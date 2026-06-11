Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
В мессенджере Max начали тестировать комментарии в каналах
Новая функция появилась в каналах мессенджера Max, под постами которого стали заметны кнопки для перехода в раздел комментариев.
В этих секциях пользователи могут отвечать друг другу на сообщения, формируя отдельные ветки обсуждений, передает ТАСС.
Кроме того, сервис показывает количество комментариев к посту еще до перехода в соответствующий раздел. Это позволяет оценить активность аудитории непосредственно в ленте и решать, открывать ли обсуждение.
В пресс-службе мессенджера подтвердили, что тестирование комментариев в каналах уже запущено. В компании уточнили, что такая функциональность станет доступна пользователям в ближайшее время, однако точная дата полноценного запуска пока не называется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская платформа Max летом получит масштабное обновление с комментариями и историями для каналов.
Ранее платформа Mах запустила тестирование новой функции каналов с участием популярных блогеров и ведущих российских изданий.