Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Су-35С прикрыли действия ВКС над Курской областью
Истребители Су-35С обеспечили воздушное прикрытие для самолетов и вертолетов ВКС, наносящих удары по бронетехнике и войскам ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны.
Экипажи многоцелевых истребителей с управляемым вектором тяги выполнили воздушное прикрытие для бомбардировочной и штурмовой авиации, а также для вертолетов армейской авиации, сообщило Минобороны, передает ТАСС.
Су-35С обеспечили защиту воздушных операций, выполняя задачи по прикрытию в заданном районе. Это позволило авиации ВКС нанести удары по бронетехнике и личному составу вооруженных сил Украины.
Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot. В ноябре Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования.