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    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

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    14 сентября 2026, 21:18 • Новости дня

    МИД вмешался в ситуацию с попавшей в больницу в Турции пожилой россиянкой

    Tекст: Вера Басилая

    Представители генерального консульства России в Анталье помогают 76-летней соотечественнице, с которой турецкая клиника потребовала 55 тыс. долларов за лечение кровоизлияния в мозг, сообщили в дипмиссии.

    Генконсульство России в Анталье оказывает содействие в урегулировании ситуации с попавшей в больницу с кровоизлиянием в мозг 76-летней россиянкой, которой впоследствии выставили счет более чем на 50 тыс. долларов, передает ТАСС. Пожилая женщина прибыла на отдых в Аланью 4 сентября, однако вскоре попала в реанимацию из-за разрыва аневризмы.

    «Информация по данному случаю поступила в генеральное консульство России в Анталье. Наши сотрудники находятся в контакте с больницей, представителем страховой компании и родственниками россиянки. Принимаются меры с тем, чтобы оказать содействие в сложившейся ситуации», – сообщили в дипмиссии.

    Турецкие врачи провели все необходимые процедуры для спасения жизни пациентки. Вскоре между страховой компанией, клиникой и родственниками возникли серьезные разногласия относительно покрытия расходов полисом. В результате семье выставили счет на сумму 55 тыс. долларов.

    В ведомстве напомнили, что оплата медицинской помощи за границей всегда осуществляется в рамках страховки. Дипломаты пообещали продолжить следить за развитием событий и оказывать необходимую поддержку в рамках своих полномочий.

    В марте больница Сеула потребовала с перенесшей инсульт россиянки 50 тыс. долларов.

    В июне прошлого года страховая компания отказалась оплачивать лечение пострадавшего в Турции туриста.

    В ноябре 63-летняя гражданка России скончалась в гостинице турецкого курорта Аланья.

    14 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    Масштабное шествие молодежи мира на МФМ-2026 собрало 10 тыс. участников
    Масштабное шествие молодежи мира на МФМ-2026 собрало 10 тыс. участников
    @ wyffest.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабное Шествие молодежи мира объединило десять тыс. участников Международного фестиваля молодежи 2026 года в Екатеринбурге. Представители разных стран вышли на парад в национальных костюмах, с флагами, музыкальными инструментами и атрибутикой своих народов.

    Грандиозное событие состоялось на улицах специально созданного Города молодежи мира, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В масштабном шествии приняли участие десять тыс. человек, которые представили культуру своих народов с помощью национальных костюмов, флагов и традиционных музыкальных инструментов. Главной идеей карнавала стал «Ритм мира», объединивший звучание разных уголков планеты.

    «Для меня это один из самых ярких моментов Фестиваля. Очень ценно иметь возможность показать африканскую культуру всему миру. Когда оказываешься среди представителей разных народов и видишь их эмоции, чувствуешь невероятную энергию вокруг», – заявил участник из Демократической Республики Конго Арсен Валла.

    Другая участница, китаянка Чжан Юйти, отметила важность подобных встреч для открытой демонстрации своих традиций. По ее словам, взаимный интерес помогает воспринимать культурные различия как шанс узнать мир шире и найти общие ценности.

    Маршрут парада разделили на тематические музыкальные зоны, отражающие традиции Латинской Америки, Востока, Азии и Африки. Финальной точкой стало единое пространство, где выступили известные артисты, включая Антоху МС и рэпера ST. В мероприятии также поучаствовали иностранные делегации из Китая, Кубы, Индии и других государств.

    Напомним, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    Организаторы отобрали для участия в мероприятии десять тысяч молодых лидеров из 191 страны.

    Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей этого события.

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    14 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению

    «Газпром Армения» сообщил о приостановке поставок газа из России на 11 дней из-за ремонта

    Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия на 11 дней приостановит подачу природного газа в Армению из-за плановых ремонтных работ на трубопроводе, сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».

    Поставки российского голубого топлива по магистрали «Северный Кавказ – Закавказье» будут прекращены с 15 по 25 сентября, передает ТАСС.

    В пресс-службе компании «Газпром Армения» пояснили, что это связано с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на территории России.

    «В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье» на территории РФ, в период с 15 по 25 сентября будет приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу», – говорится в сообщении компании.

