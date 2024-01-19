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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

    Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.

    38 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Давос – развлечение и война в одном пакете

    США и Европа стремительно настраивают все доступные им инструменты на защиту собственных особых позиций в мировых делах. Военная функция Давоса становится не менее важной, чем традиционная развлекательно-коммерческая.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    25 комментариев
    19 января 2024, 07:11

    На Алтае скала обрушилась на федеральную трассу Р-246

    Обвал скалы произошел на федеральной трассе Р-246 «Чуйский тракт» на Алтае, дорога разрушена

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение автотранспорта по федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай прервано из-за камнепада, разрушившего дорогу в горной местности.

    «В результате обвала скалы 19 января около 9.00 (5.00 по Москве) произошло повреждение федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Онгудайском районе Республики Алтай, на участке между населенными пунктами Акбом и Чибит (764-й км)», – сообщили ТАСС в упрдоре «Алтай».

    На сайте ведомства указано, что одна полоса движения разрушена, под второй, по оценке специалистов, образовались пустоты.

    «В настоящее время к месту направлена специализированная техника: комбинированная дорожная машина, трактор МТЗ, погрузчик, экскаватор», – говорится в сообщении упрдор «Алтай»

    Отмечается, что для восстановления движения дорожникам «предстоит разобрать покрытие, после чего необходимо будет заполнить образовавшиеся пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью».

    «Сейчас прорабатывается вопрос усиления механизированной бригады дополнительной техникой», – добавили в ведомстве.

    Сообщается, что движение по участку дороги закрыто для всех видов транспорта с 10:30 по местному времени между населенными пунктами Йодро и Акташ (с 737 по 790 км). Безопасность обеспечивают экипажи ГИБДД.

    В республиканской главке МЧС ТАСС сообщили, что погибших и пострадавших в результате камнепада нет.

    Ранее сообщалось, что туристы попали под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии, есть раненые.

    17 января 2024, 14:12
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за прошедшие сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Ракетные войска и артиллерия, ударные беспилотники ВС России также поразили базу горючего для украинской военной техники, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО за сутки сбила 11 снарядов РСЗО «Ольха» и чешской Vampire, а также уничтожила 21 украинский беспилотник в районах Золотаревки, Белогоровки ЛНР, Новониколаевки, Горловки и Песков ДНР.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 779 БПЛА, 450 ЗРК, 14 658 танков и других бронемашин, 1202 РСЗО, 7759 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 560 единиц спецтехники.

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    18 января 2024, 20:11
    Посол: Власти ЦАР выступают за увеличение числа военных инструкторов из России

    Посол России в ЦАР Бикантов оценил возможность увеличения контингента российских инструкторов в ЦАР

    Посол: Власти ЦАР выступают за увеличение числа военных инструкторов из России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поддержка, оказываемая армии Центрально-африканской республики (ЦАР) российскими инструкторами, положительно сказывается на сфере безопасности в стране, заявил посол России в Банги Александр Бикантов.

    «Ситуация в сфере безопасности в стране имеет тенденцию к поэтапному улучшению. Главным образом благодаря способности правительственной армии ЦАР при консультативной помощи российских инструкторов оперативно реагировать на угрозы и успешно устранять их», – сказал Бикантов в интервью ТАСС.

    Посол добавил, что власти ЦАР выступают за увеличение количества инструкторов из России в стране, однако конкретные сроки и численность российского воинского контингента пока обсуждаются.

    Сейчас в ЦАР находятся 1 890 российских инструкторов, в их числе специалисты различных профилей, а также инструкторы для подразделений национальной полиции и жандармерии, отметил Бикантов.

    Ранее в российском посольстве в Центрально-африканской республике заявили, что Россия и ЦАР подбирают место для размещения военной базы.

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    18 января 2024, 03:56
    ПВО перехватила беспилотники над Московской и Ленинградской областями

    Минобороны: Украинские беспилотники перехвачены над Московской и Ленинградской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские беспилотники перехвачены над Московской и Ленинградской областями системой ПВО, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что около 1.30 мск была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением БПЛА. Дежурные средства ПВО сбили один дрон над территорией Московской области и перехватили один беспилотник над территорией Ленинградской области.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника.

