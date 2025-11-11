Мишустин заявил об адаптации сельского хозяйства России к вызовам

Российские наблюдатели рассказали о выборах в Танзании в условиях беспорядков

Tекст: Валерия Городецкая

«Международные миссии Общественной палаты – это логичное продолжение системы национального наблюдения России, где у нас накоплен колоссальный опыт. Это эффективный инструмент для обмена опытом и выстраивания связей – как с национальными избиркомами и общественно-политическими силами, так и с представителями международного сообщества наблюдателей», – отметил глава миссии Александр Асафов, подчеркнув важность общественной дипломатии и национального наблюдения. По его словам, российские наблюдатели провели ряд рабочих встреч, в том числе с представителями миссии Африканского союза, обсудив будущие направления сотрудничества, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД..

Зампред комиссии ОП РФ по безопасности Александр Холодов указал: «Мы не представляем государственные органы — мы действуем от имени гражданского общества. В этом и заключается особенность общественного наблюдения: нас воспринимают как партнеров, а не как внешних акторов, навязывающих свою политическую повестку». Аналитический подход миссии подтвердил и член комиссии Илья Герасев: «Международное наблюдение – это последовательная работа, направленная на накопление и анализ данных. По итогам каждой поездки – и Танзания здесь не станет исключением – мы публикуем официальное заявление и готовим итоговый доклад, где подробно рассматриваем весь избирательный процесс: от объявления даты голосования до вступления избранных лиц в должности».

Особое внимание миссия уделяла техническим аспектам и прозрачности, о чем рассказал Евгений Забродин: «Мы не навязываем модели демократии и даем оценку исключительно электоральным процедурам и техническим аспектам избирательного процесса. В случае Танзании на отдельных участках мы зафиксировали недочеты в организации тайны голосования – в палатках, где размещались некоторые участки, пространство не всегда позволяло сохранить конфиденциальность». Все технические замечания были переданы в избирком.

Даже несмотря на локальные стычки, все участки завершили подсчет голосов вовремя. «Все посещенные нами участки завершили работу вовремя, а подсчет голосов прошел без сбоев. Несмотря на некоторые шероховатости в начале голосования, по итогу дня голосования сотрудники комиссий продемонстрировали высокий уровень профессионализма», – отметил Асафов.

Эксперт Андрей Маслов из Центра изучения Африки НИУ ВШЭ уточнил: «Танзания переживает демографический взрыв и стремительную урбанизацию. Беспорядкам 29 октября не имели строго политической подоплеки – это был социальный взрыв, типичный для быстроразвивающихся мегаполисов региона».

По мнению миссии, выборы подтвердили устойчивость политической системы Танзании. «Как отмечали танзанийские первые лица, это первые выборы, которые Танзания организовала самостоятельно. И по итогу этих выборов правящая партия Чама ча Мапиндузи – одна из старшейших в Африке – сохраняет свои позиции, демонстрируя способность к обновлению», – подвел итог Маслов.

В итоговом докладе Палата отразит рекомендации по развитию избирательной системы, в том числе по цифровизации, институциональному участию граждан и улучшению доступа к голосованию для широких социальных групп.