    Ограничения не повлияют на потребителей в республике. Бесперебойное газоснабжение планируется обеспечить за счет использования внутренних резервов, а также благодаря дополнительным объемам поставок природного газа из Ирана.

    В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегической договоренности с Россией по цене на топливо.

    МИД России предупредил о возможности денонсации льготного газового соглашения из-за европейского курса Еревана.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев указал на неизбежность оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о гибели почти 30 человек и ранении около 100 из-за ударов украинских войск по Запорожской АЭС и Энергодару.

    За последние месяцы в результате атак Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС и Энергодару пострадали около 100 человек, сообщил Лихачев, передает «Интерфакс». Жертвами ударов стали почти 30 человек.

    «У нас действительно за последние месяцы около 100 человек ранено. Погибли девять работников станции. Около 20 человек всего жителей Энергодара, к сожалению, были убиты после этих атак», – рассказал Лихачев.

    Соответствующее заявление глава госкорпорации сделал во время общения с журналистами на Генеральной конференции МАГАТЭ, проходящей в Вене.

    Ранее Лихачев назвал смертельно опасной доставку персонала на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что украинские войска целенаправленно разрушают инфраструктуру Энергодара.

    В середине июля украинский беспилотник убил главного инженера предприятия Александра Яковлева.

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    14 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие ВС России в зоне проведения специальной военной операции уничтожили кадрового британского военного, сражавшегося на стороне украинской армии, а также трех офицеров ВСУ.

    Российские военнослужащие уничтожили в зоне проведения специальной военной операции британского кадрового военного, сражавшегося в рядах украинской армии, передает ТАСС. Также были ликвидированы трое украинских офицеров, среди которых старший лейтенант Национальной гвардии Украины.

    «Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели своего военнослужащего на Украине в результате «трагического инцидента». Это уже не первый случай смерти кадрового британского военного на территории «незалежной», – рассказали агентству в российских силовых структурах.

    Помимо этого, стало известно о ликвидации 23-летнего старшего лейтенанта НГУ Назара Билика на одном из направлений спецоперации. В Донецкой народной республике уничтожен старший лейтенант Тарас Гнатюк. Также подтверждена гибель младшего лейтенанта Ивана Кушкевича, командовавшего инженерным взводом 703-й бригады поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские военные ликвидировали отряд немецких и британских наемников в Запорожской области.

    В декабре прошлого года власти Великобритании официально признали присутствие своих военнослужащих на территории Украины.

    Ранее в Донецкой народной республике погиб британский наемник Кристофер Эдвард Уолкер.

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    14 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Писатель Чекунов напомнил о писающем на символ Японии мальчике в музее в США
    Писатель Чекунов напомнил о писающем на символ Японии мальчике в музее в США
    @ Евгения Летта/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Писатель и литературный критик Чекунов указал на двойные стандарты Японии в отношении ее государственных символов. По его словам, Токио требует изменить памятник в Хабаровске из-за изображения хризантемы, но при этом не предъявляет никаких претензии к эмблеме на самолете в американском музее, где американский мальчик справляет нужду на японский символ.

    Чекунов напомнил, что памятник в Хабаровске советскому солдату, который крушит пограничный знак с японским императорским символом, вызвал резкое негодование Токио. «Они даже набрались наглости лопотать о том, что мы должны или демонтировать памятник, или отредактировать его, чтобы Япония не ущемлялась», – написал писатель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Он обратил внимание на избирательную реакцию Токио на использование императорского символа. Он пояснил, что в американском штате Нью-Мексико находится музей War Eagles Air, где выставлен истребитель. У него на хвосте распожена эмблема, на которой американский мальчик писает на символ японской государственности – хризантемовый герб. «Но это другое для японцев, разумеется. Это не иначе как божья роса», – полагает Чекунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала Россию демонтировать памятник в Хабаровске.

    Российская сторона ответила отказом на просьбу японских дипломатов убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла претензии Токио.

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    14 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Истребители Су-34 поразили пункты дислокации и управления дронами ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские истребители Су-34 успешно поразили позиции украинских войск, уничтожив пункты временной дислокации и управления беспилотниками в Харьковской области и Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Российские истребители нанесли удары по объектам вооруженных сил Украины в Донбассе и Харьковской области, передает ТАСС. В оборонном ведомстве уточнили, что атака была проведена с использованием современных авиационных средств поражения.

