Участник МФМ из Армении: Молодежь из разных стран легко находит общий язык в России

Участник МФМ-2026 из Армении рассказал, как Екатеринбург объединил гостей из 191 страны

Tекст: Олег Исайченко

«Наша делегация испытывает неподдельный восторг и удивление масштабом и высочайшим уровнем организации фестиваля. Впрочем, думаю, это относится ко всем присутствующим. В работе площадок участвуют делегаты и гости из большинства стран мира. Атмосфера праздника сопровождает буквально любую активность на мероприятии», – рассказал Тигран Лалаян, работник IT-сферы из Еревана, член армянской делегации.

По его словам, участники фестиваля легко находят общий язык друг с другом. «От участников исходит настолько сильная и позитивная энергетика, что буквально все знакомятся со всеми. Люди с пяти континентов общаются друг с другом на разных языках. Мы воочию убеждаемся в желании граждан всех стран мира находить общие черты с другими народами, изучать культуры и традиции различных обществ», – продолжил собеседник.

При этом, отметил Лалаян, участие в фестивале – это не только приятное времяпрепровождение, но и возможность наладить контакты и найти единомышленников из разных уголков мира. «Я лично убедился, что подрастающее поколение небезразлично к современным вызовам. Россия же оказала радушный прием участникам. Организаторы продолжили традицию проведения фестиваля как площадки для общения молодежи, готовой совместно создавать будущее. И главное, тезис «За мир во всем мире» красной нитью проходит через все мероприятия и площадки фестиваля», – подчеркнул спикер.

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи–2026, объединивший десять тыс. участников из 191 страны. Он стал площадкой для диалога молодых лидеров, обмена опытом и поиска единомышленников. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля и призвал их к совместному строительству справедливого будущего, сообщает Кремль. «Будем рады тем, кто решит присоединиться к нашим проектам в России. Но не менее рады, если и в своих странах, на своей любимой родине вы будете строить наш общий новый, открытый и, надеюсь, справедливый мир. В том, что у вас, у молодого поколения, все получится, – не сомневаюсь. Это ваше время. Следуйте за мечтой вместе с Россией!», – призвал глава государства.