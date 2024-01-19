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На Алтае скала обрушилась на федеральную трассу Р-246
Обвал скалы произошел на федеральной трассе Р-246 «Чуйский тракт» на Алтае, дорога разрушена
Движение автотранспорта по федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай прервано из-за камнепада, разрушившего дорогу в горной местности.
«В результате обвала скалы 19 января около 9.00 (5.00 по Москве) произошло повреждение федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Онгудайском районе Республики Алтай, на участке между населенными пунктами Акбом и Чибит (764-й км)», – сообщили ТАСС в упрдоре «Алтай».
На сайте ведомства указано, что одна полоса движения разрушена, под второй, по оценке специалистов, образовались пустоты.
«В настоящее время к месту направлена специализированная техника: комбинированная дорожная машина, трактор МТЗ, погрузчик, экскаватор», – говорится в сообщении упрдор «Алтай»
Отмечается, что для восстановления движения дорожникам «предстоит разобрать покрытие, после чего необходимо будет заполнить образовавшиеся пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью».
«Сейчас прорабатывается вопрос усиления механизированной бригады дополнительной техникой», – добавили в ведомстве.
Сообщается, что движение по участку дороги закрыто для всех видов транспорта с 10:30 по местному времени между населенными пунктами Йодро и Акташ (с 737 по 790 км). Безопасность обеспечивают экипажи ГИБДД.
В республиканской главке МЧС ТАСС сообщили, что погибших и пострадавших в результате камнепада нет.
Ранее сообщалось, что туристы попали под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии, есть раненые.