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    16 января 2024, 10:10
    Во Франции объяснили, зачем Германии нужен конфликт с Россией

    Французский политик Филиппо заявил, что Германии нужен конфликт с Россией в качестве отвлекающего маневра

    Tекст: Александра Юдина

    Германия нуждается в начале военных действий против России для создания отвлекающего маневра, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, такие действия направлены в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза для предотвращения социального взрыва, передает RT.

    Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный документ бундесвера сообщили, что Германия занимается подготовкой к войне между Североатлантическим альянсом и Россией.

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    19 января 2024, 05:48
    Самолет «Победы» Москва – Кемерово аварийно сел в Новосибирске

    Самолет авиакомпании «Победа» рейса Москва-Кемерово совершил вынужденную посадку в Новосибирске

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, причиной стала техническая неисправность.

    Сейчас самолет отстранен от полетов, новый борт ожидают 179 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура на своем официальном сайте.

    Отмечается, что самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево. Характер неисправности не уточняется.

    «Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса», – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что аэропорт в Архангельске временно закрыли из-за застрявшего в сугробе самолета Як-42 авиакомпании «Арктика». После посадки авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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    17 января 2024, 22:57
    Швейцария потребовала легитимного подхода в вопросе передачи активов России

    Власти Швейцарии потребовали легитимного решения по заблокированным российским активам

    Tекст: Александра Юдина

    Решение по передаче заблокированных российских финактивов на нужды Украины должно соответствовать международному праву, заявили в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии.

    В частности, Швейцария выступила за то, чтобы обсуждения привели к решению, отвечающему правовой системе самой Швейцарии, передает РБК.

    Также власти страны заявили, что итоговое решение в отношении активов России должно соответствовать международному праву и внешнеполитическим целям.

    Отмечается, что швейцарские власти и профильные ведомства продолжает непрерывно мониторить работу, ведущуюся на международном уровне в отношении замороженных финансовых активов России.

    Ранее Бельгия призвала создать четкий механизм конфискации российских активов.

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    16 января 2024, 20:21
    Путин высказался о «формуле мира» Зеленского

    Путин: «Формула мира» Зеленского не позволяет вести переговоры с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского нацелена на продолжение реализации декрета о запрете вести переговоры с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Так называемая формула мира, о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса», – заявил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает РИА «Новости».

    Продвигаемая киевским режимом «формула мира» требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России «военных преступлений».

    Ранее сообщалось, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте.

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    19 января 2024, 02:45
    YouTube заблокировал канал Михалкова «Бесогон ТВ»

    YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон ТВ»

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», ссылки на видеозаписи канала не открываются.

    При попытке входа на страницу Михалкова появляется сообщение, что данная страница недоступна, передает «Коммерсант».

    Старые выпуски «Бесогон ТВ» также не открываются – видеохостинг пишет, что «видео более недоступно, поскольку аккаунт YouTube, связанный с этим видео, был удален».

    Последний выпуск программы «Бесогон ТВ», по данным издания, был опубликован 22 декабря прошлого года.

    Канал был зарегистрирован в 2011 году. С 8 марта 2014 года по 1 мая 2020 года передача «Бесогон» выходила на телеканале «Россия 24», однако после того, как телеканал убрал из сетки один из эпизодов передачи, Михалков разорвал с ним отношения. С 2019 года программа «Бесогон» начала выходить на телеканале «Спас».

    Ранее Михалков отправил открытое письмо к Совету Евросоюза, где высказался против его внесения в черный список ЕС за высказывание личного мнения в своей стране.

    По его словам, в 2022 году 16 выпусков передачи посмотрели 229 млн зрителей, что указывает на интерес со стороны большинства россиян к тем вопросам, которые затрагивает «Бесогон ТВ».

    Михалков подчеркнул, что снимает программу на свои собственные средства, рекламодателей и цензуры в ней нет.

