Мах открыл комментарии в каналах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пользователи мессенджера Мах получили возможность комментировать записи в публичных и приватных каналах, сообщила компания-разработчик приложения VK в своем блоге.

Новая функция доступна в настройках канала для владельцев устройств на базе Android, а также в веб-версии и десктопном приложении.

Теперь участники могут видеть общее число комментариев под каждым постом и отвечать на сообщения других пользователей. Авторам каналов предоставлена возможность взаимодействовать с аудиторией от имени сообщества. В скором времени разработчики планируют добавить реакции на комментарии и функцию отправки медиафайлов.

Ранее всем пользователям мессенджера, имеющим цифровой ID, разрешили создавать публичные каналы. За первые сутки после запуска этой функциональности было зарегистрировано 10 тыс. новых публичных сообществ.

Кроме того, авторы получили возможность переводить свои приватные каналы в публичный формат, выбрав соответствующий тип в настройках и придумав уникальную ссылку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне разработчики мессенджера Max запустили тестирование функции комментариев.

В мае гендиректор платформы Фарит Хуснояров анонсировал масштабное летнее обновление сервиса.

В феврале пользователи приложения получили возможность создания приватных каналов.