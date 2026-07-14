Сестра Линдси Грэма заняла его место в Сенате США

Губернатор Южной Каролины Макмастер назначил Дарлин Грэм сенатором США

Tекст: Антон Антонов

«Моя обязанность – назначить того, кто будет занимать место этого <…> человека до конца его срока. Для меня честь обратиться к его младшей сестре Дарлин Грэм с просьбой довести до конца его работу», – приводит ТАСС слова Макмастера со ссылкой на Fox News.

Дарлин Грэм поблагодарила губернатора за доверие и подчеркнула, что считает честью служить до конца срока, на который был избран ее брат. Она отметила, что намерена довести начатую им работу до завершения.

Макмастер объявил о своем решении после того, как кандидатуру Грэм поддержали ключевые фигуры Республиканской партии, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор США Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) умер 11 июля.

Причиной смерти политика стало расслоение аорты.