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    16 января 2024, 16:19
    Эксперт: Развитие иммерсивных технологий и метавселенных вызовет появление новых профессий

    IT-Эксперт Негачев рассказал о перспективах развития иммерсивных технологий в России

    Эксперт: Развитие иммерсивных технологий и метавселенных вызовет появление новых профессий
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Иммерсивные технологии получают все большее распространение во всем мире, включая Россию. Эта отрасль нуждается в кадрах и открывает для молодежи новые перспективные профессии. Об этом рассказал победитель конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» Константин Негачев в новом проекте «Достижения страны. Дела людей». Сам проект был представлен в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия».

    «К иммерсивным технологиям относятся виртуальная, дополненная и смешанная реальности. Значительное развитие они получили чуть более 10 лет назад, когда были выпущены очки от компании Oculus. Еще один мощный толчок развития случился во время пандемии коронавируса», – сказал Константин Негачев, победитель конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», руководитель и сооснователь группы компаний VRT, эксперт в области цифровой трансформации и иммерсивных технологий.

    «Иммерсивные технологии очень полезны. В частности, они применяются в медицине для ускорения восстановления после болезней, а также в образовательных целях. Они могут использоваться и в различных профессиях. Например, водитель экскаватора с недостатком опыта в очках дополненной реальности будет видеть, за что отвечает тот или иной рычаг в машине», – отмечает собеседник.

    «Иммерсивные технологии в России также активно развиваются. Ярким примером является цифровой двойник Москвы. Он уже активно используется для принятия управленческих решений в городе. Например, с помощью него можно узнать, сколько парковочных мест понадобится при возведении жилого комплекса или как строительство дороги повлияет на экологию», – говорит эксперт.

    «На выставке «Россия» иммерсивные технологии используются многими регионами, наглядным примером является Томская область. Более того, нами разрабатывается новая метавселенная с возможностью взаимодействия с объектами, которая станет цифровым двойником ВДНХ», – поясняет собеседник.

    По его словам, в ближайшие пять лет следует ожидать получения доступа к смешанной реальности для массового пользователя: «Через десятилетие метавселенные получат очень большое распространение. Вероятно, понадобится даже их нормативное регулирование. Это приведет к появлению новых профессий, таких, например, как цифровой юрист».

    «И сегодня, и в будущем нам также будут нужны разработчики, 3D-художники, тестировщики и проект-менеджеры. Эта отрасль очень перспективна, но кадров в ней всегда не хватает. Поэтому молодежи, которая желает работать в данной сфере, необходимо заниматься самообразованием, компании могут сами учить перспективных людей. Кроме того, сейчас открываются новые программы и в вузах», – сказал эксперт.

    16 января в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» стартовал новый проект «Достижения страны. Дела людей». Это серия интервью с победителями кадровых конкурсов, лауреатов национальных премий и обладателей других престижных наград. Темой первого выпуска стали достижения и перспективы России в области иммерсивных технологий. Ведущим стал победитель конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» Виктор Байдаков.

    В России ознакомиться с достижениями в данной сфере можно, например, на ВДНХ. Осенью там презентовали экскурсионную программу Международной выставки-форума «Россия». На протяжении полугода в интерактивном формате посетителям будут рассказывать о важных вехах в отечественной истории и достижениях страны ХХI века по семи основным тематикам. Каждый из маршрутов отличается темой, длительностью и иммерсивными форматами.

    Другим примером является «Цифровой двойник Москвы». На официальном сайте мэра города сообщается, что это точная 3D-копия столицы в виртуальной реальности, на которую нанесены все сети инженерных и транспортных коммуникаций. Так, с помощью иммерсивных технологий еще на этапе принятия решения о строительстве можно оценить, как постройка впишется в архитектуру города и какую нагрузку создаст на инфраструктуру.

