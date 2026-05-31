МЧС сообщило о бессрочном закрытии Транскама из-за камнепада
Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали, которое закрыли на ночь из-за камнепада, останется закрытым «до особого распоряжения», сообщает в воскресенье МЧС Южной Осетии.
Транскавказскую автомагистраль, связывающую Россию с Южной Осетией, закрыли для проезда автомобилей на неопределенный срок из-за камнепада, передает РИА «Новости». Изначально планировалось ограничить движение только на ночь, однако ситуация в горах вынудила продлить запрет.
«Транскавказская автомагистраль остается закрытой с 21.00 30 мая до особого распоряжения. На магистрали камнепад, в связи с чем невозможно обеспечить безопасность проезда транспортных средств», – сообщили в МЧС Южной Осетии.
Дорога Алагир – Цхинвал регулярно страдает от природных катаклизмов. Зимой трассе угрожают снежные лавины, а в теплое время года – сели и камнепады. Самым опасным считается участок протяженностью 28 километров от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля, где находится более 230 лавинных очагов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле снегопад полностью остановил движение по Транскавказской автомагистрали. В январе сход лавин приостановил проезд транспорта по Военно-Грузинской дороге. В 2024 году камнепад разрушил участок федеральной трассы на Алтае.