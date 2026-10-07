Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Мишустин отметил успехи в модернизации российской сельхозтехники
Мишустин заявил о появлении в России первого селекционного комбайна
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выставки «Золотая осень – 2026» заявил об ощутимых результатах модернизации сельскохозяйственной техники и анонсировал появление первого отечественного селекционного комбайна.
Мишустин принял участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2026», где указал на успехи в сфере сельскохозяйственного машиностроения, передает РИА «Новости».
«Есть ощутимые результаты и в модернизации сельскохозяйственной техники и оборудования. В этом году появится первый российский селекционный комбайн. Мы сегодня его видели, он здесь представлен на выставке. Как и целый ряд других интересных разработок, которые создавались в том числе с нашими белорусскими партнерами, белорусскими коллегами», – сказал он.
Премьер добавил, что сотрудничество с Белоруссией в этой сфере обсуждалось на прошлой неделе на выставке «Иннопром» в Минске. Кроме того, он отметил продолжающуюся работу по переводу аграрных сервисов в электронный формат для повышения эффективности отрасли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр сообщил о росте сбора пшеницы и рапса в России. Также Мишустин вручил государственные награды работникам агропромышленного комплекса.
Ранее председатель правительства заявил об адаптации российского сельского хозяйства к новым вызовам.