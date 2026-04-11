Стартовый стол для «Ангары» ввели в эксплуатацию на Восточном
На космодроме Восточный официально начал работу стартовый стол для ракет семейства «Ангара», что позволит приступить к пускам новых носителей, сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
Баканов объявил о вводе в эксплуатацию стартового стола для ракет «Ангара» на космодроме «Восточный», сообщается на сайте Кремля.
Баканов сообщил: «Вчера подписали решение о вводе в эксплуатацию стартового комплекса «Ангары». Так что эта процедура завершена».
Площадь стартового стола для для ракет «Ангара» составляет более 45 тыс. кв. метров.
Баканов заявил о строительстве стартового стола для лёгких ракет на космодроме Восточный.