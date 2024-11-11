Ростех передал ВКС России новую партию истребителей Су-57 и Су-35С

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компания Ростех передала очередную партию истребителей Су-57 и Су-35С Военно-космическим силам (ВКС) России, сообщает Telegram-канал Ростеха. Эти самолеты прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. В планах компании также поставка дополнительных партий до конца текущего года.

Су-57, относящийся к истребителям пятого поколения, был разработан с учетом всех современных требований, включая малую заметность. Глава Ростеха Сергей Чемезов подчеркнул: «Сегодня Су-57 – единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения». Он отметил, что этот самолет обладает высокой живучестью и передовыми средствами поражения.

Производственные мощности для выпуска Су-57 продолжают расширяться, чтобы соответствовать увеличивающемуся спросу и совершенствованию модели. Чемезов также добавил, что самолет совершенствуется с учетом опыта его применения, что позволяет улучшать его характеристики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех передал российской армии новую партию самолетов Су-57 и Су-35С, которые продолжают усиливать российские Вооруженные силы передал, а Сергей Чемезов заявил об эффективности Су-57 в условиях работы зенитных ракетных комплексов Patriot.