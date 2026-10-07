Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Россия уведомила ВОЗ об эпидемиологической ситуации в Иркутской области
Песков: Россия уведомила ВОЗ об эпидемиологической ситуации в Иркутской области
Всемирная организация здравоохранения получила от российской стороны официальную информацию об эпидемиологической обстановке в Иркутской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в вопросе эпидемиологической ситуации в Иркутской области необходимо ориентироваться на заявления и информацию Роспотребнадзора и его руководителя Анны Поповой, передает РИА «Новости».
«Послушайте, СМИ сообщают очень многое, и большинство того, что сообщает СМИ вокруг этой ситуации – это ложная информация», – заявил Песков в ответ на вопрос о том, известно ли в Кремле о втором сотруднике Иркутского противочумного института, у которого якобы диагностирована пневмония неустановленной этиологии.
Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была проинформирована о ситуации в соответствии с существующей практикой.
Ранее губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что в Приангарье выявлено опасное инфекционное заболевание, проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий. В правительстве региона провели заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием Анны Поповой.
В Роспотребнадзоре сообщили, что у заболевшей сотрудницы Иркутского противочумного института не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью, а проверка контактировавших с ней лиц не выявила изменений состояния здоровья. Ведомство подчеркнуло, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в области стабильная.
Ранее у сотрудницы противочумного института в Иркутске выявили неизвестную пневмонию.
В пятницу в Иркутской области заподозрили заражение жителя особо опасной инфекцией.