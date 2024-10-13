Путин указал на важность внедрения технологий в сельское хозяйство

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности подчеркнул необходимость усиленного внедрения передовых технологий в агропромышленном комплексе, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что в рамках майского указа поставлена задача увеличить объемы производства в АПК не менее чем на двадцать пять процентов к 2030 году и повысить экспорт не менее чем в полтора раза.

«Это наша стратегическая цель и, что принципиально, достигнута она должна быть за счет укрепления технологических возможностей отрасли», – заявил президент.



По мнению президента, для выполнения поставленных задач необходимо шире внедрять отечественное оборудование, развивать мелиорацию, селекцию и генетику, а также перспективные технологии, позволяющие сохранять и восполнять природные ресурсы.

Путин также подчеркнул важность подготовки научно-педагогических кадров и молодых специалистов для роста технологичности сельского производства.

«С ростом технологичности сельского производства особое внимание предстоит уделить подготовке научно-педагогических кадров, молодых специалистов», – подчеркнул Путин.

Путин заверил, что власти придают безусловный приоритет развитию сельских территорий и повышению качества жизни людей.

Это предполагает ремонт и строительство школ, детских садов, поликлиник, создание современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры, что должно способствовать улучшению условий жизни.

По его словам, с каждым годом на селе появляется все больше возможностей для самореализации, карьеры, запуска собственного дела и создания многодетной семьи.

Ранее Путин заявил, что промышленное производство в России демонстрирует рост благодаря успешной системе поддержки индустриальных проектов.