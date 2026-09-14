МИД вмешался в ситуацию с попавшей в больницу в Турции пожилой россиянкой

Tекст: Вера Басилая

Генконсульство России в Анталье оказывает содействие в урегулировании ситуации с попавшей в больницу с кровоизлиянием в мозг 76-летней россиянкой, которой впоследствии выставили счет более чем на 50 тыс. долларов, передает ТАСС. Пожилая женщина прибыла на отдых в Аланью 4 сентября, однако вскоре попала в реанимацию из-за разрыва аневризмы.

«Информация по данному случаю поступила в генеральное консульство России в Анталье. Наши сотрудники находятся в контакте с больницей, представителем страховой компании и родственниками россиянки. Принимаются меры с тем, чтобы оказать содействие в сложившейся ситуации», – сообщили в дипмиссии.

Турецкие врачи провели все необходимые процедуры для спасения жизни пациентки. Вскоре между страховой компанией, клиникой и родственниками возникли серьезные разногласия относительно покрытия расходов полисом. В результате семье выставили счет на сумму 55 тыс. долларов.

В ведомстве напомнили, что оплата медицинской помощи за границей всегда осуществляется в рамках страховки. Дипломаты пообещали продолжить следить за развитием событий и оказывать необходимую поддержку в рамках своих полномочий.

В марте больница Сеула потребовала с перенесшей инсульт россиянки 50 тыс. долларов.

В июне прошлого года страховая компания отказалась оплачивать лечение пострадавшего в Турции туриста.

В ноябре 63-летняя гражданка России скончалась в гостинице турецкого курорта Аланья.