На Алтае скала обрушилась на федеральную трассу Р-246

Обвал скалы произошел на федеральной трассе Р-246 «Чуйский тракт» на Алтае, дорога разрушена

Tекст: Денис Тельманов

«В результате обвала скалы 19 января около 9.00 (5.00 по Москве) произошло повреждение федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Онгудайском районе Республики Алтай, на участке между населенными пунктами Акбом и Чибит (764-й км)», – сообщили ТАСС в упрдоре «Алтай».

На сайте ведомства указано, что одна полоса движения разрушена, под второй, по оценке специалистов, образовались пустоты.

«В настоящее время к месту направлена специализированная техника: комбинированная дорожная машина, трактор МТЗ, погрузчик, экскаватор», – говорится в сообщении упрдор «Алтай»

Отмечается, что для восстановления движения дорожникам «предстоит разобрать покрытие, после чего необходимо будет заполнить образовавшиеся пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью».

«Сейчас прорабатывается вопрос усиления механизированной бригады дополнительной техникой», – добавили в ведомстве.

Сообщается, что движение по участку дороги закрыто для всех видов транспорта с 10:30 по местному времени между населенными пунктами Йодро и Акташ (с 737 по 790 км). Безопасность обеспечивают экипажи ГИБДД.

В республиканской главке МЧС ТАСС сообщили, что погибших и пострадавших в результате камнепада нет.

Ранее сообщалось, что туристы попали под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии, есть раненые.