугивание союзников Украины.

    Воскресная атака беспилотника на пассажирский поезд, следовавший в Варшаву, вызвала обеспокоенность среди европейских политиков, передает Politico.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия якобы стремилась напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Киева.

    «Это явно направлено на то, чтобы напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Украины, воздержаться от поездок туда для демонстрации своей поддержки», – сказала Каллас журналистам в Финляндии. Ее позицию поддержал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что удары преследуют цель запугать и разделить европейцев.

    Дрон попал в локомотив поезда в Волынской области всего в двух километрах от польской границы. Пострадавших нет, однако незадолго до инцидента по этому же маршруту проследовал дипломатический состав с бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном и экс-главой ЦРУ Дэвидом Петреусом. Украинский железнодорожный оператор не исключил, что именно этот поезд был главной целью.

    Министерство обороны России заявило, что удар наносился по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для транспортировки военных грузов из Европы.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига в ответ призвал союзников усилить санкционное давление на власти России.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал о возможных провокациях на границах Европы, напомнив о недавнем ударе на молдавско-украинской границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности Киева к диверсиям на польской железной дороге.

    Ранее польские военные сбили несколько залетевших в воздушное пространство страны беспилотников.

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    14 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Страны ЕС не смогли договориться о продлении антироссийских санкций

    Страны ЕС не согласовали продление санкций против России из-за Усманова и Фридмана

    Страны ЕС не смогли договориться о продлении антироссийских санкций
    @ Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Послы стран Европейского союза не смогли согласовать продление антироссийских санкций из-за разногласий вокруг исключения из списка крупных бизнесменов.

    Страны Евросоюза не смогли договориться о продлении санкций против России, сообщает Politico.

    Срок действия ограничений в отношении почти 3 тыс. физических и юридических лиц истекает во вторник. Для их пролонгации требуется единогласное решение послов ЕС.

    Словакия настаивает на исключении из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция предложила компромиссный вариант, предполагающий снятие ограничений только с Усманова.

    Большинство европейских столиц выступают против любых послаблений. «На фоне растущих гибридных угроз и атак российских беспилотников всего в одном километре от польской границы трудно поверить, что Франция действительно просит об этом», – заявил один из дипломатов.

    Также обсуждается срок продления санкций. Рассматриваются варианты пролонгации на шесть месяцев, как это было принято с 2014 года, или на 12 месяцев. Словакия не поддерживает увеличение срока действия ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж неожиданно вмешался в обсуждение продления антироссийских ограничений Евросоюза.

    Французские власти поддержали инициативу Словакии по исключению бизнесмена Алишера Усманова из европейских списков.

    В марте постоянные представители стран ЕС сохранили финансиста Михаила Фридмана в санкционном перечне.

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    14 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Писатель Чекунов напомнил о писающем на символ Японии мальчике в музее в США
    Писатель Чекунов напомнил о писающем на символ Японии мальчике в музее в США
    @ Евгения Летта/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Писатель и литературный критик Чекунов указал на двойные стандарты Японии в отношении ее государственных символов. По его словам, Токио требует изменить памятник в Хабаровске из-за изображения хризантемы, но при этом не предъявляет никаких претензии к эмблеме на самолете в американском музее, где американский мальчик справляет нужду на японский символ.

    Чекунов напомнил, что памятник в Хабаровске советскому солдату, который крушит пограничный знак с японским императорским символом, вызвал резкое негодование Токио. «Они даже набрались наглости лопотать о том, что мы должны или демонтировать памятник, или отредактировать его, чтобы Япония не ущемлялась», – написал писатель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Он обратил внимание на избирательную реакцию Токио на использование императорского символа. Он пояснил, что в американском штате Нью-Мексико находится музей War Eagles Air, где выставлен истребитель. У него на хвосте распожена эмблема, на которой американский мальчик писает на символ японской государственности – хризантемовый герб. «Но это другое для японцев, разумеется. Это не иначе как божья роса», – полагает Чекунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала Россию демонтировать памятник в Хабаровске.

    Российская сторона ответила отказом на просьбу японских дипломатов убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла претензии Токио.

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    14 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие ВС России в зоне проведения специальной военной операции уничтожили кадрового британского военного, сражавшегося на стороне украинской армии, а также трех офицеров ВСУ.

    Российские военнослужащие уничтожили в зоне проведения специальной военной операции британского кадрового военного, сражавшегося в рядах украинской армии, передает ТАСС. Также были ликвидированы трое украинских офицеров, среди которых старший лейтенант Национальной гвардии Украины.