    «Минобороны России опубликовало кадры уничтожения целей экипажами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России. Так, пятью авиабомбами ФАБ-250, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по пункту временной дислокации 93-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Дружковка», – говорится в сообщении.

    Помимо этого, российская авиация успешно отработала по целям в районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области. С помощью легкой управляемой ракеты Х-39 был ликвидирован пункт управления украинскими беспилотниками.

    Ранее российская авиация уничтожила пункты управления беспилотниками украинской армии в Харьковской и Сумской областях.

    В конце августа Воздушно-космические силы России поразили базы дронов противника в Херсоне.

    В середине августа истребители-бомбардировщики Су-34 ликвидировали два командных пункта ВСУ в Харьковской области.

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    14 сентября 2026, 01:54 • Новости дня
    Названы регионы России с минимальным и максимальным уровнем безработицы

    В Нижегородской и Калужской областях минимальная безработица

    Tекст: Катерина Туманова

    Нижегородская и Калужская области заняли лидирующие позиции в рейтинге регионов России по минимальному уровню безработицы во втором квартале 2026 года.

    По итогам второго квартала 2026 года уровень безработицы в России составил 2,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель остался неизменным, а с конца 2023 года он держится на отметке ниже 3%, передает РИА «Новости».

    Количество нетрудоустроенных россиян во втором квартале года сократилось на 9,8 тыс. человек. При этом среднее время поиска работы увеличилось с 5,2 до 5,5 месяца. Доля граждан в состоянии застойной безработицы, ищущих работу год и более, выросла до 13,2%.

    Лидерами рейтинга стали Нижегородская и Калужская области, где уровень безработицы оказался менее 1%. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Новгородской области и Хакасии показатель составил 1%.

    В 55 регионах безработица оказалась ниже общероссийского уровня.

    Наиболее сложная ситуация наблюдается в Ингушетии, где уровень безработицы составил 22,6%, а также в Дагестане. При этом в Ингушетии зафиксировано самое заметное снижение показателя – на 3,4 процентных пункта. Рост безработицы отмечен в 20 регионах, наиболее существенно – в Свердловской области.

    Самый короткий срок поиска работы зафиксирован в Саратовской и Астраханской областях, Калмыкии и Ямало-Ненецком автономном округе. Дольше всего работу ищут в Еврейской автономной области, Дагестане и Псковской области.

    Эксперты прогнозируют, что на фоне кадрового дефицита безработица в стране останется на низком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о рекордном снижении безработицы на Дальнем Востоке. В начале лета ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня безработицы до рекордных 2,2%.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил острую нехватку специалистов в различных отраслях экономики.

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    14 сентября 2026, 01:11 • Новости дня
    Дмитриев дал Британии новое название после раздрая в королевстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Королевство стало иным, заметил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, когда дал Британии новое название.

    «Разъединенное королевство», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев приложил фото премьер-министра Британии Энди Бернема с логотипом The Telegraph и названием статьи газеты о том, как первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подпишут в понедельник декларацию о референдумах о независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кризис в Британии еще в мае повысил шансы на распад королевства. Brexit стал главным козырем сторонников независимости Шотландии. Власти Ирландии решили ужесточить правила получения гражданства.

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    14 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    FT: Новые реактивные дроны России парализовали украинскую систему ПВО

    FT: Российские дроны «Герань» изменили ход боев в небе

    Tекст: Катерина Туманова

    Новейшие российские реактивные беспилотники «Герань» массово поражают стратегические объекты на Украине, успешно преодолевая противовоздушную оборону.

    Новые российские реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» в последние недели нанесли серию ударов по украинским целям. Дроны обходят средства противовоздушной обороны с гораздо большей скоростью, чем их предшественники, представляя новую серьезную угрозу, пишет Financial Times.

    «Они вложили все свои усилия, ресурсы, деньги и таланты в эту единственную систему», – заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катерина Бондарь.

    По ее словам, Россия постоянно совершенствует технологии, тестируя их на поле боя.

    На фоне этих успехов западные чиновники отмечают значительный прогресс российских технологий.

    «По словам западных силовиков и человека, близкого к Кремлю, возможности российских беспилотников настолько улучшились, что в этом году Тегеран попросил Москву предоставить ему передовые беспилотники Geran для использования в войне с Израилем и США», – пишет газета.

