Стартовый стол для «Ангары» ввели в эксплуатацию на Восточном

Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю

Tекст: Катерина Туманова

«Смотрите, как экипаж «Артемиды II» возвращается на Землю, приводняясь примерно в 20:07 по восточному времени (3.07 мск 11 апреля)», – сказано в аккаунте НАСА в соцсети Х, где транслировалось приводнение.

«Какое путешествие… Мы в стабильном состоянии. Четыре члена экипажа в хорошей форме», – приводит CNN слова сказал Уайзман, указывая на то, что все астронавты находятся в хорошем состоянии.

Напомним, на борту астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

Глава НАСА Джаред Айзекман спешит к капсуле с астронавтами на спасательном судне ВМС США USS John P Murtha. Эвакуация экипажа может занять до часа времени, однако Айзекман уже заявляет о начале подготовки к миссии Artemis III, запуск которой ожидается в 2027 году.

Американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде 1 апреля. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сделали фото Земли с расстояния почти 70 тыс. километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидается в 2027 году.

Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида».