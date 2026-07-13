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Суд в Петербурге оштрафовал иноагента Михаила Шаца
Телеведущему Михаилу Шацу назначили штраф за нарушение закона об иноагентах
Дзержинский районный суд Петербурга назначил административный штраф в размере 30 тыс. рублей стендап-комику и телеведущему Михаилу Шацу из-за отсутствия маркировки иностранного агента.
Петербургская инстанция привлекла к ответственности шоумена Михаила Шаца* (признан в России иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента, передает ТАСС.
«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Михаила Шаца за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», – отметили в объединенной пресс-службе судов.
Сам телеведущий на судебное заседание не пришел, хотя был должным образом проинформирован по месту своей регистрации. Согласно материалам дела, 15 апреля он опубликовал в Сети видеоролик без обязательного указания статуса иноагента, что противоречит требованиям федерального законодательства.
Известно, что после начала специальной военной операции шоумен покинул Россию и переехал в Израиль. В реестр иностранных агентов Минюст внес его 2 сентября 2022 года.
Ранее российские суды отказали Михаилу Шацу в снятии статуса иностранного агента.
В январе телеведущий объяснил возвращение большинства релокантов в Россию бытовыми трудностями.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом