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    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский для Белого дома хуже урагана

    Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

    0 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Гормоны – лучший помощник государства

    Главная пропаганда чайлдфри происходит на рейсах по дороге на семейные курорты. Дети – это невероятно сложно и тяжело, даже при помощи мужа, няни и бабушек с дедушками. Но женщины все равно рожают.

    26 комментариев
    9 октября 2024, 20:48 • Новости дня

    Путин заявил о росте промышленного производства в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Промышленное производство в России демонстрирует рост благодаря успешной системе поддержки индустриальных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в российских субъектах.

    Он отметил, что обрабатывающие отрасли показывают положительную динамику, развиваясь с опережением. «Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также подчеркнул, что за последние годы в стране открыты сотни новых заводов, фабрик и производственных площадок. Он особо отметил такие промышленные гиганты, как горно-металлургический комбинат «Удокан» в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области и «Запсибнефтехим» в Тюменской области, пишет ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что ответные ограничения на импорт помогли развитию сельского хозяйства и промышленности в России.

    7 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    Путин отпразднует день рождения в рабочей обстановке

    Путин встретит 72-летие на работе, он проведет несколько рабочих встреч

    Путин отпразднует день рождения в рабочей обстановке
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметит свой 72-й день рождения в рабочем режиме, проведет встречи с лидерами СНГ, которые прибыли на заседание Совета глав Содружества.

    Президент Владимир Путин свой день рождения встретит в рабочей обстановке: он проведет встречи с лидерами стран СНГ, которые прибыли в столицу для участия в заседании Совета глав Содружества. В течение дня также пройдет ряд других рабочих встреч, передает РИА «Новости».

    Это не первый раз, когда российский лидер отмечает свой день рождения на рабочем месте. Так, в 2020 году он также провел большую часть дня, работая. Тогда Путин посвятил первую половину дня внутренней повестке и международным телефонным разговорам, остаток дня он по традиции провел с родными и близкими.

    В 2021 году 7 октября глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В 2022-м, в день 70-летия, Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге. 7 октября 2023 года Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет день рождения на рабочем месте, организовав закрытые рабочие встречи и приняв глав государств СНГ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в поздравлении выразил уверенность в возможности совместного открытия новых горизонтов сотрудничества с Путиным.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров также поздравили президента.

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    9 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина

    Посольство России назвало оскорбительными высказывания Харрис о Путине

    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    @ Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Посольство России в Вашингтоне назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Путина.

    В Telegram-канале диппредставительства подчеркнуто, что подобная риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

    По их мнению, неспособность справиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение» приводит к использованию оскорбительной риторики.

    «Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», – указано в заявлении.

    В посольстве также добавили, что США следовало бы принять факт, что Россия проводит политику, основываясь на национальных интересах, что такие высказывания оскорбляют весь российский народ.

    Напомним, Харрис, комментируя слова Боба Вудворда из его книги «Война», который писал, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес российского лидера.

    Позднее директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун опроверг заявления Вудворда, назвав их «неправдой».

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    Коментарии (4)
    6 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    Баннер с поздравлением ко дню рождения Путина повесили в центре Турина

    Tекст: Антон Антонов

    На мосту в центре Турина в Италии повесили баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения, сообщили авторы инициативы из ассоциации «Перспектива».

    Размеры баннера – 4 м в длину и 2 м в ширину. В ассоциации сообщили, что уже поступили «позитивные отклики от товарищей». «Завтра его увидят горожане», – рассказали в «Перспективе». Надпись на баннере гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Также на нем изображены два российских флага, передает РИА «Новости».

    Напомним, на улицах города Генуи в Италии также появились сотни листовок с поздравлениями президенту России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте.


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    7 октября 2024, 21:25 • Новости дня
    В Китае провели шоу дронов в честь дня рождения Путина

    В Китае провели световое шоу из дронов в честь дня рождения Путина

    В Китае провели шоу дронов в честь дня рождения Путина
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В китайском городе Гуанчжоу устроили световое шоу с участием десятков дронов, которые выстроились в портрет президента России Владимира Путина по случаю его дня рождения.

    В китайском городе Гуанчжоу провели световое шоу по случаю дня рождения президента России Владимира Путина, пишет Life.

    Мероприятие организовали в провинции Гуандун, где десятки дронов поднялись в ночное небо, образовав портрет российского лидера. Надпись под портретом гласила: «Happy Birthday, Mr. President» (С Днем рождения, мистер президент).

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года.

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    9 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Песков: Путин не опустится до оскорблений западных лидеров

    Песков: Путин не будет оскорблять западных лидеров, как делают они

    Песков: Путин не опустится до оскорблений западных лидеров
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин не станет отвечать оскорблениями на резкие слова западных лидеров, в том числе вице-президента США Камалы Харрис, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что президент России никогда не прибегал к подобной риторике и не собирается этого делать в будущем, передает ТАСС. Слова Пескова были реакцией на оскорбительные заявления вице-президента США Камалы Харрис в адрес Путина.

    Песков отметил, что оскорбительная риторика уже стала частью политической практики западного истеблишмента. Кремль не намерен отвечать на такие выпады аналогичным образом, предпочитая придерживаться уважительного отношения к международным лидерам.

    Ранее Харрис прокомментировала слова Боба Вудворда из его книги «Война», который писал, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», и раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес российского лидера.

    Зампред комитета Госдумы Алексей Чепа назвал оскорбления Харрис в адрес Путина показателем ее интеллекта и психического состояния, отметив, что западная политическая элита испытывает безысходность из-за своих провалов.

    Посольство России в Вашингтоне ранее назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России.

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    8 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году отметят 80-летие Победы вместе
    Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году отметят 80-летие Победы вместе
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    В 2025 году страны Содружества Независимых Государств совместно отметят юбилей Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент Владимир Путин на саммите СНГ в Москве.

    «В 2025 году мы совместно отметим 80-летие победы в Великой Отечественной войне, в странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», – сказал президент России в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что взаимодействие в рамках СНГ является приоритетом российской внешней политики.

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    8 октября 2024, 12:41 • Новости дня
    Путин отметил позитивное развитие отношений с Азербайджаном

    Путин заявил о позитивном развитии отношений России и Азербайджана

    Путин отметил позитивное развитие отношений с Азербайджаном
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул позитивное развитие российско-азербайджанских отношений на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве перед саммитом СНГ.

    Путин подчеркнул, что во время неформальной встречи накануне вечером лидеры стран СНГ обсудили текущий статус взаимодействия Москвы и Баку. Он также добавил, что отношения развиваются в положительном направлении, передает ТАСС.

    В свою очередь Алиев также выразил удовлетворение динамикой отношений между Азербайджаном и Россией. Он подчеркнул, что после недавнего визита Путина в Баку взаимодействие между странами стало более активным, что проявляется в многочисленных контактах на уровне различных государственных структур и членов правительства. Это свидетельствует о значительном прогрессе в сотрудничестве.

    Напомним, во вторник Алиев прибыл в Кремль для двусторонних переговоров с президентом России Путиным, которые пройдут на полях саммита СНГ, а главной темой станет нормализация отношений между Баку и Ереваном.

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    7 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Володин и Кадыров поздравили Путина с днем рождения
    Володин и Кадыров поздравили Путина с днем рождения
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Госдумы России Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения.

    Володин подчеркнул в Telegram, что с Путиным Россия предолела «непростой путь возрождения и обретения суверенитета» после распада СССР и «проблемных 90-х». «Сегодня Россия – сильная и суверенная держава», – заявил Володин, отметив, что Путин «делает все для ее укрепления, защиты независимости, обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей». Как указал Володин, Путин опирается на поддержку граждан в защите «интересов нашей страны и народа».

    По словам Володина, в понедельник Путина будут поздравлять не только россияне, но и жители стран по всему миру – те, кто вместе с Россией «выступают за справедливый многополярный мир».

    Кадыров заявил в Telegram: «Сегодня, друзья, день рождения нашего национального лидера, Верховного Главнокомандующего, Президента России Владимира Путина! Бесспорно, это знаменательный день для всего нашего Отечества».

    По его словам, Путин стал «символом стабильности, безопасности, независимости и уверенности для миллионов» жителей России. Кадыров отметил, что Путин «возглавил страну в период сложнейшего во всех сферах кризиса», но смог «сплотить общество вокруг идеи национального возрождения». В результате страна преодолела кризис и «заняла достойное место на мировой арене».

    Чечня, как подчеркнул Кадыров, глубоко признательна Путину за «мир и стабильность», его личный вклад позволил региону добиться «успешной интеграции в социально-экономическую жизнь страны». «Каждый житель Чеченской Республики ему за это глубоко благодарен и признателен. Мы никогда этого не забудем!» – заявил Кадыров.

    Напомним, в Италии на улицах Генуи и Турина появились поздравления президенту России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте.

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    8 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Эрдоган подарил Путину «хороший турецкий подарок» на день рождения

    Путин получил от Эрдогана «хороший турецкий подарок» ко дню рождения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал подарок президенту Владимиру Путину ко дню рождения, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

    Когда у него спросили о стоимости подарка, и была ли она в пределах разрешенных для госслужащих 3 тыс. рублей, Ушаков ответил, что подарок стоил «чуть побольше», передает ТАСС.

    Ушаков также отметил, что помимо подарка от Эрдогана, Путин получил много подарков из-за рубежа. Он подчеркнул, что подарки поступили от стран, с которыми Россия поддерживает плотные отношения. Среди них особенно выделилось теплое послание от китайского лидера Си Цзиньпина.

    7 октября президенту России исполнилось 72 года.

    Эрдоган поздравил президента Путина с днем рождения и подтвердил договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани.

    При этом лидеры недружественных стран не поздравили Путина с днем рождения.

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    7 октября 2024, 17:38 • Новости дня
    Песков рассказал о поздравлении Путина в Кремле

    Песков раскрыл содержание открытки с поздравлениями Путину от администрации президента

    Песков рассказал о поздравлении Путина в Кремле
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенту России Владимиру Путину в администрации главы государства подарили открытку на день рождения с самыми наилучшими пожеланиями, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Самые лучшие человеческие пожелания», – сказал Песков, отвечая на вопрос Life о том, какие пожелания оставили сотрудники в открытке, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков пояснял, что у президента есть семья, дети и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками, включая день рождения. 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года.

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    8 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин назвал сотрудничество в рамках СНГ одним из приоритетов внешней политики РФ
    Путин назвал сотрудничество в рамках СНГ одним из приоритетов внешней политики РФ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На саммите СНГ в Москве участники обсудят экономическую тематику и перспективы расширения торгово-инвестиционного сотрудничества, что является одним из ключевых приоритетов внешней политики России, отметил президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, насыщенная повестка дня включает обсуждение перспектив дальнейшего взаимодействия в СНГ, передает РИА «Новости». Путин отметил, что взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств остается одним из главных приоритетов внешней политики России.

    Президент также выразил надежду на плодотворную работу и доверительное общение лидеров государств, подчеркнув важность откровенного обсуждения актуальных вопросов развития регионов СНГ и мира в целом.

    «Рассчитываю на плодотворную работу и традиционно откровенное, доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом», – сказал он на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

    Накануне вечером Путин в свой день рождения провел неформальную встречу с главами государств СНГ в Москве.

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    7 октября 2024, 19:59 • Новости дня
    Названа дата визита Путина в Туркменистан

    Анонсирован визит Путина в Туркменистан

    Tекст: Ольга Иванова

    В пятницу, 11 октября, президент России посетит с рабочим визитом Туркменистан, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В Telegram-канале указывается, что в Туркменистан Путин отправится для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Ранее стало известно, что во вторник в Москве под председательством президента России Владимира Путина пройдет заседание Совета глав государств СНГ.

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    7 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Бригада «Ветераны» поздравила Путина с днем рождения
    Бригада «Ветераны» поздравила Путина с днем рождения

    Бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» добровольческого корпуса Вооруженных сил России поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.

    Военнослужащие пожелали «успехов в работе во имя процветания России», а также «идти вперед и никогда не сдаваться». Бойцы напомнили, что их боевой девиз: «Мы – Россия. Путин – сила!». Поздравление опубликовано в их Telegram-канале.

    Члены Ассоциации ветеранов СВО из разных субъектов России также записали видеопоздравления в адрес Путина. Поздравления пришли не только от вернувшихся в гражданскую жизнь бойцов, но и от членов Ассоциации ветеранов СВО, находящихся на передовой.

    «Мы все – добровольцы, здесь находимся по своей воле. Это подтверждает то, что мы верим в ваши решения, полностью вас поддерживаем. Как только закончим бить врага здесь, на передовой, будьте уверены, вернувшись в гражданскую жизнь мы также будем поддерживать все принятые вами решения», – сказал в видеоролике, записанном в Артемовске, член Ассоциации ветеранов СВО Астраханской области Денис Харитонов.

    Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем Telegram-канале также поздравил Путина.

    «Владимир Владимирович – истинный национальный лидер и справедливый Верховный Главнокомандующий. Под его руководством наша страна вернула себе статус великой державы. Наш президент ставит амбициозные цели и помогает каждому жителю России раскрыть свой потенциал. Несмотря на давление со стороны врагов, Владимир Владимирович отстаивает национальные интересы, защищает соотечественников на Донбассе и в Новороссии. Владимир Владимирович, мы – ваша верная команда, которая делает все возможное для приближения Победы. Спасибо за доверие, мы его оправдаем», – заключил Жога.

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    9 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Москве

    Путин запланировал встречу с Лукашенко, в ходе которой вручит белорусскому лидеру орден Андрея Первозванного

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин планирует вручить белорусскому лидеру Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного на встрече в Москве, где также пройдут обсуждения интеграционных вопросов. Об этом сообщили в Кремле

    Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского президента.

    Основной темой переговоров станет развитие российско-белорусских отношений, акцент будет сделан на интеграционное сотрудничество в рамках Союзного государства.

    Кроме того, состоится торжественная церемония вручения Лукашенко высшей государственной награды России – ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

    Эта награда вручается за исключительные заслуги, способствующие процветанию и славе России. Указ о награждении был подписан Путиным в августе.

    Лукашенко удостоен награды за значительный личный вклад в развитие союзнических отношений и укрепление дружбы между народами России и Белоруссии.

    Лукашенко находится в Москве с 7 октября и уже принял участие в неформальной встрече лидеров СНГ на день рождения Путина. Он подарил российскому президенту «серьезный подарок», сделанный белорусскими мастерами.

    На саммите СНГ Лукашенко выступил за восстановление «семьи СНГ» в прежнем составе, в том числе через возвращение Грузии и полноценное участие Молдавии.

    Лукашенко также призвал СНГ продвигать свои ценности. Он подчеркнул важность усиления голосов Содружества и достижения конкретных результатов.

    Вопросы обороны и безопасности регулярно обсуждаются между Путиным и Лукашенко. Недавно были внесены изменения в российскую ядерную доктрину, согласованные с Белоруссией, что позволяет использовать ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

    Путин объяснил необходимость этих изменений адаптацией к текущим реалиям.

    Ранее Лукашенко сообщил, что на неформальном саммите СНГ в Москве лидеры бывших советских республик обсудили широкий спектр вопросов, включая геополитику и внутренние проблемы.

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    8 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин заявил о превышении 85% доли нацвалют в расчетах стран СНГ
    Путин заявил о превышении 85% доли нацвалют в расчетах стран СНГ
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Москве сообщил, что доля национальных валют в коммерческих операциях между странами – участниками СНГ уже превысила 85%.

    «Общими усилиями создаются устойчивые и независимые от внешнего влияния финансовые инфраструктуры. Расширяется использование во взаимных расчетах национальных валют, их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85%», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявлял, что Россия рассматривает укрепление позиций на пространстве СНГ в качестве одного из внешнеполитических приоритетов.

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      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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