    Тогда как в «Герани-4» используется более аэродинамичная версия первоначального корпуса, то «Герань-5» получила новую компоновку, близкую к крылатой ракете. Изменения не ограничиваются скоростью полета и формой корпуса.

    Новые варианты БПЛА оснащаются тепловизионными камерами и системами наведения на основе искусственного интеллекта, российскими помехоустойчивыми антеннами, говорится в статье.

    «Украина перехватывает около 60% реактивных беспилотников, в то время как по другим типам летательных аппаратов ей обычно удается перехватывать 90-95%», – отметил представитель ВВС Украины.

    По мнению директора московского «Центра анализа стратегий и технологий», пока у Киева нет возможности найти эффективный способ перехвата новых «Гераней». Преимущество в дальнем воздушном противостоянии останется за Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Guardian указывала на то, что ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань». Эксперты заявили о том, что новые технологии дают России преимущество в зоне СВО.Минобороны

    сообщало об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    14 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Уехавший в Израиль Шац пожаловался на сложности жизни в эмиграции

    Уехавший в Израиль юморист Шац рассказал о сложностях жизни в эмиграции

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов) признался в трудностях адаптации после отъезда из России, отметив, что первоначальный запал быстро сменился растерянностью перед изменившимися обстоятельствами.

    Юморист и телеведущий Михаил Шац (признан в РФ иноагентом), уехавший в Израиль, столкнулся с трудностями адаптации после эмиграции, передают СМИUra.ru.

    «Я думаю, первый год, первые полтора, может быть, года мы все бодрились. Мы были на каком-то адреналине, это был принцип: «А вот мы все равно». И дальше этот адреналин, этот запал иссяк», – заявил шоумен в интервью журналисту Станиславу Кучеру (признан в РФ иноагентом).

    По словам ведущего, спустя некоторое время он не мог принять изменившиеся обстоятельства и не знал, что делать дальше. Со временем отношение к жизни за рубежом изменилось, и теперь он воспринимает эмиграцию как новую жизнь. Шац отметил, что с ностальгией вспоминает прошлое в России, но осознает невозможность возвращения.

    Весной Шац назвал свой переезд на Ближний Восток возвращением на историческую родину.

    В июле петербургский суд оштрафовал телеведущего на 30 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента.

    В прошлом месяце российские налоговики ликвидировали статус индивидуального предпринимателя Михаила Шаца.

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    14 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    В Британии назвали жутким предупреждение Медведева в адрес Литвы

    Daily Express: Медведев сделал Вильнюсу жуткое предупреждение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал литовским властям пугающее предупреждение, пишет британская газета Daily Express.

    Медведев предупредил Литву о возможных последствиях изменения ее безъядерного статуса, пишет Daily Express. Издание отмечает, что политик сделал «жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», передает РИА «Новости».

    «Медведев сделал жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», – говорится в публикации.

    Напомним, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о взятии территории республики под прицел российского ядерного оружия.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о риске полного уничтожения этого прибалтийского государства при прямом вооруженном столкновении с Москвой.

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    14 сентября 2026, 02:35 • Новости дня
    Археолог рассказал о внешности Дмитрия Донского и причинах смерти

    Археолог Макаров рассказал о высоком росте Дмитрия Донского

    Tекст: Катерина Туманова

    Святой князь Дмитрий Донской обладал высоким для Средневековья ростом и широкими плечами, что делало его настоящим воином по физическим данным, сообщил врио директора Института археологии РАН и вице-президент РАН Николай Макаров.

    «Если говорить о костных останках, мы видим, что Дмитрий Иванович – настоящий воин по своим физическим данным. Это человек высокого роста: антропологи реконструируют его рост как 175-177 сантиметров – это высокий рост для Средневековья, люди были чуть меньше», – рассказал он РИА «Новости».

    Макаров добавил, что князь был широк в плечах и, возможно, грузен, поскольку саркофаг оказался подтесан изнутри.

    Относительно восстановления облика Дмитрия Донского ученый сообщил, что извлекать останки из саркофага не стали, ограничив возможности в том числе и визуальных реконструкций.

    «Оставим их на будущее. Через 30 лет наука будет располагать более совершенным оборудованием, и многие операции, которые сейчас требуют полной деконструкции останков, их разделения, их можно будет делать, не прибегая к таким разрушительным процедурам», – объяснил Макаров.