    «Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели своего военнослужащего на Украине в результате «трагического инцидента». Это уже не первый случай смерти кадрового британского военного на территории «незалежной», – рассказали агентству в российских силовых структурах.

    Помимо этого, стало известно о ликвидации 23-летнего старшего лейтенанта НГУ Назара Билика на одном из направлений спецоперации. В Донецкой народной республике уничтожен старший лейтенант Тарас Гнатюк. Также подтверждена гибель младшего лейтенанта Ивана Кушкевича, командовавшего инженерным взводом 703-й бригады поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские военные ликвидировали отряд немецких и британских наемников в Запорожской области.

    В декабре прошлого года власти Великобритании официально признали присутствие своих военнослужащих на территории Украины.

    Ранее в Донецкой народной республике погиб британский наемник Кристофер Эдвард Уолкер.

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    14 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами

    Евродепутат Картайзер: Европейцы стали меньше поддерживать Киев из-за коррупции

    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители европейских стран стали резко меньше поддерживать Киев в последние месяцы, что связано с масштабной коррупцией в государстве, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Картайзер объяснил падение поддержки Киева среди жителей стран Евросоюза, передает РИА «Новости». «Широкая общественность в ЕС в последние месяцы все меньше и меньше поддерживает Украину, особенно после истории с «золотым унитазом». Повсеместная коррупция на Украине является одной из основных причин этой тенденции», – подчеркнул парламентарий.

    Соответствующее заявление он сделал, комментируя ситуацию вокруг украинских антикоррупционных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае депутат Европарламента Фернан Картайзер указал на риск долгого вступления Киева в ЕС из-за взяточничества.

    В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило преступную организацию с участием чиновников офиса Владимира Зеленского.

    Прошлой осенью западная пресса активно обсуждала найденный у сторонников украинского президента золотой унитаз.

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    14 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали декларацию о будущем в Евросоюзе

    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз
    @ JON ROWLEY/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали совместный меморандум, закрепив в нем стремление строить свое будущее в составе Европейского союза.

    Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о взаимопонимании перед совместной пресс-конференцией в Кардиффе, передает РИА «Новости».

    Документ подтверждает совместную поддержку права каждой нации на самоопределение.

    «Мы считаем, что будущее наших стран принадлежит Европейскому союзу», – говорится в декларации, текст которой опубликовала валлийская газета Wales Online. При этом в итоговом документе не упоминаются референдумы о независимости, хотя ранее СМИ сообщали о планах политиков призвать к их проведению.

    Новый первый министр Уэльса Рин ап Йорверт отметил наличие четкого мандата на перемены у его правительства. Первый министр Шотландии Джон Суинни подчеркнул право шотландского народа самостоятельно определять свое конституционное будущее. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил добавила, что исторический раздел Ирландии не принес пользы, а Лондон традиционно игнорировал интересы ирландцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о готовности санкционировать референдум о независимости Шотландии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал страну «Разъединенным королевством» на фоне действий кельтских политиков.

    Весной большинство депутатов шотландского парламента поддержало призыв к проведению голосования об отделении от Соединенного Королевства.

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    14 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Каллас призвала создать ледокольный флот Евросоюза

    Каллас: ЕС нуждается в собственном флоте ледоколов

    Каллас призвала создать ледокольный флот Евросоюза
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о необходимости создания флота ледоколов для Евросоюза на фоне изменения климата и геополитической обстановки.

    Глава европейской дипломатии выступила с заявлением на пресс-конференции по случаю Арктического саммита ЕС, передает ТАСС. «Учитывая текущую геополитическую ситуацию и изменение климата, которое открывает морские пути, нам нужно больше ледоколов», – сказала Каллас.

    Дипломат отметила, что Финляндия обладает большим опытом в строительстве подобных судов. При этом она подчеркнула, что для приобретения флота Евросоюз выберет того подрядчика, который предложит наиболее выгодные условия сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить часть военных ассигнований ЕС на закупку европейского ледокола.

    В прошлом году финская компания Aker Arctic предложила помощь США в строительстве новых ледоколов.

    Неделей ранее страны Евросоюза вынудили Каю Каллас отменить запуск новой оборонной группы.

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    14 сентября 2026, 10:54 • Новости дня
    Правые догнали левых на выборах в Швеции

    На выборах в Швеции левый блок получил перевес в один мандат

    Tекст: Игорь Иножарский

    Левый блок Магдалены Андерссон опережает консервативный альянс Ульфа Кристерссона на один мандат при 349 местах в шведском парламенте после резкого подъема правых в финальные дни кампании.

