Экипаж истребителя Су-35с выполнил боевое дежурство в зоне СВО
Российский сверхманевренный истребитель Су-35с успешно выполнил задачи по прикрытию вертолетов армейской авиации в рамках специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.
Летчики Воздушно-космических сил России на многоцелевом истребителе с управляемым вектором тяги Су-35с заступили на боевое дежурство в интересах группировки войск «Восток», передает Минобороны.
Главной задачей экипажа в заданном районе стало прикрытие действий вертолетов армейской авиации. Воздушная поддержка потребовалась при нанесении ударов по живой силе и пунктам временной дислокации подразделений украинской армии.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что экипажи оперативно-тактической авиации совершают вылеты круглосуточно и в любых погодных условиях. При этом самолеты оснащаются различными типами авиационных вооружений для эффективного выполнения боевых задач.
В прошлом году госкорпорация Ростех отчиталась об успешном применении истребителей Су-35С по воздушным и наземным целям.
В конце 2024 года экипажи этих самолетов обеспечили воздушное прикрытие для бомбардировочной и штурмовой авиации над Курской областью.