Посол: Лондон изменил позицию после применения «Орешника»

Посол Келин: Лондон изменил позицию после применения «Орешника» на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Хотя британцы и не испугались, они осознали, что возник новый фактор – ответ России на использование ракет Storm Shadow, заявил Келин в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

В результате в Лондоне стали осторожнее относиться к этой теме и внимательно следят за развитием событий, добавил он.

Келин отметил, что официальная реакция Британии на запуск «Орешника» была невнятной, однако в экспертных кругах изучались возможности и способности этой ракеты. Посол подчеркнул, что из Белоруссии, где планируется развернуть «Орешник», достижима каждая точка в Европе.

Также дипломат отметил, что несмотря на наличие канала спецсвязи между Россией и Британией, обсуждать по нему нечего из-за кардинально разных позиций двух стран. Келин добавил, что все другие каналы коммуникации, за исключением военного атташата, были прерваны по инициативе англичан, однако контакты с Форин-офисом остаются.

Ранее президент Владимир Путин отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник», подчеркнув его преимущество перед современными аналогами США. Он сообщил, что серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который Россия не так давно успешно испытала в ответ на удары западным оружием по российским регионам, начнется в ближайшее время. Глава Минобороны Андрей Белоусов призвал масштабировать производство «Орешника» в следующем году.