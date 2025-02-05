Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.0 комментариев
Сенатор призвал к переходу на отечественные IT-решения
Сенатор Шейкин подчеркнул важность перехода на отечественные IT-решения
Все российские компании должны переходить на отечественные IT-решения, так как зарубежные аналоги работают плохо, а некоторые покинули Россию, заявил сенатор РФ, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин.
Сегодня в Москве на площадке «Цифрового делового пространства» состоялся первый день форума «Инфофорум-2025». Участники обсудили цифровые угрозы и законодательные изменения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Шейкин в своем выступлении напомнил о важности технологического суверенитета как элемента независимости от других стран. Он отметил: «Наша задача – сделать так, чтобы все компании перешли на отечественные решения. Я сам пользуюсь другой почтой, смотрю RUTUBE и VK, так как иностранные сервисы работают плохо, очень медленно, а некоторые вообще ушли. Но хочу сказать, что и российские, и западные онлайн-платформы, которые работают на российскую аудиторию, обязаны приложить все возможные усилия для того, чтобы обеспечить безопасность сервисов для наших граждан».
Председатель комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил важность надежной цифровой инфраструктуры для достижения технологического лидерства России.
Боярский подчеркнул, что цифровой суверенитет невозможен без усилий государства. Он заявил: «Любая онлайн-платформа, решившая работать на российскую аудиторию, обязана приложить все возможные усилия со своей стороны для обеспечения ее безопасности. После начала специальной военной операции стало понятно, что действия идут одновременно на поле боя и в виртуальном пространстве».
На мероприятии было анонсировано несколько законодательных инициатив, направленных на усиление защиты от цифровых преступлений. В частности, обсуждались меры по противодействию телефонному мошенничеству. При этом отмечена необходимость подготовки к будущим технологическим вызовам, включая защиту голоса и изображения.