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    18 января 2024, 06:24
    Источник опроверг информацию об отказе Турции от платежей из России

    Источник опроверг информацию об отказе Турции от платежей из России после давления США

    Tекст: Александра Юдина

    Информации в ряде СМИ о якобы отказе турецких госбанков работать с российскими партнерами из-за санкционного давления США неверны, сообщил анонимный источник.

    По информации местного издания Ekonomim, денежные переводы почти прекратились с 1 января, после чего министерство торговли начало изучение этого вопроса, однако об отказе не может быть и речи, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Турции есть десятки проектов с Россией по государственной линии, ведутся финансовые операции через банки.

    Источник заверил, что турецкие госбанки не получали каких-либо указаний от правительственных структур о запрете сотрудничества с российскими банками.

    Ранее СМИ заявляли, что турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.

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    16 января 2024, 14:21
    Лавров оценил поддержку КНДР спецоперации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил признательность КНДР за поддержку в вопросе спецоперации на Украине.

    «Мы плодотворно сотрудничаем с Пхеньяном на площадке ООНаций и других многосторонних организаций. Безусловно, мы всегда поддерживаем КНДР в ООН и ценим аналогичную вашу позицию в поддержку России, в том числе в вопросах, касающихся проводимой спецоперации на Украине», – сказал Лавров на переговорах с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

    В ходе встречи российский министр также сообщил, что внесенные Россией в Совбез ООН предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове уже находятся на столе переговоров, передает ТАСС.

    Говоря о политике США в отношении КНДР, Лавров заявил, что она не способствует продвижению урегулирования в регионе.

    «Приходится констатировать, что политика США и их сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР не способствует продвижению в позитивном направлении. Будем продолжать призывать к отказу от шагов, ведущих к эскалации напряженности», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министры иностранных дел России и КНДР лично сообщат Владимиру Путину о результатах прошедших переговоров.

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    18 января 2024, 07:56
    Украинские военные выпустили по Белгороду десять ракет

    Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ выпустили по Белгороду десять ракет

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные выпустили по Белгороду и Белгородскому району десять ракет в четверг, все они были сбиты средствами противовоздушной обороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что пока нет информации о возможных разрушениях, за исключением выбитых стекол в одном доме в Белгородском районе.

    Ранее в Белгороде объявляли ракетную опасность.

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    16 января 2024, 13:31
    В студии ЭИСИ на выставке «Россия» обсудили вопросы местного самоуправления

    На Международной выставке-форуме «Россия» обсудили вопросы местного самоуправления в программе «Женский взгляд»

    Tекст: Александра Юдина

    В студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 15 января вышел первый выпуск новой еженедельной программы «Женский взгляд», которую ведет руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований и член Общественной палаты Дарья Кислицына.

    В эти дни на площадке ВДНХ впервые проходит форум «Малая Родина – сила России», объединяющий глав муниципальных образований страны. Гостями первого эфира стали глава администрации Мелитополя Галина Данильченко и руководитель администрации Читы Инна Щеглова.

    Как отметил на мероприятии первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, ключевым инструментом оценки эффективности работы власти является обратная связь от граждан.

    «На самом деле главным измерителем результатов работы является оценка людей и ничто другое. На мой взгляд, одним из ключевых показателей, который показывает, насколько эффективно работает тот или иной орган государственной или муниципальной власти, является мнение людей», – подчеркнул он.

    Отмечается, что муниципалитеты сегодня получают практические инструменты для успешной интеграции в единую и слаженную систему управления, а их руководители отмечают возможность быть услышанными на федеральном уровне.

    Сама Кислицына рассказала, что участниками программы «Женский взгляд» станут представительницы политических профессий и общественные деятели, которые будут обсуждать основные смысловые акценты и события выставки «Россия», а также другие актуальные темы.

    «Наша программа позволит посмотреть на достижения страны глазами женской аудитории и увидеть в выставке и результатах развития России новые грани. В числе таких результатов – качественная трансформация муниципального уровня власти, ставшая возможным благодаря акцентированному вниманию со стороны федерального центра. Очевидно, что имеет и позитивные эффекты для жителей, так как местный уровень власти стал более близким, открытым и эффективным», – сказала она.