    О причине смерти князя археолог ничего сказать не смог, так как эти данные «находятся за пределами возможностей современной науки».

    По его словам, антропологам не удалось найти на останках следов летальных травм, а болезни, от которых умирали люди в Средневековье и Новом времени, следов на костях не оставляли.

    «И даже если мы имеем дело с высохшими мягкими тканями, мы вряд ли сможем что-то добавить к тому, что нам известно по летописи», – добавил он.

    Макаров уточнил, что по «Слову о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русского», которое было написано в XV веке, известно, что он болел, что на несколько дней наступило улучшение, но все-таки он умер.

    Ранее реставраторы вскрыли гробницу Донского в Архангельском соборе Московского Кремля, подтвердив подлинность останков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей святого князя.

    В августе у мощей святого князя совершил молебен патриарх Московский и всея Руси Кирилл, позже собор посетил президент России Владимир Путин, после чего поделился сильными впечатлениями.

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    13 сентября 2026, 23:41 • Новости дня
    При крушении Cessna-172 в Татарстане погиб помощник замглавы Казани

    Tекст: Катерина Туманова

    Одним из погибших в авиакатастрофе в селе Шемордан в Татарстане стал 39-летний Владимир Ж., работавший помощником первого заместителя главы Казани Дениса Калинкина.

    Трагический инцидент произошел 12 сентября во время учебного полета. На борту разбившегося самолета Cessna 172 находились два человека.

    Владимир Ж. обучался на втором курсе частной авиашколы «Авиатор». С ним летел опытный инструктор Олег Г., чей стаж составлял почти десять лет. Для чиновника это был первый вылет, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, легкомоторный самолет 12 сентября упал в огород частного жилого дома в Татарстане. Оба пилота скончались на месте.

    Росавиация официально признала случившееся катастрофой. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту крушения и назвали несколько его возможных причин.

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    14 сентября 2026, 05:03 • Новости дня
    Антироссийские санкции привели к закрытию завода Rebir в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Латвийский производитель электроинструментов Rebir с 60-летней историей прекращает существование из-за санкций против России и Белоруссии, которые лишили предприятие ключевых рынков сбыта.

    Акционеры латвийского завода Rebir приняли решение о ликвидации компании из-за потери основных рынков сбыта на фоне санкций, передает Sputnik Латвия.

    Предприятие работало без убытков и задолженностей, однако владельцы не увидели перспектив для дальнейшего развития.

    «Мы искали альтернативные экспортные пути через Турцию и Казахстан, но у нас не получилось. Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить этот рынок, но там требуются очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить», – рассказал председатель правления Николай Симорев.

    В последние годы производство было перенесено в Китай, а в Резекне оставались лишь магазин и склад с персоналом чуть более десяти человек.

    Ликвидатор компании Янис Спилве отметил, что выживание обеспечивалось распродажей запасов, но средств на развитие не было. До конца года имущество выставят на аукцион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство немецкого Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в ФРГ. Заводы Прибалтики умирают без российского рынка. Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик.

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    14 сентября 2026, 12:10 • Новости дня
    Politico: Франция застала ЕС врасплох при продлении санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Париж неожиданно вмешался в обсуждение продления антироссийских санкций Евросоюза, поддержав инициативу Братиславы по исключению ряда бизнесменов из ограничительных списков, сообщает Politico.

    По данным Politico, Европейский союз столкнулся с неожиданными трудностями при попытке продлить антироссийские санкции. Срок действия ограничений истекает 15 сентября, однако процесс согласования застопорился из-за позиции двух государств, передает РИА «Новости».

    «Послы стремятся продлить действие санкционных списков ЕС в отношении России до истечения их срока во вторник, однако Словакия возражает против ключевых положений, а теперь в процесс вмешалась и Франция, чем застала всех врасплох», – отмечается в материале.

    Ранее стало известно, что Братислава выступает за снятие ограничений с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Позднее к этой инициативе присоединился Париж, поддержав исключение Усманова из черных списков. Последний раз индивидуальные санкции ЕС продлевались в марте 2026 года.

    Власти Франции поддержали инициативу Словакии по исключению Алишера Усманова из европейских санкционных списков.

    Весной послы стран Евросоюза согласовали продление персональных ограничений против российских граждан до 15 сентября без исключений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о провоцировании серьезного раскола внутри объединения из-за антироссийских мер.

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