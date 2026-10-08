Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.9 комментариев
В России разработали системы навигации с подавлением 16 каналов РЭБ
Российские инженеры создали уникальную защиту от РЭБ
Научно-производственный центр «Ушкуйник» создал новые навигационные устройства для эффективной борьбы со средствами РЭБ противника, сообщил гендиректор организации Алексей Чадаев.
«Разработана целая линейка новейших помехозащищенных навигационных устройств. В ней есть устройства, которые способны гасить одновременно 16 каналов помех», – рассказал Чадаев РИА «Новости».
До этого максимальный предел подавления составлял 12 каналов.
Новые технологии предназначены для использования на беспилотных летательных аппаратах и морских дронах.
Их применение возможно и в гражданской сфере из-за повсеместного распространения систем РЭБ. Особое внимание разработчики уделили сохранению доступной стоимости изделий при увеличении их эффективности.
В качестве успешного примера применения технологий генеральный Чадаев привел FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский». По его словам, этот аппарат уничтожил технику противника на миллиарды долларов при соотношении затрат один к 40.
Разработчики стремятся к достижению технико-экономического превосходства над западными конкурентами, нанося максимальный ущерб при минимальных вложениях.