Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.13 комментариев
Сестра Линдси Грэма заняла его место в Сенате США
Губернатор Южной Каролины Макмастер назначил Дарлин Грэм сенатором США
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил младшую сестру скончавшегося сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) Дарлин на его место в Сенате США.
«Моя обязанность – назначить того, кто будет занимать место этого <…> человека до конца его срока. Для меня честь обратиться к его младшей сестре Дарлин Грэм с просьбой довести до конца его работу», – приводит ТАСС слова Макмастера со ссылкой на Fox News.
Дарлин Грэм поблагодарила губернатора за доверие и подчеркнула, что считает честью служить до конца срока, на который был избран ее брат. Она отметила, что намерена довести начатую им работу до завершения.
Макмастер объявил о своем решении после того, как кандидатуру Грэм поддержали ключевые фигуры Республиканской партии, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор США Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) умер 11 июля.
Причиной смерти политика стало расслоение аорты.