МВД раскрыло схему перехвата интернет-трафика через взломанные роутеры

МВД предупредило о перехвате интернет-трафика через взломанные домашние роутеры

Tекст: Мария Иванова

Киберпреступники активно используют уязвимости домашних маршрутизаторов для перехвата конфиденциальной информации. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает Telegram-канал УБК.

По данным ведомства, контроль над роутером позволяет мошенникам управлять всем проходящим через него интернет-трафиком.

«Получив доступ к маршрутизатору, злоумышленник фактически контролирует весь интернет-трафик в сети. Под угрозой оказываются все подключенные устройства: смартфоны, компьютеры и элементы умного дома», – пояснили представители министерства. Главная цель таких атак заключается в перехвате персональных данных. Изменяя настройки DNS, хакеры перенаправляют пользователей на фишинговые ресурсы для кражи паролей и платежной информации.

Кроме того, скомпрометированные устройства часто интегрируются в ботнеты. Взломанные роутеры применяются для организации масштабных DDoS-атак, массовой рассылки спама и автоматического подбора паролей, причем вся эта вредоносная активность фиксируется с IP-адреса жертвы. Дополнительно преступники продают доступ к таким сетям, используя их как анонимные прокси-серверы, что формально перекладывает ответственность за противоправные действия на законного владельца оборудования.

