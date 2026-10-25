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«Желтые жилеты» объявили о проведении 31 октября сидячего протеста
«Желтые жилеты» объявили о проведении протестов по всей Франции 31 октября
Движение «желтых жилетов» призвало жителей Франции выйти 31 октября на протестные акции, которые планируется провести в форме сидячего протеста.
Координаторы французского движения «желтые жилеты» запланировали проведение новой протестной акции на 31 октября. Организаторы призвали граждан устроить сидячую забастовку у здания нижней палаты парламента в Париже, а также возле мэрий в других населенных пунктах страны. Начало манифестаций намечено на 14:00 (16:00 мск), передает РИА «Новости».
Заявление с призывом выйти на улицы было опубликовано на сайте, который посвящен прошедшим 17 октября протестам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бронемашины французской жандармерии и вооруженные военные разместились у Елисейского дворца и Лувра на фоне массовых манифестаций в Париже.
В тот же день в Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни.
Во вторник посольство России во Франции рекомендовало россиянам уделять повышенное внимание своей безопасности в дни общенациональных манифестаций 24 октября и 5 ноября.