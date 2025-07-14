Платформа MAX начала тестирование каналов

Tекст: Валерия Городецкая

В тестировании принимают участие известные блогеры и звезды, такие как Сергей Минаев, Клава Кока, Артемий Лебедев, а также издания «Коммерсантъ», РБК, ТАСС, Mash, «Спортс», Минцифры России и более 50 других авторов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Все каналы размещены на отдельной витрине и доступны для поиска в мессенджере.

В ходе теста пользователи могут подписываться на каналы, отмечать публикации реакциями, настраивать уведомления, закреплять интересные каналы, а также объединять их в папки. В ближайшее время разработчики анонсировали появление счетчика просмотров, системы комментирования постов, создание отдельного чата для канала и расширенные визуальные настройки.

MAX – российская цифровая платформа с мессенджером, поддерживающим чаты, аудио- и видеозвонки, пересылку больших файлов и переводы денег. В экосистему интегрированы бизнес-сервисы, мини-приложения и чат-боты, а сам сервис включен в реестр российского ПО и доступен на всех платформах.

Ранее платформа MAX запустила неограниченные групповые видеозвонки.