В Казахстане назвали историческим запуск ракеты-носителя «Союз-5» на Байконуре

Минцифры Казахстана назвало историческим запуск ракеты-носителя «Союз-5»

Tекст: Вера Басилая

Запуск ракеты-носителя «Союз-5/Сункар» с космодрома Байконур стал историческим событием для Казахстана, передает РИА «Новости».

В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития республики подчеркнули, что запуск стал первым испытательным пуском новой ракеты среднего класса, созданной в рамках совместного проекта с Россией.

В ведомстве сообщили, что в ходе летно-конструкторских испытаний первая и вторая ступени «Союз-5» отработали в штатном режиме, а макет полезной нагрузки был успешно выведен на расчетную траекторию. Это подтвердило полную готовность всей инженерной инфраструктуры комплекса для дальнейшего вывода Казахстана на мировой рынок космических услуг.

Представители министерства заявили: «Сегодняшний пуск доказывает, что Казахстан сформировал все необходимые элементы для полноценного участия в космической индустрии, включая собственную пусковую инфраструктуру, национальные спутниковые проекты и высококвалифицированные инженерные кадры».

Проект реализуется совместным предприятием «СП Байтерек», отвечающим за развитие и эксплуатацию наземной инфраструктуры для новых ракет-носителей.

