Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.13 комментариев
Движение по Транскавказской автомагистрали приостановлено из-за селя
Движение по Транскавказской автомагистрали в Южной Осетии остановилось из-за повторного селевого схода, сообщает МЧС Южной Осетии.
«С 23.40 13 июля движение по Транскавказской автомагистрали закрыто для всех видов автотранспортных средств до особого распоряжения», – приводит ТАСС текст сообщения.
На 73-м километре трассы, в северной части от Рукского тоннеля, произошел повторный сход селевой массы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС Южной Осетии объявляло о закрытии Транскавказской автомагистрали из-за камнепада в конце мая.
В январе 2026 года движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии приостановили из-за схода лавин на территории Грузии.