    Как отметили гости программы, выставка «Россия» стала не только источником позитивных эмоций, но и необходимого опыта и полезных знаний о других регионах.

    «Выставка дала нам возможность близко познакомиться со всеми регионами России. Наш стенд посетили много представителей, которые познакомились и с нами. Я была здесь дважды. Очень много эмоций. Мы видим, какая у нас огромная семья, какие замечательные регионы. У нас много регионов-шефов, которые помогают, мы приходим на их стенды, знакомимся с их деятельностью», – поделилась Галина Данильченко.

    Инна Щеглова подтвердила, что важнейшей функцией является обмен опытом, и согласилась с тем, что гордость – основная из эмоций после посещения выставки «Россия».

    Говоря о работе в муниципалитетах, гости эфира подчеркнули, что залогом успешной и результативной работы может быть только безусловная вовлеченность и открытость управленцев.

    «Это когда 24/7 отдаешь себя полностью работе. Город живет постоянно, его сердце бьется без праздников и выходных. Местное самоуправление к людям ближе всех. К кому с любой проблемой идет человек? К мэру. Ближе некуда. Если не будешь отдавать людям всю себя, зачем тогда этим заниматься?» – считает мэр Мелитополя.

    «Служение – безусловная любовь к тому, чем ты занимаешься. Я вывела для себя интересную формулу. Если в радиусе 200 метров рядом с местом жительства человека что-то сделано, значит ты все делаешь правильно, и люди будут это замечать», – добавила Щеглова.

    Студия ЭИСИ на площадке международной выставки-форума «Россия» открылась 12 декабря и стала точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты регулярно собираются в студии, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны.

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    18 января 2024, 21:59
    Трутнев: Расширение Арктической зоны в ХМАО позволит привлечь инвестиции на 3,5 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Расширение границ Арктической зоны РФ на два муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа – Березовский и Белоярский – позволит привлечь 3,5 млрд рублей частных инвестиций, считает вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    «По результатам решения.. будут созданы дополнительные рабочие места, привлечены более 3,5 млрд рублей частных инвестиций», – приводит ТАСС заявление пресс-службы аппарата Трутнева. 

    Отмечается, что в четверг на заседании правительства России премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что подготовлен законопроект о расширении границ Арктической зоны РФ за счет двух районов ХМАО. Позже глава Минвостокразвития Алексей Чекунков уточнил, что кабмин одобрил это предолжение.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что освоение Арктики для России – неоспоримый приоритет, поскольку регион имеет важнейшее значение для обороны, логистики и энергетики страны.

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    19 января 2024, 06:29
    Экс-прокурор Новосибирской области и Забайкалья Фалилеев осужден на девять лет

    Экс-прокурор Новосибирской области и Забайкалья Владимир Фалилеев осужден на 9 лет колонии за вязтку

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд Барнаула приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева к девяти годам колонии.

    «Назначить наказание в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом пять млн рублей», – приводит ТАСС слова судьи.

    Отмечается, что Фалилеева обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.

    По данным портала «Новосибирск онлайн» экс-прокурора обвиняют в получении взяток на сумму около 11 миллионов рублей от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового.

    Взамен прокурор, по версии следствия, оказывал «разного рода услуги»: ограждал бизнес от проверок, предупреждал о жалобах и заявлениях.

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    Макрон снабдит Украину оружием нового типа

    Зеленский получит от Франции авиабомбы нового типа, потому что Запад не может «допустить, чтобы Россия одержала победу». Именно такими оказались одни из главных итогов весьма агрессивного выступления французского лидера Эммануэля Макрона. Ответ на свои высказывания президент Франции получил немедленно, в том числе от российских Вооруженных сил. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Гарантии Макрона для Украины

      Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «не дать России победить», анонсировал новые военные поставки для ВСУ и сообщил о скором визите в Киев для подписания договора о «гарантиях безопасности» для Украины. Что это за гарантии? Чего хочет Макрон и что получит в итоге?

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

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