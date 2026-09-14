14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.51 комментарий
ЕС согласовал продление санкций против России
EUobserver: ЕС согласовал продление санкций против России на семь дней
Послы стран Европейского союза договорились продлить антироссийские санкции лишь на одну неделю для урегулирования возникших внутренних разногласий, сообщил портал EUobserver со ссылкой на дипломатов.
Послы стран Европейского союза достигли договоренности о продлении антироссийских санкций лишь на одну неделю, передает ТАСС. Такое решение принято для того, чтобы стороны смогли урегулировать возникшие разногласия по поводу действующих ограничений, сообщает EUobserver.
Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза изначально не согласовали продление антироссийских санкций.
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