    Левый блок Магдалены Андерссон лидирует с результатом 175 мест против 174 у альянса Ульфа Кристерссона при 349 мандатах в парламенте, пишет Politico. Окончательные итоги голосования могут быть подведены только к среде.

    Еще за две недели до выборов левые уверенно лидировали в опросах, однако гонка резко обострилась в финале кампании. Первые экзитполы, опубликованные в момент закрытия участков, давали блоку Андерссон явное преимущество, но после обработки данных с 5,8 тыс. из 6,6 тыс. участков картина изменилась.

    Кристерссон пообещал при сохранении власти предоставить министерские портфели представителям «Шведских демократов», популистской националистической партии, основанной в 1980-х годах. Это станет первым случаем формального участия ультраправых в шведском правительстве.

    Андерссон, занимавшая пост премьера до 2022 года, назвала текущий результат «равным» и выразила уверенность, что при сохранении перевеса Швеция получит новое правительство. Ее кампания получила поддержку музыканта Бенни Андерссона из группы ABBA, выступившего в штаб-квартире социал-демократов.

    Коалиционные переговоры могут затянуться из-за разногласий между мелкими партиями левого блока, тогда как правый альянс Кристерссона, включающий «Шведских демократов», более сплочен. Премьер подчеркнул, что сохранит контроль над формированием правительства и назначением министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы в Швеции стартовали с перспективой передачи власти ультраправым. При этом досрочное голосование побило рекорд: 3,6 млн шведов проголосовали заранее. На этом фоне в день голосования левый блок вырвался вперед.

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    14 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило об обнаружении БПЛА у пляжа на Балтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    В акватории Балтийского моря неподалеку от польского населенного пункта Русиново военнослужащие обнаружили и извлекли из воды неопознанный беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «В районе пляжа в населенном пункте Русиново под Ярославцем военные обнаружили и подняли из Балтийского моря дрон», – сообщил министр. При этом он предположил, что найденный аппарат может иметь российское происхождение, передает ТАСС.

    Косиняк-Камыш отметил, что это мог быть военный беспилотник, однако не привел никаких доказательств в поддержку своей версии. В настоящее время польские специалисты изучают находку для установления ее точной принадлежности и назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    В Минобороны России заявили об отсутствии планов поражать объекты на польской территории.

    Позже польская полиция сообщила об обнаружении похожего на дрон объекта в лесной зоне.

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    13 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Депутат Рады призвал Зеленского срочно договариваться о мире в Москве

    Депутат Рады Дмитрук призвал Зеленского срочно договариваться о мире в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского немедленно отправиться в Москву для мирных переговоров на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Покинувший страну украинский парламентарий указал на критическое положение Вооруженных сил Украины на передовой, передает РИА «Новости».

    В качестве доказательства он опубликовал обращение бойца 100-й отдельной механизированной бригады, который жаловался на нехватку продовольствия и питьевой воды.

    «Мы должны в срочном порядке искать любые способы для решения этой ситуации. Мы должны ехать в Минск, должны ехать в Москву – не на Запад, а в Минск и Москву, для того чтобы останавливать войну», – написал Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

    Ранее Министерство обороны Украины официально признавало проблемы с обеспечением ряда бригад. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал готовность Москвы принять Владимира Зеленского, а глава МИД Сергей Лавров называл такое приглашение жестом доброй воли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на инициативу Владимира Зеленского о встрече в США.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к прямому диалогу с украинским руководством.

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    14 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Истребители Су-34 поразили пункты дислокации и управления дронами ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские истребители Су-34 успешно поразили позиции украинских войск, уничтожив пункты временной дислокации и управления беспилотниками в Харьковской области и Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Российские истребители нанесли удары по объектам вооруженных сил Украины в Донбассе и Харьковской области, передает ТАСС. В оборонном ведомстве уточнили, что атака была проведена с использованием современных авиационных средств поражения.

    «Минобороны России опубликовало кадры уничтожения целей экипажами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России. Так, пятью авиабомбами ФАБ-250, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по пункту временной дислокации 93-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Дружковка», – говорится в сообщении.

    Помимо этого, российская авиация успешно отработала по целям в районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области. С помощью легкой управляемой ракеты Х-39 был ликвидирован пункт управления украинскими беспилотниками.

    Ранее российская авиация уничтожила пункты управления беспилотниками украинской армии в Харьковской и Сумской областях.

    В конце августа Воздушно-космические силы России поразили базы дронов противника в Херсоне.

    В середине августа истребители-бомбардировщики Су-34 ликвидировали два командных пункта ВСУ в Харьковской области.

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